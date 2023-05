แกะทุกเงื่อนในตัวอย่าง The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snake

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snake ทุกเบื้องหลังของตัวร้ายมีเหตุผล และอำนาจที่ได้มามีราคาค่างวดเสมอ

ตัวอย่างปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snake ภาพยนตร์ภาคก่อนหน้าของแฟรนไชส์ชื่อดัง The Hunger Games ที่กวาดรายได้หลายร้อยล้านมาแล้วทั่วโลก สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนแฟรนไชส์ 64 ปี และจะเน้นไปที่ตัวละครหลักอย่าง Coriolanus Snow ที่รับบทประธาธิบดีคู่อริกับหญิงสาวผู้มากับไฟ Katniss Everdeen

ในเรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงโลกแห่งดิสโทเปีย โดยมีตัวหลักคือ “สโนว์” ที่ยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่ง ที่น้อยคนจะรู้ว่าแม้ตัวเขาจะอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ฟู่ฟ่าที่สุดในแคปิตอล แต่กลับต้องต้มหัวผักกาดและซดน้ำซุปจนหยดสุดท้ายกิน เพื่อปิดบังเสียงท้องร้องที่จะดังขึ้นยามออกไปข้างนอก ความแร้นแค้นในฉากหลังของเขา สร้างความทะเยอทะยานให้กับตัวเขาเองอย่างมาก เชื้อเพลิงสำคัญถูกจุดขึ้น และมีการแข่งขันฮังเกอร์เกมส์เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ เพื่อให้เขาได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศ หากว่าทุกอย่างที่เขาหวัง มักมาพร้อมราคาแสนแพงที่ต้องจ่ายเสมอ

สโนว์ก้าวเข้ามาในฐานะที่ปรึกษา และถูกจับคู่เข้ากับบรรณาการเขตที่ 12 อย่างสาว Lucy Gray Baird เพื่อเกมล่าชีวิตครั้งที่ 10 โดยเรื่องราวภาคนี้จะพาเราไปพบกับคำตอบของประธานาธิบดีผู้สามานย์ในภาคหลัก เหตุผลอะไรที่ครอบงำชีวิตเขาสู่ความบิดเบี้ยวในจิตใจ ด้วยทุกเบื้องหลังของตัวร้ายมีเหตุผลเสมอ วันนี้เราพาเลาะทุกซีน แงะทุกเงื่อนปมที่ซ่อนอยู่ในตัวอย่างภาพยนตร์ และสิ่งที่เราในฐานะคนที่ “ยัง” ไม่ได้อ่านหนังสือคาดการณ์ว่ามันจะเกิดขึ้นภายในเรื่อง

แกะตัวอย่าง The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snake

ตัวละครหน้าใหม่ที่คนละขั้วกับ Katniss

สิ่งแรกที่เตะตาเราคือสีสันของตัวละครโดยเฉพาะแม่สาวหน้าคมที่รับบท “ลูซี่” นั้น ดูแตกต่างคนละขั้วกับแคตนิสในภาคหลัก รอยยิ้มของลูซี่ดูเป็นสาวผู้ไม่หวาดหวั่น และออกจะมีความเย้ยหยันพอสมควร ขณะที่แคตนิสมีความกลัวในหัวใจ เธอกลัวคนที่เธอรักจะตาย และเพราะแรงแห่งความกลัวนี่แหละ ที่มันสร้างพลังขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่เมื่อทีเซอร์ดำเนินต่อไปไม่นาน เรามองเห็นถึงตัวละครที่มากมิติและเต็มไปด้วยความอ่อนไหวเช่นเดียวกันของลูซี่ และที่สำคัญตัวละครนี้เขาว่าต้องร้องเพลงเก่ง มีน้ำเสียงไพเราะเป็นอาวุธ นี่เองที่เป็นเหตุผลทำให้ Rachel Zegler ได้รับบทนี้ไปครองแบบเต็มๆ

หรือชื่อเรื่องก็บอกบทสรุปได้ดีอยู่แล้ว?

ชื่อของภาคนี้ Songbirds and Snake เท่าที่เรารู้มาคือ สัญลัษณ์จะแสดงถึงตัวเอกหลักทั้งคู่อย่างสโนว์และลูซี่ ลูซี่เป็นนักแสดงสาวที่มีน้ำเสียงอันไพเราะ เธอเฉิดฉายและงดงามอยู่บนท้องฟ้า ในขณะที่งูเป็นสัตว์ที่คนมักนิยามถึงความชั่วร้าย ความเจ้าเล่ห์และมีพิษ ซึ่งไม่ต้องเดาก็น่าจะหมายถึงตัวสโนว์เอง เพราะเรารู้ตอนจบแบบกลายๆ จากจุดเริ่มต้นในภาคหลัก ว่าเขาไม่ได้เป็นคนดีที่มีคุณธรรม แต่เป็นคนชั่วที่ชื่นชอบการเข่นฆ่า และมีความแค้นในจิตใจ หากว่าช่วงแรกของภาคนี้ตัวสโนว์ยังคงมีชีวิตและจิตใจแบบคนปกติ ไม่ได้กลายเป็นอสูรร้ายในคราบของคน ดังนั้นเราคาดว่าครึ่งท้ายของเรื่อง ต้องมีการหักหลังกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ตัวละครเอกอย่างลูซี่จะตาย?

