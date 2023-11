วง K-Pop เป็นไวรัลทั่วเน็ต เมื่อวง STAYC ใส่เสื้อกีฬาผิด ทำไมถึงกลายเป็นดี ?

ปกติเหล่า วง K-Pop ก็จะมีผลงานเพลงที่ปล่อยแล้วโด่งดังเป็นเรื่องปกติ หรือ อาจจะดังจนเป็นไวรัลในทางอื่น ๆ ซึ่ง วง STAYC เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีวงนี้ ไปทางหลังมากกว่า (แต่จริงไม่ใช่เสียทีเดียว) เพราะพวกเธอทำให้เหล่าแฟนบอลทีม เรนเจอร์ส (อดีต กลาสโกว์ เรนเจอร์ส) ได้ปลื้มปริ่ม เพราะที่จริงเธอต้องใส่เสื้อทีมเบสบอล เท็กซัส เรนเจอร์ส จากการไปทัวร์ที่สหรัฐอเมริกา แต่เหมือนผู้จัดอยากเอาใจแต่ดันหยิบเสื้อมาผิดทีม มาเป็นเสื้อแบบย้อนยุคของ กลาสโกว์ เรนเจอร์ ทีมฟุตบอลจากลีก สก็อตแลนด์เสียได้

นั้นจึงเป็นที่มาของกลายเป็นดี เพราะจากที่ได้ทัวร์แค่ยูเอส ทำให้พวกเธอได้รับเชิญมาที่สก็อตแลนด์ เพื่อมาเยี่ยมชมสนาม ไอบร็อกซ์ ปาร์ค แถมได้ใส่เสื้อฟุตบอลของทีมในยุคปัจจุบัน ซึ่ง วง K-Pop สาว STAYC ตั้งใจที่จะสวมเสื้อของทีมเบสบอล เท็กซัส เรนเจอร์ส ซึ่งมาแข่ง World Series เพื่อมาแสดงในดัลลาสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัวร์สหรัฐอเมริกา แต่ก็อย่างที่เห็นกัน รูปภาพที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นสมาชิกสองคนสวมเสื้อทีมเหย้าสีน้ำเงินของกลาสโกว์ เรนเจอร์ส เมื่อปี 1996-97 และ ตัดเย็บเป็นเสื้อครอปเก๋ ๆ

เสื้อฟุตบอลชวนให้นึกถึงความทรงจำวันวานของแฟนบอลเรนเจอร์ส ซึ่งทีมคว้าแชมป์ลีกเป็นสมัยที่ 9 ติดต่อกันในฤดูกาลนั้น ซึ่งเท่ากับสถิติของทีมเซลติกตั้งแต่ปี 1973–74 ที่ถดูกาลนั้น กลาสโกว์ เรนเจอร์ส คุมทีมโดย วอลเตอร์ สมิธ ยังคว้าแชมป์สก็อตติชลีกคัพด้วย หลังจากชัยชนะเหนือฮาร์ทส์ที่เซลติกพาร์ค 4-3 ในทีมที่มีพอล แกสคอยน์, ไบรอัน เลาดรูป และ อัลลี แมคคอยสต์ ที่เป็นนักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมในยุคนั้น

