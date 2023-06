สนทนากับ “เบ็คกี้ อาร์มสตรอง” ใน #LSADebutante เมื่อเธอเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รักและถูกรัก

สัมภาษณ์พิเศษกับนักแสดงที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ “เบ็คกี้ อาร์มสตรอง”

ไม่มีใครต้านกระแสคู่จิ้นและความน่ารักของ #ฟรีนเบค จากซีรีส์เรื่อง “ทฤษฎีสีชมพู” (GAP The Series) ได้ไหว การแสดงและเคมีที่เข้ากันของทั้งคู่พาให้สาวทั้งสองพุ่งทะยานสู่นักแสดงแถวหน้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว สำหรับคอลัมน์ใหม่ล่าสุดนี้ #LSADebutante ขอเปิดฤกษ์ด้วยการพานักแสดงสาว “รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” หรือเบ็คกี้มาพูดคุยอัพเดตชีวิตการทำงาน ชีวิตส่วนตัว และความเห็นในเรื่องของกลุ่ม LGBTQ+ เมื่อเธอเลือกรับแสดงซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ขยับมารู้จักสาวน้อยคนนี้กันให้มากขึ้น

Background and current updates

สาวน้อยวัย 20 ปีผู้เซ็นสัญญากับ Idol Factory เขินอายเล็กน้อยยามพูดคุยกับเรา พร้อมออกตัวว่าเธอไม่คล่องภาษาไทยเอาเสียเลย โดยเฉพาะตอนออดิชั่นช่วงแรกๆ ที่เข้ามาในวงการบันเทิง เพื่อรับบทบาทในซีรีส์ ‘TharnType The Series 2: 7 Years Of Love’ เธอบอกกับเราว่า “ภาษาไทยอ่อนแอมากเลยค่ะ” แต่เบ็คกี้เองก็พยายามอย่างหนัก ขนาดว่าเขียนคาราโอเกะภาษาไทย เพื่อซุ่มซ้อมกับบทของเธออย่างสุดความสามารถเลยด้วยซ้ำ แม้คำวิจารณ์จะมากมายขนาดไหน แต่นักแสดงสาวก็พัฒนาและพิสูจน์ตัวเองเรื่อยมา จนผลลัพธ์เริ่มปรากฏให้เห็นในซีรีส์ ‘Secret Crush On You’ เรื่อยมาจนถึงซีรีส์สร้างชื่อของเธอ ‘ทฤษฎีสีชมพู Gap: The Series’ ที่ประกบคู่กับคู่จิ้นของเธอ ‘ฟรีน-สโรชา จันทร์กิมฮะ’ จนเกิดเป็นกระแส #ฟรีเบค ทั่วโซเชียลมิเดีย ที่ไม่เพียงแค่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างหนักหน่วง แต่ยังออกทัวร์ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพบปะแฟนๆ เสียด้วยซ้ำ ส่วนตอนนี้นอกจากกำลังเดินสายโปรโมตภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเธอ ‘Long Live Love’ แล้ว เบ็คกี้ กำลังศึกษาด้านกฎหมายภาคออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยเอสเซ็กซ์ และทำเวิร์กช็อปสำหรับโปรเจกต์การแสดงใหม่ๆ ในอนาคต

Gap: The Series

มาถึงตัวซีรีส์ที่สร้างชื่อให้กับเธอกันบ้าง เรื่องนี้นับเป็นซีรีส์เกิร์ลเลิฟเรื่องแรกของประเทศไทย บอกเล่าเรื่องราวของ ‘ม่อน’ รับบทโดยเบ็คกี้สาวน้อยผู้มีไอดอลเป็น ‘คุณสาม’ รับบทโดยฟรีน เธอที่พยายามอย่างหนักเพื่อจะได้เข้าทำงานในบริษัทที่คุณสามเป็นเจ้าของ จากแค่คำว่าไอดอลในดวงใจกลับขยับเขยื้อนสถานะไปมากกว่านั้น และเพื่อจุดหมายปลายทางในการอยู่ด้วยกันให้ได้ในตอนจบ คนทั้งคู่จึงต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ซีรีส์นี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่คู่รักต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นช่องว่างระหว่างวัย หรือสถานะของคนทั้งสอง รวมไปถึงการตีแผ่ความยากลำบากในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม LGBTQIA+ ในประเทศไทย