จากข้อแรกมันจึงต่อเนื่องมาที่ว่า เพราะการหักหลังนี้จึงนำมาเจอกับความสูญเสีย ที่เป็นการสร้างสัตว์ร้ายในใจเขาขึ้นมา เพราะจากทีเซอร์แล้วมีการเล่าถึงความผูกพันธ์และความรักที่ตัวละครหลักมีให้แก่กัน แต่เราก็รู้คำตอบอยู่แล้วว่าเธอ (ลูซี่) จะตาย (เพราะในภาคหลักเมนเทอร์จากเขต 12 มีแค่คนเดียวเท่านั้นคือ Haymitch Abernathy ซึ่งเมนเทอร์ในภาคหลักจะมาจากผู้รอดชีวิตในเกม) เมื่อจุดประสงค์ของเกมไม่ได้เกิดขึ้น เพื่อต้องหาผู้รอดชีวิต แต่มองหาปรากฏการณ์ในเส้นทางเกม ที่ทำให้สนุกสนานและแพรวพราว เพราะการห่ำหั่นกัน เป็นเครื่องมือที่พาเน็มและแคปิตอลอยากเห็นมากที่สุด ดังนั้นไม่แน่ว่าสโนว์ใช้โอกาสนี้หักหลังลูซี่ เพื่อใช้เธอเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จก็เป็นได้?

เพราะความสูญเสียเปลี่ยนเขาสู่ด้านมืด?

หรือเพราะชื่อเสียงทำให้เขาต้องเลือกหักหลัง หรือมากกว่าแค่ชื่อเสียงแต่เพื่อความอยู่รอด ทำให้สโนว์ตัดสินใจหักหลังความไว้ใจของลูซี่ พลิกแพลงให้เธอต้องสังเวยชีวิต เพื่อเหยียบย่ำร่างนั้นสู่จุดสูงสุดแทน เนื่องจากมีช่วงหนึ่งในทีเซอร์ที่ผู้ออกแบบเกมอย่าง Casca Highbottom พูดขึ้นมาว่า “ได้ยินเสียงนั่นไหม เสียงหิมะ (สโนว์) กำลังร่วงโรย” หรือเพราะคนสร้างเกมรู้ว่าสโนว์กำลังจะช่วยลูซี่ จึงขู่เข้าให้? เพราะในทีเซอร์เอง มีหลายช่วงเวลาที่สโนว์ดูสับสน ว้าวุ่นใจ และในความหมายที่ลูซี่พูดไว้ว่า “เราทุกคนเกิดมาพร้อมความดี อยู่ที่ว่าเราจะยอมข้ามเส้นไปหาความชั่วหรือไม่” เป็นไปได้ว่า เขาเลือกที่จะเดินเส้นทางนั้น โดยแลกกับลูซี่หรือเปล่า? อย่างในฉากที่เขากราดปืนขึ้นฟ้า เป็นเพราะได้ยินเสียงนกร้อง แล้วเตือนเขาถึงเสียงอันไพเราะของเธอหรือไม่? เพราะในภาคที่ 2 ของภาคหลัก มีนก Jabberjay ที่แคปิตอลดัดแปลงให้สามารถเลียนเสียงคนได้เป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญด้วยเช่นกัน

อำนาจที่ได้มามีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ สโนว์อาจต้องจ่ายด้วยราคาที่แพงที่สุดเป็นชีวิตของคนที่เขารัก และเมื่อสูญเสียคนสำคัญที่สุดในชีวิตไป ก็คงไม่มีอะไรน่ากลัวไปมากกว่านี้ เมื่อโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นพร้อมความมืดบอดในจิตใจที่ตามมา จึงเปลี่ยนให้สโนว์ในวัยหนุ่ม กลายมาเป็นคนอำมหิตที่มองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นได้

ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการ “เดา” จากการตีความของเรา จริงหรือไม่จริงอย่างไร คงต้องรอติดตาม The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snake กันในโรงภาพยนตร์สิ้นปีนี้ หรือใครที่อดใจไม่ไหวอยากสปอยล์ตัวเองรัวๆ ก็ไปหาฉบับนวนิยายมาอ่านกันก่อนก็ได้ แล้วค่อยไปสนุกกับทักษะการแสดง และเอฟเฟกต์ในโรงภายนตร์กันอีกที

