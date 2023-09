One Piece กับ 10 คนดังผู้หลงใหลโจรสลัดกลุ่มหมวกฟาง

จากกระแส One Piece ฉบับคนแสดงที่ได้รับกระแสตอบรับแบบท่วมท้นจนหยุดไม่อยู่จนประกาศเตรียมทำซีซั่น 2 ไปแล้ว นั้นแสดงให้เห็นถึงความคลั่งไคล้ต่อคนดูจากมังงะ แอนิเมชัน สู่ ไลฟ์แอ็คชัน มีอย่างต่อเนื่อง รวมไปเหล่าคนดังในโลกใบนี้ที่มีความชื่นชอบในการเป็นโจรสลัดหมวกฟาง

มีคนดังหลายคนที่เปิดเผยตัวว่าเป็นแฟน One Piece จนอยากร่วมงานในฉบับคนแสดงเสียด้วยซ้ำ อย่าง เจมี ลี เคอร์ติส (Jamie Lee Curtis) ที่ออกตัวอย่างชัดเจนว่าอยากแสดงเป็นตัวละครนึงในเรื่องอย่างบท หมอคุเรฮะ (Kureha) ที่คาดการณ์น่าจะโผล่มาในซีซัน 2 ที่เป็นตัวละครสำคัญในช่วงเวลานึงเลยทีเดียว

Lifestyle Asia Thailand จะพาไปดูว่า เซเลบริตี้ หรือ คนดังคนไหนที่หลงรักการ์ตูนเรื่องเป็นพิเศษกับ 10 คนดัง ผู้ชื่นชอบการผจญภัยโจรสลัดหมวกฟาง

1. ดูอา ลิปา (Dua Lipa)

gcdswear เคยโพสต์ภาพที่ ดูอา ลิปา (Dua Lipa) สวมชุดคริสตัล “Divine” จากรันเวย์สีเขียวสด และเดรสโครเชต์ One Piece จาก SS22

มังงะยอดนิยมเรื่องนี้เป็นมักจะออกแฟชั่นเจ๋ง ๆ และ เธอเคยร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นอย่าง Kappa ในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นจึงเหมาะสมที่ซูเปอร์สตาร์ป๊อปจะได้สุดสวย ๆ ล่าวันพีซในช่วง Milan Fashion Week เมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

2. แอวริล ลาวีน (Avril Lavigne)

แอวริล ลาวีน (Avril Lavigne) เคยโพสต์ไว้ใน Twitter (X ในปัจจุบัน) เมื่อปลายปี 2012 ว่า My new recording of HOW YOU REMIND ME is in the One Piece Film Z movie in Japan! Check it out Dec. 15 หรือแปลเป็นไทยว่า เพลงใหม่ของฉัน HOW YOU REMIND ME อยู่ในภาพยนตร์ One Piece Film Z ในญี่ปุ่น! พบกันวันที่ 15 ธันวาคม

โดยเธอเป็นบิ๊กแฟนเหล่ากลุ่มหมวกฟางถึงขนาดได้ร้องเพลงประกอบ HOW YOU REMIND ME ใน Film Z ซึ่งเพลงต้นฉบับเป็นของวง Nickelback แถม Film Z เป็นภาคที่ประสบความสำเร็จกวาดรายได้ทั่วโลกไปถึง 16.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (588 ล้านบาท)

My new recording of HOW YOU REMIND ME is in the One Piece Film Z movie in Japan! Check it out Dec. 15 — Avril Lavigne (@AvrilLavigne) November 6, 2012

3. แอมานูแอล มาครง (Emmanuel Macron)

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส อย่าง แอมานูแอล มาครง (Emmanuel Macron) อาจจะไม่ใช่แฟนการ์ตูนวันพีซโดยตรง แต่ถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว โดยอาจารย์ เออิจิโร โอดะ (Eijiro Oda) ผู้ให้กำเนิดการ์ตูนเรื่องนี้ ได้ส่งภาพวาดให้แก่ผู้นำฝรั่งเศสโดยตรง นับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถึงขั้นที่ท่านผู้นำได้โพสต์ผ่าน Twiiter เป็นภาษาฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นว่า “ความหลงใหลที่มีต่อวันพีซ ผมได้แบ่งรูปวาดต้นฉบับจากผู้แต่งโดยตรง ขอบคุณมาก” @Eiichiro_Staff!

นับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงจากประเทศญี่ปุ่น

Passionnés de One Piece, je partage avec vous ce dessin original offert par son auteur. Merci ありがとうございます @Eiichiro_Staff ! pic.twitter.com/0n5sAaky7j — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2021

4. เมแกน เดอะ สตัลเลียน (Megan Thee Stallion)

เมแกน เดอะ สตัลเลียน (Megan Thee Stallion) แร็ปเปอร์ชาวอเมริกันจากรัฐเท็กซัส ผู้หลงใหลอนิเมะจากประเทศญี่ปุ่นมากมาย ไม่ว่าจะ My Hero Academia, JoJo’s Bizarre Adventure, Inuyasha ฯลฯ เพราะเธอมักจะโพสต์การ์ตูนใน Story IG หรือโพสต์ปกติ และแน่นอน วันพีซก็เป็นหนึ่งในสิ่งทีเธอหลงใหล

เธอได้แบ่งปันของเธอที่มีต่อ One Piece ผ่านทาง Story ใน Instagram อย่างเป็นทางการของเธอ ซึ่งจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง แต่แฟน ๆ คนหนึ่งบน Reddit โชคดีพอที่จะจับภาพการพยักหน้าของเธอสู่โลกแห่ง Grand Line และ แบ่งปันให้กับผู้ที่อาจจะไม่ได้เห็นนั้นเอง

5. เอมิลี รัดด์ (Emily Rudd)

เอมิลี รัดด์ (Emily Rudd) หนึ่งในนักแสดงที่ได้บท นามิ (Nami) ใน One Piece Netflix ฉบับคนแสดง โดยเธอที่ยอมรับว่าไม่ได้ชอบ One Piece แต่แรก แต่ก็มีความชื่นชอบในอนิเมะญี่ปุ่นพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Demon Slayer,’ ‘Jujutsu Kaisen,’ และ ‘Tokyo Ghoul

โดยในรายการสัมภาษณ์ Growing Up Geeked ของ Netflix นักแสดงหญิงผู้นี้ตั้งข้อสังเกตว่าอนิเมะ “[100%] ทำให้ฉันกลายเป็นอย่างที่ฉันเป็น” โดยชี้ไปที่ซีรีส์อย่างกลุ่มหมวกฟางเป็นสิ่งที่เธอ “เติบโตมาด้วย” กัน ทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตอนนี้เธอคือแฟนตัวยงไปแล้วแน่นอน

6. คาริม อเดเยมี (Karim Adeyemi)

คาริม อเดเยมี (Karim Adeyemi) ฟุตบอลสตาร์ทีมชาติเยอรมนีจากสโมสร โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ผู้ที่เคยทำท่าดีใจ กำหมัดแบบตัวละคร ลูฟี่ ในสนามฟุตบอลพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่าง ยูเลียน บรันด์ท (Julian Brandt) ที่ท่า เอซ ตัวละครที่เป็นพี่ชายลูฟี่ แถมเขายังใช้รูปปกโปร์ไฟล์ใน IG เป็น เอซ หมัดอัคคี บ่งบอกถึงความคลั่งใคล้อนิเมะเรื่องนี้อย่างถึงที่สุด

อเดเยมี กลายเป็นประเด็นในหมู่แฟนฟุตบอลที่มีความหลงใหลในอนิเมะ เมื่อภาพสนับแข้งลายวันพีซของเขากลายเป็นกระแสบนโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งเขากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “มันเป็นสนับแข้งที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผม” เขากล่าวผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบุนเดสลีกา

“ผมมีธงชาติที่เป็นมรดกของผมอยู่บนนั้น ผืนหนึ่งกับไนจีเรีย และ อีกผืนหนึ่งกับโรมาเนีย ผมยังมีตัวละครลูฟี่จากอนิเมะเรื่องวันพีซอยู่ด้วย เขาเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบจากซีรีส์นี้ ดังนั้น ผมจึงมักจะเล่นกับสนับแข้งเหล่านี้เสมอ”

