ดาราเกาหลี ระดับนางเอก ที่เข้าวงการแต่เด็ก มีใครบ้าง

เชื่อว่าคนที่ชอบดูซีรีส์เกาหลี หลายคนอาจจะยังไมรู้ว่า ดาราเกาหลี ระดับนางเอก ที่ตัวเองชื่นชอบหรือเห็นหน้ากันบ่อย ๆ นั้น แต่ละคนเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่วัยเด็ก และฝากฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมเอาไว้มากมาย ทั้งยังมีผลงานให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย จนปัจจุบันกลายมาเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการ ที่ใคร ๆ ต่างก็รอชมผลงานซีรีส์กัน ซึ่งในวันนี้เราก็จะพาไปดูว่ามีใครบ้าง

คิมยูจอง

นักแสดง ดาราเกาหลี ที่ได้รับฉายาว่า “น้องสาวแห่งชาติ” เธอเดบิวต์ด้วยงานแสดงโฆษณาขนมยี่ห้อหนึ่ง ในปี 2003 ด้วยอายุเพียงแค่ 4 ขวบ จากนั้นจึงเริ่มมีผลงานการแสดงมาเรื่อย ๆ โดยเรื่องที่ทำให้หลายคนเริ่มจดจำเธอได้ก็คือ ทงอี (2010) ที่เจ้าตัวแสดงเป็นนางเอกตอนเด็ก และอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องแจ้งเกิดของน้องเลยก็ว่าได้ ก็คือ The moon that embraces the sun (2012) แสดงเป็นนางเอกตอนเด็กเช่นกัน จนมาถึงปี 2016 ที่คิมยูจองได้รับบทนำเต็มตัวในซีรีส์เรื่อง Love in the Moonlight ประกบคู่กับพัคโบกอม ซีรีส์ยอดฮิตที่คอซีรีส์แนวพีเรียดต้องเคยดูกันทั้งนั้น ปัจจุบันสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มคนนี้ก็ยังมีผลงานให้ได้ชมกันอยู่เรื่อย ๆ

คิมโซฮยอน

อีกหนึ่งนางเอกเกาหลี ที่เข้าวงการตั้งแต่เด็ก และฉายแววเป็นนางเอก ด้วยหน้าตาน่ารักเหมือนตุ๊กตา มาพร้อมกับผมหน้าม้า ที่ใครเห็นแล้วก็จะต้องหลงรัก โดยเธอเดบิวต์ด้วยงานแสดงในปี 2006 จากซีรีส์สั้นเรื่อง Drama City ตอน Ten Minute, Minor และร่วมแสดงอีกหลายเรื่อง ก่อนจะมาเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเรื่อง The Moon that Embraces the Sun (2012) เรียกว่าตีคู่มาพร้อมกับ คิมยูจอง เลย และในปี 2015 เจ้าตัวก็ได้รับบทนางเอกเต็มตัว แถมได้โชว์ฝีมือการแสดงด้วยบทบาทที่แสนท้าทาย กับบทฝาแฝดจากเรื่อง Who Are You: School 2015 ซึ่งก็ทำผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมและได้รับคำชมไปอย่างล้นหลาม ทำให้มีงานต่อคิวเข้ามารัว ๆ เลย

