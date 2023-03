ร่วมกระโดด ร้อง เต้น ให้สุดมันส์! กับบทเพลงในความทรงจำ ที่ ONEREPUBLIC LIVE IN BANGKOK

เรียกได้ว่าเสิร์ฟความฟินให้กับเหล่าสาวกชาวไทย Full Feel กับแบบจุกๆ กับ ONEREPUBLIC LIVE IN BANGKOK ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จัดที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี

หากใครเป็น FC ของหนุ่ม Ryan Tedder นักร้องนำสุดฮอตแล้วล่ะก็ เรียกว่าอัพสตอรี่ IG ความเคลื่อนไหวให้แฟนๆได้ติดตามอยู่รัวๆ ที่ไม่ว่าจะเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไหน จะศิลปินที่ทัวร์ไปด้วย โปรโมทการท่องเที่ยวไปด้วย รับตำแหน่งทูตทางวัฒนธรรมไปในตัว โดยในประเทศไทย ทั้งวง ONEREPUBLIC และทีมงานก็ได้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดกับ การล่องเรือยอร์ชในทะเลทางภาคใต้ ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาชมวัดวัง แวะไหว้หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญอันโด่งดังในโลก Social

ก่อนพบกับเหล่าหนุ่มๆ JESSIA นักร้องสาวผมบลอนด์ มากความสามารถชาว Canadian กระโดดขึ้นบนเวที เป็นวงเปิดสุดมันส์ Performance บนเวที Entertain วอร์มอัพ อุ่นเครื่องให้กับทุกคนในฮอลล์ เอ่ยปากว่าชอบประเทศ คนไทย และอาหารไทยมาก ๆ ได้มีโอกาสชิมผัดไทคืออร่อยสุด ๆ เธอและเพื่อน ๆ ในวงก็ได้มีโอกาสเดินเล่นใน Walking Street ชมสีสันยามค่ำคืนของกรุงเทพฯ อีกด้วย สัมผัสได้ถึงพลังงานและ Energy ที่ดีจากประเทศไทย และสัญญาว่ารอบหน้าจะกลับมาเมืองไทยอีกแน่นอน!

ถึงคิวตัวพ่อออกโรง! ตลอดเกือบ 2 ชั่วโมงเต็ม เราได้อิ่มเอมกับบทเพลงในความทรงจำที่ขนมาจากหลายอัลบั้ม วินาทีที่ปรากฎตัว และเสียง Melody แรก เรียกดังขึ้น แฟนๆทั้งฮอลล์ลุกขึ้นยืน ส่งเสียงร้องต้อนรับ ชูป้าย ปรบมือ โบกมือทักทาย กันอย่างน่าขนลุกสมการรอคอย วงร็อกระดับตำนวน ทั้ง Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brent Kutzle, Eddie Fisher, Brian Willett และสมาชิกคนอื่น ๆ ในวง เปลี่ยนอิมแพคให้กลายเป็นทุ่งหญ้าหลังบ้าน ที่ชวนเพื่อน ๆ พี่น้อง มาร่วมสนุกร้องเพลงอย่างเป็นกันเอง ที่สำคัญทุกคนร้องกันตามได้ทุกเพลงเลยทีเดียว บรรยากาศอบอุ่น ส่งต่อพลังบวกให้ซึ่งกันและกันช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจที่คุณจะหาไม่ได้จากคอนเสิร์ตอื่นๆ

โดย Ryan กล่าวได้อย่างน่าประทับใจช่วงหนึ่งว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาตั้งหน้าตั้งตารอที่จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยเสมอ ทุก ๆ คนในโลกผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยกันมาอย่าสาหัส วันนี้ เราจึงมาร่วมกันเฉลิมฉลองและมีความสุขไปด้วยกัน สนุก เต้น ร้องเพลงที่คุณร้องตามกันได้เหมือน Karaoke ที่เป็นเซอร์ไพรซ์แฟนๆคือ การ Cover เพลงดังของศิลปินสุดฮอต อย่าง Beyoncé, Leona Lewis, Adele, Kygo, Li Nas X, Jonas Brothers เรียกเสียงฮือฮา ซาบซึ้ง ประทับใจ น้ำตาซึม กันทั่วหน้า โดยมี List เพลงที่แสดงดังนี้

1. Secrets

2. Good Life

3. Stop and Stare

4. Rescure Me

5. Wherever I Go

6. Love Runs Out

7. Halo (Beyoncé Cover)

8. Bleeding Love (Leona Lewis Cover)

9. Rumour Has It (Adele Cover)

10. Lose Somebody (Kygo Cover)

11. THATS WHAT I WANT (Li Nas X Cover)

12. Sucker (Jonas Brothers Cover)

13. I Ain’t Worried

14. Sunchine

15. Apologize

16. I Lived

17. Counting Stars

18. If I Lose Myself

หลังจากนี้ ONEREPUBLIC ได้ออกเดินทางไปทัวร์ต่อที่ Tokyo ประเทศญี่ปุ่น จากกระแสตอบรับท่วมท้นขนาดนี้ เชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานเกินรอเราจะได้เห็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของ ONEREPUBLIC LIVE IN BANGKOK เล่าหนุ่ม ๆ ตัวพ่อวงการป็อปร็อกแห่งยุคในประเทศไทยอีกเร็ว ๆ นี้แน่นอน