7. เจมี ลี เคอร์ติส (Jamie Lee Curtis)

เจมี ลี เคอร์ติส (Jamie Lee Curtis) นักแสดงฮอลลีวูด ผู้โด่งดังจากภาพยนตร์แฟรนไชส์ Halloween ที่ออกตัวว่าชื่นชอบการ์ตูนโจรสลัดเรื่องนี้เป็นอย่างมาก แถมยังเอ่ยปากด้วยซ้ำว่าชอบ เจ้ากวาง โทนี่ ช็อปเปอร์ หมอประจำกลุ่มหมวกฟาง แถมเจ้ายังเคยไปร่วมงานเกี่ยวกับวันพีซอีกด้วย

แถมยังออกตัวแรงเลยว่าอยากจะแสดงบทบาท คุณหมอคุเรฮะ ทำให้แฟน ๆ เอาภาพเธอไปตัดต่อจนราวกับว่าเจ้าตัวได้รับบทนี้ไปแล้วด้วยซ้ำ เชื่อว่าทาง Netflix คงไม่ปฏิเสธพลังดาราระดับนี้แน่นอน

8. รูดี โกแบร์ (Rudy Gobert)

รูดี โกแบร์ (Rudy Gobert) นักบาสเกตบอลอาชีพชาวฝรั่งเศสจากทีม มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ เคยเป็นไวรัลเมื่อปี 2018 เมื่อเขาใส่รองเท้าผ้าใบบาสเก็ตบอลดีไซน์ใหม่ที่มีลูฟี่อยู่ด้านข้าง โดยเป็นงานที่วาดด้วยมือแสดงให้เห็นหน้าโจรสลัดลูฟี่ในสีแดงและทอง ส่วนรองเท้าก็ถูกทาสีให้เข้ากัน The Air Dominates ได้รับการทาสีที่สดใส และ ส่วนปลายมีโลโก้ของลูกเรือหมวกฟาง

@rudygobert27 One Piece PEs

Put my bro Rudys favorite character Luffy on his Air Dominates. Gonna look amazing with his @utahjazz city Jerseys. #teamkickstradomis pic.twitter.com/ZDK9vPN5aL — Kickstradomis (@Kickstradomis) March 13, 2018

9. สตีเวน อดัมส์ (Steven Adams)

สตีเวน อดัมส์ (Steven Adams) นักบาสเกตบอลมือชาวนิวซีแลนด์ของทีม เมมฟิส กริซลีส์ เคยให้สัมภาษณ์ในปี 2016 ว่าเขาขอดูการ์ตูน “One Piece” แทนเกม Spurs vs Warriors ดีกว่า หรือถ้าย้อนไปในปี 2014 เคยทวีตใน X ว่า “มีใครเป็นกลุ่มหมวกฟางไหม?” มากกว่านั้น เขาเคยพูดถึงรองเท้า Custom Made ของ รูดี โกแบร์ (Rudy Gobert) ว่าเหมาะสมกันดี แต่ก็รู้สึกไม่ชอบ รูดี เช่นกัน

Steven Adams, noted fan of anime and specifically of the show “One Piece,” on Rudy Gobert’s One Piece sneakers: “Good on him. I hate him though.” pic.twitter.com/SHahfjFKWI — Fred Katz (@FredKatz) April 19, 2018

10. ยูเลียน บรันด์ท (Julian Brandt)

ปิดท้ายด้วย ยูเลียน บรันด์ท (Julian Brandt) กองกลางทีมชาติเยอรมนี จากสโมสร โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ผู้เป็นเพื่อนร่วมทีมของ คาริม อเดเยมี (Karim Adeyemi) แค่เปิดหน้าโปรไฟล์ IG พี่แกก็ใช้รูปตัวละคร ทราฟัลการ์ ลอว์ ที่เป็นพันธมิตรสำคัญของพระเอกอย่างลูฟี่ในวันพีซ แถมเจ้าตัวยังเคยทำท่าดีใจด้วยท่าไม้ตาย Room ของ ลอว์ โพสต์บน IG ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชอบวันพีซอย่างแท้จริงของนักเตะคนนี้

Main, Hero and Featured images: Twitter Official One Piece, Netflix, Gettyimages

