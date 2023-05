Selena Gomez คนที่มีผู้ติดตาม Instagram ทะลุ 414 ล้าน มากที่สุดในโลก!

แทบไม่น่าเชื่อว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ ลูกครึ่งละติน เจ้าของโครงหน้าสุด Exotic ในวัย 31 ปี อย่าง Selena Gomez ทุบสถิติคนที่มียอด Followers ผู้ติดตามใน IG มากที่สุดในโลกทะลุ 414 ล้านคน รับรองโดย Guinness Book of World Records (ข้อมูล ณ วันที่ 09/05/2023) รองจากคริสเตียโน โรนัลโด (Cristiano Ronaldo) นักฟุตบอลชาวโปรตุเกส และลิโอเนล เมสซิ (Lionel Messi) นักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินา

ทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วทั่วโลก เจ้าของเพลงฮิตมากมายที่เป็นเพลงของเธอเอง และที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอีกหลายคนอย่าง Lose You To Love Me, The Heart Wants What It Wants, Come & Get It, Taki Taki ft. Ozuna, Cardi B, Ice Cream ft. BLACKPINK, Wolves collab Marshmello, We Don’t Talk Anymore collab Charlie Puth และผลงานล่าสุดปี 2023 ปล่อยผลงานเพลง Calm Down collab Rema

จากเจ้าหญิง Disney สู่ ราชินี แห่งวงการ

เซลีนา มารี โกเมซ (Selena Marie Gomez) เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1992 เป็นนักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ นักแสดง นักเขียนชาวอเมริกัน เกิดและเติบโตที่แกรนด์แพร์รี รัฐเท็กซัส ผลงานแจ้งเกิดทางวงการของเธอคือ การแสดงซีรีส์ Barney & Friends เมื่อช่วงปี 2000 ซึ่งทำให้เธอได้รู้จักกับเดมี โลวาโต ซึ่งเป็นนักแสดงในซีรีส์ด้วย ผลงานที่โดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมาก คือ ซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง ครอบครัวพลังโอมเพี้ยง! (Wizards of Waverly Place) ในบทของอเล็กซ์ รุสโซ ทางช่องดิสนีย์แชนแนล (Disney Channel)

นอกจากผลงานทางด้านแสดง เซลีนายังรวมกลุ่มกับร่วมกับวงดนตรี The Scene ชื่อกลุ่มว่า Selena Gomez & The Scene โดยเซ็นสัญญากับค่ายเพลง Hollywood Records และออกอัลบั้มด้วยกัน 3 อัลบั้ม คือ Kiss & Tell, A Year Without Rain และ When The Sun Goes Down ก่อนที่จะแยกกลุ่มกัน ปัจจุบันเธอได้กลายเป็นนักร้องเดี่ยว โดยอัลบั้ม Revival ซึ่งเป็นอัลบั้มแรกภายใต้สังกัด Interscope เมื่อรวมยอดขายทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2015 เธอมียอดขายอัลบั้มรวม 6.7 ล้านแผ่น และยอดขายซิงเกิล 22 ล้านซิงเกิลในสหรัฐอเมริกา

มากกว่าศิลปิน คือ ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลก

เซลีนาเข้าสู่วงการภาพยนตร์ครั้งแรกกับผลงานภาพยนตร์ เรื่อง Ramona and Beezus นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้กับเธออีกมากมาย เช่น Monte Carlo, Hotel Transylvania และ Spring Breakers เป็นต้น นอกจากผลงานในวงการแล้ว เซลีนายังเป็นตัวแทนเข้าร่วมองค์กรการกุศลและองค์กรสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะ ที่สำคัญเธอยังได้มีแบรนด์น้ำหอมเป็นของตัวเองอีกด้วย

และล่าสุดกับแบรนด์เครื่องสำอาง Rare Beauty ก่อตั้งโดยนักร้องสาวระดับโลก Selena Gomez ที่ตั้งใจให้ปลุกพลังทุกคนให้หันกลับมาละทิ้งบรรทัดฐานความงามแบบเดิมๆ ที่ต้องสมบูรณ์แบบ เพราะว่า Rare Beauty เชื่อว่า ความสวยที่แท้จริงต้องมาจากความเป็นเรา ดังนั้นหัวใจของแบรนด์จึงอยากให้ทุกคนมาให้ความสำคัญกับการยอมรับในตัวเอง (self-acceptance) และสุขภาพจิต เสน่ห์ของสาวน้อยนอกจากรูปร่าง หน้าตา ความสามารถด้านความเป็นศิลปินแล้ว ทุก ๆ โปรเจ็ค ทุกงาน ทุกเวทีที่ได้มีโอกาสพูดของเธอนั้นมักจะสอดแทรก การให้กำลังใจ ส่งพลังบวกให้แก่แฟน ๆ อยู่เสมอ ให้ความสำคัญเรื่อง Mental Health ชัดเจนมากในงานเพลง My Mind & Me แถมยังแจกความ สดใส น่ารักโชว์ฝีมือในการทำอาหารอีกด้วย จึงไม่น่าแปลกที่มีบรรดาเหล่า FC แห่กดติดตามใน IG และมีคนรักมากมายขนาดนี้ เราต้องคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนผลงานทั้งด้านเพลง ธุรกิจ และกิจกรรมเพื่อสังคมกันต่อไป

Hero and Featured images: https://www.facebook.com/Selena

Reference / Credit Image: https://th.wikipedia.org/, instagram: selenagomez