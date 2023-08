ทำความรู้จัก อันโบฮยอน แฟนใหม่ จีซู แบล็กพิงค์

กลายเป็นคู่รักที่ฮอตที่สุดในวงการบันเทิงเกาหลีเลยก็ว่าได้ สำหรับ จีซู (Jisoo) ไอดอลสาวชื่อดังแห่งวง แบล็กพิงค์ (BLACKPINK) หลังมีสำนักข่าว Dispatch ได้ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของเธอ และ อันโบฮยอน (Ahn Bo Hyun) แฟนใหม่ของสาว จีซู ว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่ ซึ่งล่าสุดต้นสังกัดของทั้งสองคน ก็ได้ออกมายืนยันถึงสถานะของทั้งคู่แล้วว่า จีซู และ อันโบฮยอน กำลังคบหากันอยู่จริง

จีซู และ อันโบฮยอน มีหลายอย่างที่ชอบคล้ายกันมาก ทั้งเรื่องการแสดง ร้องเพลง และเทสต์ด้านแฟชั่น ทั้งคู่เริ่มต้นจากความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้กัน ก่อนจะขยับสถานะไปเป็นคู่รัก โดยมีการคาดเดาว่า จีซู และ อันโบฮยอน เริ่มออกเดตกันช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าตารางงานของ จีซู จะแน่นจากการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตแค่ไหน หนุ่มอันโบฮยอน ก็จะปรับตารางงานของตัวเองให้ว่างตรงกับ จีซู ทุกครั้ง เพื่อจะได้ใช้เวลาที่แสนพิเศษนี้ด้วยกัน

ถือเป็นอีกเรื่องราวที่น่ายินดีมากจริง ๆ เพราะความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอ และแน่นอนว่าหลายคนอาจจะรู้จัก จีซู ในฐานะไอดอลนักร้องระดับโกลบอลแล้ว แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จัก อันโบฮยอน แฟนใหม่สุดล่ำของสาวจีซู เดาว่าอาจจะเห็นหน้าคร่าตาจากซีรีส์กันมาบ้าง แต่ถ้าใครอยากรู้จักหนุ่มคนนี้ให้มากขึ้น ก็ไปทำความรู้จักกับประวัติของ อันโบฮยอน พร้อมกันเลย

อันโบฮยอน เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 1988 (ปัจจุบันอายุ 35 ปี) เกิดที่ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นนักแสดงจากเกาหลีใต้ ภายใต้สังกัด FN Entertainment ก่อนที่ อันโบฮยอน จะมาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงนั้น ในปี 2007 เขาเคยเดบิวต์เป็นนายแบบมาก่อน เนื่องจากมีบุคลิกที่สูงโปร่ง และหล่อล่ำ แต่แท้จริงแล้ว อันโบฮยอน มีความสนใจด้านการแสดงอย่างมาก เลยตัดสินใจเบนเข็มจากการเป็นนายแบบ แล้วหันมาเอาดีด้านงานแสดงอย่างเต็มตัว โดยมีผลงานการแสดงครั้งแรกในปี 2014 ถึง 2 เรื่องด้วยกัน นั่นคือซีรีส์เรื่อง Golden Cross และ Two Mothers



จากนั้นในปี 2016 อันโบฮยอน เป็นที่รู้จักในวงการซีรีส์มากขึ้น จากการรับแสดงซีรีส์ยอดฮิตสุดโด่งดังเรื่อง Descendants of the Sun รับบทเป็น อิมควังนัม หรือฉายา พิคโกโร่ นายทหารในทีมอัลฟ่า ของกัปตันยูชีจิน ที่แสดงร่วมกับ ซงจุงกิ และ ซงฮเยคโย จากนั้นเขาก็มีผลงานแสดง ทั้งในแบบภาพยนตร์ และซีรีส์ ให้ได้ติดตามมาโดยตลอด

ในปี 2020 อันโบฮยอน กลับมามีกระแสอีกครั้งจากการรับเล่นซีรีส์ยอดฮิตเรื่อง Itaewon Class โดยรับบทเป็น จางกึนวอน คู่ปรับตัวร้ายของ พัคแซรอย ด้วยกระแสที่ปังของซีรีส์เรื่องนี้ พาให้เหล่านักแสดงของเรื่องปังตามกันไปติด ๆ ทำให้ในปีต่อมา (ปี 2021) อันโบฮยอน มีโอกาสได้รับเล่นบทนำถึง 2 เรื่องด้วยกัน นั้นก็คือซีรีส์เรื่อง Yumi’s Cells แสดงคู่กับ คิมโกอึน และ My Name ซีรีส์ออริจินัลจาก Netflix ประกบคู่กับนางเอกสาวฮอต ฮันโซฮี

อันโบฮยอน โกยกระแสความนิยมต่อเนื่องในปี 2022 จากการแสดงซีรีส์เรื่อง Military Prosecutor Doberman และเรื่องล่าสุด See You In My 19th Life ที่เพิ่งออกอากาศให้ชมเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา (ปี 2023) เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก แฟนตาซี ที่สร้างมาจากเว็บตูนยอดนิยม Naver โดยเรื่องนี้เจ้าตัวได้แสดงคู่กับนางเอกชื่อดัง อย่าง ชินฮเยซอน

ส่วนผลงานที่ อันโบฮยอน กำลังอยู่ในช่วงถ่ายทำอยู่นั้น คือผลงานภาพยนตร์เรื่อง 2 O’Clock Date งานนี้ถือเป็นการโคจรมาพบกับนางเอกสุดฮอต อย่าง อิมยุนอา หรือ ยุนอา Girls’ Generation เป็นครั้งแรก ซึ่งก็คาดว่าอีกไม่นานแฟน ๆ จะได้ชมกันในเร็ว ๆ นี้

ผลงานซีรีส์ของ อันโบฮยอน

ปี 2014

– Golden Cross

– Two Mothers

ปี 2015

– The Dearest Lady

ปี 2016

– Descendants of the Sun

– After The Show Ends

– My Runway

ปี 2017

– Rebel : Thief Who Stole the People

– Wednesday 3:30 PM

– Sisters-in-Law

– My Only Love Song

– Girls’ Generation 1979

ปี 2018

– Hide and Seek

– Dokgo Rewind

ปี 2019

– Investiture of the Gods

– Her Private Life

ปี 2020

– Itaewon Class

– Kairos

ปี 2021

– Yumi’s Cells

– My Name

ปี 2022

– Military Prosecutor Doberman

ปี 2023

– See You In My 19th Life

ผลงานภาพยนตร์ของ อันโบฮยอน



ปี 2016

– Hiya

ปี 2019

– Memories of a Dead End

รอกำหนดวันออกอากาศ

– 2 O’Clock Date

