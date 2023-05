ของฝากไทย ถูกใจเหล่าดาราดังทั่วโลก

เมื่อได้เห็นข่าว จีซู BLACKPINK ประกาศกลางคอนเสิร์ตว่าชอบขนมอบกรอบรสมะเขือเทศ FF รวมถึงยังโพสต์รูปใน Story IG กลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วในประเทศไทย นั้นเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกตอกย้ำถึงอาหารไทย และ ของฝากไทย มีพลังที่ดั่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ชักชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากนั้นเอง

เหตุการณ์ที่กล่าวไปข้างต้นหลังจากที่ 4 สาว BLACKPINK มาแสดงคอนเสิร์ตล่าสุดในประเทศใน BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK ENCORE จัดใหญ่ใส่เต็มที่ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ โดยมีการแสดง เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ซึ่งการแสดงคอนเสิร์ตกลายเป็นประเด็นรองในทันที เพราะอาหารไทย และ ของฝากไทย สำคัญกว่า นอกจาก จีซู แล้ว โรเซ่ สมาชิกอีกคนของ BLACKPINK โพสต์หลงรัก “มะม่วง” เป็นภาษาไทยใน IG ส่วนตัว พร้อมมีการแท็กสถานที่ว่าอยู่ กรุงเทพฯ นั้นเอง โดยถ้าย้อนกลับไปคอนเสิร์ตรอบก่อนที่ประเทศไทย เธอก็เคยโพสต์ชื่นชอบ มะม่วงน้ำปลาหวาน มาแล้วนั้นเอง

แน่นอนมันไม่จบง่าย ๆ กับกระแสไวรัลจากสาว ๆ BLACKPINK ที่ยังคงดำเนินต่อ เมื่อ เจนนี่ โพสต์ ของฝากไทย ยอดนิยมอีกชิ้นอย่าง “ยาดมโป๊ยเซียน” ที่มาแบบหลากหลายสี ที่ถูกใจทั้งคนไทย และ คนต่างชาติ ยิ่งเฉพาะที่เป็นชาวเอเชียอย่าง จีน เกาหลี และ ญี่ปุ่น ยังไม่นับรวมก่อนหน้านั้นที่ ลิซ่า หนึ่งในสมาชิกสาวไทย ที่มาฉลองวันเกิดในประเทศไทย แล้วคนก็เห็นว่ามีภาพถือ “ยาดมหงส์ไทย”

โดยกระแสเหล่านี้มักจะมีมาเสมอ เมื่อเหล่าดาราดังต่างชาติ มาเยือนที่ประเทศไทย ไม่ว่าจะฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออก อย่างขนมอบกรอบ รสมะเขือเทศ FF ก็เคยเป็นกระแสไวรัลในช่วงต้นปี 2566 เมื่อ คิมซอนโฮ พระเอกชื่อดังเกาหลี หรือคนไทยรู้จักในนาม “หัวหน้าฮง” ที่มาเปิดทัวร์เอาใจแฟนคลับในประเทศไทย แต่ขากลับที่เกาหลีใต้ เจ้าได้ขนขนมอบกรอบรสมะเขือเทศกล่องใหญ่กลับเกาหลีใต้ พร้อมกระเป๋าเดินทาง ก็คงไม่ต้องบอกคนหาไปซื้อกันอยู่พักใหญ่

หรือแม้แต่ แทยง NCT ที่มีบินมาถ่ายงานส่วนตัว ก่อนที่สมาชิกของวง NCT 127 ที่เหลือจะบินตามมาร่วมแสดงคอนเสิร์ต M(a)Y Concert 2023 in Bangkok ที่ผ่านมา โดยได้โพสต์ขนมต่าง ๆ ทั้งขนมปลาหมึกอบแผ่น และ มะม่วงอบแห้ง ลงใน IG พร้อมแคปชันภาษาไทยว่า “แล้วพบกันใหม่เร็วๆ นี้! มันสนุกมาก! See u soon thailand” ที่มีผู้ติดตามเป็นหลักล้าน ก็คงไม่ต้องบอกว่าจะมีคนซื้อตามกันขนาดไหน

หรือถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี 2565 กระแสของ แจ็คสัน หวัง หรือ พี่แจ็ค แห่ง GOT7 มาแรงมากมายทั้งไปโชว์คอนเสิร์ตเปิดศึกแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูล และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ประเทศไทย จนมาถึงเรื่องที่เจ้าตัวชอบการรับประทาน “ทุเรียน” เป็นอย่างมาก ที่ได้เปิดเผยในรายการของคุณวู้ดดี้ ว่าเจ้าตัวเผยว่า ชอบความครีมมี่ของผลไม้อย่างทุเรียน รวมถึงยังชอบของหวานทุเรียน ที่ขั้นที่ว่าเป็น Durian Lover เลยก็ว่าได้ ส่งผลให้ความนิยมของทุเรียนเพิ่มขึ้นไปอีก แถมกระแสยังส่งผลมาถึงปัจจุบัน

