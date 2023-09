ทำความรู้จัก แม็คเคนยู ผู้รับบท “โซโร” ใน One Piece Live Action

ในบทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จัก “แม็คเคนยู” นักแสดงหนุ่มผู้รับบทเป็น “โซโร” จาก One Piece Live Action พ่อหนุ่มผมเขียวผู้กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในช่วงนี้กันว่า เขาคือใคร และ มีผลงานการแสดงเรื่องไหนน่าติดตามอีกบ้าง

เรียกได้ว่ากระแสดีตั้งแต่ยังไม่เริ่มฉายกันเลยทีเดียวกับ Live Action เรื่อง One Piece ซีรีส์ 8 ตอนจบของ Netflix ที่ดัดแปลงมาจากมังงะสุดฮิตชื่อเดียวกัน เขียนโดย อาจารย์ เออิจิโร โอดะ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่พอถึงวันกำหนดฉาย กระแสของ Live Action เรื่องนี้จะเป็นบวก ๆ ชนิดที่ใครดูก็พากันชื่นชม และ ประทับใจกับเรื่องราวที่ถูกเรียงร้อยออกมาอย่างสวยงาม

หนึ่งในสิ่งที่ผู้คนต่างพูดถึงกันก็คือ ตัวละคร โซโร หรือ “โรโรโนอา โซโร” ยอดนักดาบประจำเรือ และ มือขวาของกัปตัน ผู้มีผมสีเขียวสะดุดตา มีผ้าโพกผมสีดำ พกดาบ 3 เล่ม และ มีบุคลิกมาดเข้มดุดันไม่เกรงใจใคร

รับบทโดย แม็คเคนยู อาราตะ (Mackenyu Arata) นักแสดงหนุ่มวัย 26 ปี ที่สวมบทบาทเป็นโซโรได้อย่างสมบูรณ์แบบ กลมกล่อมลงตัว ชนิดที่แทบจะถอดแบบโซโรจากในมังงะออกมาโลดแล่นให้เราได้ดูกันบนหน้าจอยังไงยังงั้นเลย

ใครที่รู้สึกติดตาตรึงใจกับการแสดงของ หนุ่มแม็คเคนยู และ อยากทำความรู้จักนักแสดงหนุ่มคนนี้ให้มากขึ้นว่าเขาคือใคร มีผลงานอะไรน่าติดตามบ้าง Lifestyle Asia รวบรวมประวัติ และ ผลงานเด่น ๆ มาให้อ่านกันแล้วในบทความนี้

ประวัติ แม็คเคนยู

แม็คเคนยู อาราตะ (Mackenyu Arata) เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น-อเมริกัน เป็นลูกชายของ ซันนี่ ชิบะ (Sonny Chiba) นักศิลปะการต่อสู้ นักแสดง โปรดิวเซอร์ และผู้กำกับชาวญี่ปุ่นที่ฝากผลงานไว้ในวงการบันเทิงญี่ปุ่นหลากหลายเรื่อง และเป็นพี่ชายของนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่าง มาเอดะ กอร์ดอน (Maeda Gordon) อีกด้วย

เส้นทางสู่วงการบันเทิงของแม็คเคนยู เริ่มจากการดูภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งตอนที่เขาอายุ 15 ปี ภาพยนตร์เรื่องนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้เขาอย่างมหาศาล จนเขาตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการนักแสดงอาชีพอย่างเต็มตัว ผลงานแจ้งเกิดของแม็คเคนยูที่ทำให้ผู้คนรู้จักเขาเป็นวงกว้าง คือเรื่อง Kamen Rider Drive : Surprise Future (2015) ที่เขารับบทเป็น Eiji Tomari

หลังจากนั้น แม็คเคนยู ก็มีงานแสดงภาพยนตร์ และ ทีวีซีรีส์ ที่ดัดแปลงมาจากมังงะชื่อดังของญี่ปุ่นมากมาย อาทิ JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Chapter I (2017) รับบทเป็น Okuyasu Nijimura, Tokyo Ghoul S (2019) รับบทเป็น Sota, Rurouni Kenshin: The Final (2021) รับบทเป็น Yukishiro Enishi, Fullmetal Alchemist (2022) รับบทเป็น Scar, Knights of the Zodiac (2023) รับบทเป็น เซนต์เซย่า และล่าสุด One Piece Live Action รับบทเป็น โซโร เป็นต้น

ด้วยฝีไม้ลายมือ และ ความใส่เต็มไม่มีกั๊กของหนุ่มแม็คเคนยู จึงทำให้เขาคว้ารางวัลด้านการแสดงมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยม จากงาน Asians on Film Festival สาขา Best Supporting Actor จากภาพยนตร์เรื่อง Tadaima (2015) และ รางวัล 40th Japan Academy Film Prize (2017) สาขา Newcomer of the Year

นี่เป็นแค่ผลงานส่วนหนึ่งของ แม็คเคนยู เท่านั้นนะ ! ใครที่อยากติดตามผลงานอื่น ๆ รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ของหนุ่มแม็คเคนยูแบบใกล้ชิด กดไปที่ IG ของนักแสดงหนุ่มคนนี้ได้เลย @mackenyu แล้วก็อย่าลืมไปติดตามผลงานล่าสุด One Piece Live Action ของแม็คเคนยูที่กำลังฉายอยู่ทาง Netflix กันด้วยล่ะ เต็ม 10 ให้ 100 อะพูดเลย !