เมื่อเคมีของคุณสามและม่อนชวนจิ้นมากกว่าแค่ในจอทีวี ทั้งคู่จึงได้ฐานแฟนคลับจำนวนมากมาเป็นกระบุง ส่งให้ #ฟรีนเบค ดังกระฉ่อนไปทั่ว ขนาดว่าเบ็คกี้เองยังเล่าจากปาก ว่าจริงๆ แล้วคนเริ่มเห็นเคมีของพวกเธอจากเรื่อง Secret Crush On You แล้ว เพียงแต่เรื่องนั้นพวกเขาไม่ได้เป็นนักแสดงหลักของเรื่อง กระทั่งซีรีส์เรื่องนี้แหละที่คนได้เห็นเคมีและฝีมือการแสดงของทั้งสองแบบจริงๆ จังๆ “เวลาเราอยู่ด้วยกัน ทุกคนจะเห็นได้ถึงความรู้สึกน่ารักๆ ที่มันซ่าๆ หัวใจ มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้สบายใจ” เบ็คกี้ เล่าให้เราฟัง

แน่นอนเมื่อเราขอให้เธอเล่าถึงความสัมพันธ์ของเธอกับฟรีน นักแสดงสาวบอกว่าฟรีนเป็นเหมือนพี่สาวคนหนึ่งของเธอ “เราเข้าใจ ไว้วางใจ และเคารพซึ่งกันและกัน เราอยู่ด้วยกันทุกวันจริงๆ และเขาก็ดูแลหนูเป็นอย่างดี เขาจำรายละเอียดที่คนอื่นอาจจำของหนูไม่ได้ด้วย พี่ฟรีนเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของหนูเลย และถ้าไม่มีเขา เราก็คงมาถึงจุดนี้ไม่ได้” เธอยังเล่าต่อด้วยว่าแฟนๆ เองก็เป็นส่วนสำคัญมากๆ “แฟนๆ ด้วยเหมือนกันที่ช่วยทำให้หนูเติบโตได้ขนาดนี้ ต้องขอบคุณมากๆ รวมถึงกระแสคู่จิ้น #ฟรีนเบค ด้วยที่สนับสนุนกันมาตั้งแต่วันแรกเลย”

A right to love and to be who you really are

เมื่อเดือนนี้คือการเฉลิมฉลองความหลากหลาย ที่ไม่ใช่แค่การยอมรับตัวตนเท่านั้น แต่หมายถึงความรักที่หลายรูปแบบมากขึ้น สำหรับเบ็คกี้แล้ว เธอเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการยอมรับ และเคารพการตัดสินใจของคนแต่ละคนว่าจะรักใคร หรือได้รับความรักจากใคร “เดือนนี้มีความสำคัญมาก มันเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ สำหรับ Pride ของหนูหมายความว่า มันไม่เป็นไรนะที่อาจจะยังคิดไม่ออกตอนนี้ ไม่เป็นไรที่อยากจะเป็นตัวเองดังๆ ไม่เป็นไรที่อาจจะรู้สึกกลัวที่จะต้อง come out ไม่เป็นไรที่จะรู้สึกกังวลที่จะต้องยืนหยัดเพื่อตัวเอง หรือไม่เป็นไรเลยที่ยังเจอกับการค้นหาตัวเอง และมันไม่เป็นไรเลยที่จะรู้สึกทั้งมั่นใจ ภูมิใจ หรืออยากให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตาม”

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักแสดงสาวบอกกับเราในหัวข้อนี้ คือการเคารพซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะต่อตัวเอง ทุกคนควรทำในสิ่งที่รู้สึกดีที่สุดสำหรับพวกเขา เพราะนั่นคือตัวตนของคุณ “หนูพูดเสมอว่าไม่เป็นไรเลยที่จะรู้สึกรักทั้งสองเพศ มันโอเคที่ยังค้นหาอยู่ว่าคุณชอบผู้ชายหรือผู้หญิง แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติมากที่ว่า ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองสนใจใครอยู่หรือเปล่าก็ตาม”

Hopes for the future

“แม้ว่าหนูจะเป็นเพียงเสียงเล็กๆ แต่หนูก็จะใช้แพลตฟอร์มนี้ สร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่ผู้คนเสมอ รวมถึงตัวหนูเองด้วย” เบ็คกี้หวังว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านี้ เธอต้องการเห็นครอบครัว เพื่อน โรงเรียน และสังคมโดยรวมให้การสนับสนุนกลุ่ม LGBTQIA+ อย่างแท้จริง “มันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่คุณจะสามารถรักคนที่คุณอยากจะรักได้ ทำไมต้องแยกว่าเป็นใครด้วยล่ะ หนูคิดว่าซีรีส์นี้มันก็แสดงเรื่องราวความรักที่สวยงาม ระหว่างม่อนกับคุณสามที่สามารถแต่งงานกันได้ แต่ในโลกความเป็นจริง เขาอนุญาตแค่บางประเทศเท่านั้น หนูเลยหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เช่นกันในอนาคตค่ะ” เบ็คกี้ทิ้งท้ายไว้ด้วยน้ำเสียงสดชื่น