รวมไปถึง ศิลปินหนุ่มอย่าง คิมแจจุง ที่มาเปิดคอนเสิร์ต 2022 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT IN BANGKOK ที่พี่ท่านเล่นโพสต์ภาพแอลกอฮอลไทยด้วยภาพเซ็นเซอร์เต็มไปหมด แถมยังลงทวิตเตอร์และอินสตาแกรมอย่างต่อเนื่อง ยังรวมไปถึง โรตีสายไหม ที่โพสต์ลงในอินสตาแกรมว่า “อร่อย” ทั้งนำขนมปลาหมึกอบกรอบ มาแช่กับน้ำแข็งพร้อมน้ำเมาเข้ากันเป็นอย่างดี ช่างดูเป็นคนที่เข้ากับวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี นี่ก็ไม่รู้ช่วงเวลานั้นจะแบกเหล้ากลับประเทศเกาหลีหรือไม่

ลองตัดกลับมาที่ศิลปินญี่ปุ่นอย่าง “ยามะพี” หรือ ยามาชิตะ โทโมฮิสะ ที่สาวกเจป็อปรู้จักเป็นอย่างดี ดาราศิลปินหนุ่มคนดังชาวญี่ปุ่น ในช่วงต้นปี 2565 ที่มาถ่ายทำผลงานใหม่ในตอนนั้นที่ประเทศไทย ไม่วาจะกลางวันอันแสนร้อนในกรุงเทพฯ อาหารไทยต่าง ๆ ไส้กรอกอีสาน และ ได้ไปภูเก็ต นับเป็นของฝากเพื่อเชื้อเชิญชาวญี่ปุ่นให้อยากกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยก็ได้

ถ้าลองย้อนในเคสนักแสดงอย่างฝั่งฮอลลีวูด หรือเซเลบต่าง ๆ ที่มาก็เคสต่าง ๆ ที่แตกต่างออกไป อย่างที่เคยเป็นข่าวฮือฮาเป็นอย่างมาก สำหรับครอบครัว เบ็คแฮม ที่มาถ่ายโฆษณาหลายปีก่อน ซึ่งในช่วงระหว่างทั้ง วิคตอเรีย และ เดวิด นั่งรถผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้เห็น ร้านขายศาลพระภูมิข้างทาง ก่อนลงไปเลือกได้กลับกันมา 4 หลัง ทำให้สื่อทั่วโลกลงข่าวฮือฮาครั้งใหญ่ แต่ด้วยความทีเป็นชาวตะวันตกก็คงไม่ได้สนใจเรื่องผีบ้านผีเรือน แต่น่าสนใจเรื่องความสวยงามมากกว่า

ต่อด้วยเจสสิกา แชสเทน นักแสดงสาวชื่อดังจากฮอลลีวูดที่เธอหลงใหลทุเรียนแบบไทย ไม่ต่างกับ แจ็คสัน หวัง ทีขนาดตอนถ่ายหนังที่ประเทศไทย เธอถึงขั้นพกทุกเรียนไทยแอบขึ้นไปที่โรงแรม แถมยังพกไปในรายการชื่อดังอย่าง Jimmy Kimmel Live! พร้อมให้จิมปอกให้รับประทานได้ในห้องส่งเลยทีเดียว นับเป็นของฝากแบบไทย ที่ทรงประสิทธิภาพได้ดี

แม้แต่ ริฮันนา ก็ยังเคยสร้างความฮือฮาให้กับประเทศไทย เมื่อหลายปีก่อน ด้วยพวงมาลัย เพราะตอนอยู่ในประเทศไทยเธอคล้องพวงมาลัยอยู่ตลอดเวลา แถมรูปที่เธอถ่ายออกมาแต่ละรูปนั้นสวยงามราวกับว่าเธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยทีเดียว

ถ้าเอากระแสไวรัลเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ที่ดาราดังอย่าง รัสเซล โครว์ ที่มาประเทศไทยเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ‘The Greatest Beer Run Ever’ ที่มาทั้งภูเก็ตใน ของภาครัฐในโครงการ ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’ พอเข้ามากรุงเทพฯ ก็โพสต์รูปไปหลากหลายสถานที่ทั้งขี้จักรยานในกรุงเทพฯ แต่ถ้านับเป็นกระแสสุด ๆ ก็คงเป็น สายไฟระโยงระยางในเมืองหลวง ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันกลายเป็น สัญลักษณ์และของฝากของคนต่างชาติตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะใครมาที่นี่ก็ต้องมีรูปสายไฟติดกลับไปด้วยนั้นเอง

November 1st travel to Thailand opens up for double vaccinated travelers from 46 countries with a minimal quarantine process .

It’s a beautiful, interesting, exciting place. The people are warm and welcoming. If you have been locked down, isolated, quarantined etc TRAVEL IS BACK pic.twitter.com/KTzZb2LY9M

— Russell Crowe (@russellcrowe) October 28, 2021