พัคชินฮเย

ดาราเกาหลี ระดับนางเอกตัวท็อป ต้องมีชื่อของ พัคชินฮเย ติดโผอยู่ด้วยแน่นอน สาวสวยตาคม แก้มป่อง ที่ตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการ เพราะล่าสุดก็มีซีรีส์เรื่องใหม่ที่เตรียมฉายใน 2024 ให้แฟน ๆ ได้ติดตามชมกันด้วย โดยเธอเริ่มเข้าวงการในปี 2003 ด้วยการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลง Flower ของนักร้อง อีซึงฮวาน และในปีเดียวกันก็ได้ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่อง Stairway to Heaven เป็นเรื่องแรก ในบทนางเอกวัยเด็ก จากนั้นไม่นานเธอก็ได้รับบทนำจนกลายเป็นที่รู้จักในวงการ และขึ้นแท่นเป็นนางเอกเบอร์ต้นของวงการบันเทิงเกาหลีในที่สุด สำหรับซีรีส์ยอดนิยม ที่เป็นผลงานสร้างชื่อให้ พัคชินฮเย ถือว่ามีมากมายหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Prince Hours หรือ Goong S (2007), You’re Beautiful (2009), Heartstrings (2011), Flower Boy Next Door (2013), The Heirs (2013), Pinocchio (2014-2015), Doctors (2016), Memories of the Alhambra (2018-2019) และ Sisyphus: The Myth (2021) บอกได้เลยว่ามีแต่เรื่องดัง ๆ ที่คอซีรีส์ไม่ควรพลาดทั้งนั้น

พัคอึนบิน

นักแสดงสาวมากความสามารถ ที่เพิ่งฝากผลงานซีรีส์สุดประทับใจจากเรื่อง Castaway Diva ส่งท้ายปี 2023 ไปหมาด ๆ เธอก็เป็นอีกหนึ่ง ดาราเกาหลี ที่เข้าวงการมาตั้งแต่เด็กเช่นกัน โดยเริ่มมาจากงานแสดงละครโทรทัศน์ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ด้วยบทของตัวละครหลักในวัยเด็ก แล้วจึงก้าวเข้าสู่บทนำในภาพยนตร์เรื่อง Operation Proposal เมื่อปี 2012 จากนั้นก็มีอีกหลายเรื่องที่เธอได้ร่วมแสดง ทั้งในบทนำและบทสมทบ แต่เรื่องที่โด่งดังเป็นพลุแตก ก็คือ The Kings Affection (2021) กับบทบาทองค์ชายอีฮวี บทขององค์หญิงที่ต้องปลอมตัวเป็นองค์ชาย ซึ่งทำเอาหลายคนโดนตกไปตาม ๆ กัน และอีกหนึ่งเรื่องที่ประสบสำเร็จเป็นอย่างมากจนพาเธอคว้ารางวัลแดซัง จากงานประกาศรางวัล 2023 Baeksang Arts Awards ได้ ก็คือ Extraordinary Attorney Woo (2022) กับบทบาท อูยองอู ทนายสาวที่มีอาการออทิสติกสเปกตรัม นั่นเอง

อีเซยอง

ถ้าคุณทันดูซีรีส์เรื่อง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (2003) จะต้องจดจำเด็กน้อยหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู ที่แสดงเป็น แชกึมยอง วัยเด็ก คู่แข่งของแดจังกึม ได้แน่นอน เด็กน้อยคนนั้นก็คือ อีเซยอง นี่เอง โดยตอนนั้นเธอมีอายุ 11 ขวบ ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรก ๆ ของเธอเลย หลังจากนั้นเธอก็มีผลงานซีรีส์และภาพยนตร์อีกมากมาย ทำให้เธอได้โชว์ฝีมือการแสดงในบทบาทที่ค่อนข้างหลากหลายแนวเลยทีเดียว เช่น ซีรีส์แนวประวัติศาสตร์เรื่อง The Crowned Clown (2019) ซีรีส์ทางการแพทย์เรื่อง Doctor John (2019) ซีรีส์แนวแอคชั่นแฟนตาซีเรื่อง Kairos (2020) ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Hotel Lake หรือ Lingering (2020) ซีรีส์แนวคอมเมดี้อย่าง The Law Cafe (2022) และ The Story of Park’s Marriage Contract (2023) แต่เรื่องที่มีกระแสดี เรตติ้งถล่มทลาย ก็ต้องยกให้เรื่อง The Red Sleeve (2021) ที่เจ้าตัวแสดงคู่กับ พระเอกสุดฮอต อีจุนโฮ สมาชิกแห่งวง 2PM เป็นซีรีส์พีเรียดขึ้นหิ้งที่ห้ามพลาดอีกเรื่องหนึ่งเลย

