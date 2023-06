LSAAccess คุยกับนักแสดงซีรีส์ Lies Hidden in My Garden เผยเบื้องหลังก่อนไขปริศนา มีอะไรในสวนหลังบ้าน

สัมภาษณ์พิเศษกับนักแสดงจากซีรีส์ Lies Hidden in My Garden

นัดคุยแมตช์พิเศษระหว่าง Lifestyle Asia Thailand กับ Prime Video สำหรับคอลัมน์ #LSAAccess ครั้งนี้เราได้คิวสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟกับทีมนักแสดงซีรีส์ Lies Hidden in My Garden (ปริศนาสวนคำลวง) สดจากงานแถลงข่าวที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีนักแสดงนำในเรื่องอย่าง คิมแทฮี อิมจียอน คิมซองโอ และชเวแจริม รวมถึงผู้กำกับจองจีฮยอน (Twenty Five Twenty One, You Are My Spring) มาตอบคำถามจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลงานเรื่องใหม่ของพวกเขา

เกี่ยวกับซีรีส์เรื่อง Lies Hidden in My Garden

Lies Hidden in My Garden ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง ‘A House With a Yard’ หรือชื่อไทยว่า ‘มีอะไรในสวนหลังบ้าน’ เรื่องราวของ ‘จูรัน’ (รับบทโดย คิมแทฮี) หญิงสาวผู้มีสามีคือ ‘พัคแจโฮ’ (รับบทโดย คิมซองโอ) ที่เป็นหมอ และมีลูกชายแสนฉลาดและหล่อเหลา เธอมีครอบครัวที่ร่ำรวยมั่งคั่ง จูรันและครอบครัวของเธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านที่ใครๆ ต่างใฝ่ฝันถึง จูรันดูมีความสุขในฐานะภรรยาและแม่ แต่สิ่งหนึ่งที่รบกวนจิตใจเธอคือกลิ่นจากวนหลังบ้าน สามีของจูรันมองว่ามันเป็นเพียงกลิ่นเหม็นธรรมดาที่จะหายไปในไม่ช้า แต่มันยากที่จะลบออกจากใจของเธอได้ เหมือนกับคราบน้ำมันบนภาพวาดสีน้ำที่สวยงาม ความกังวลซึ่งดูไม่สลักสำคัญค่อยๆเติบโตขึ้นทีละน้อยในใจของเธอ และการกระทำของสามีซึ่งครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนสมบูรณ์แบบ ก็เริ่มน่าสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ ‘ซังอึน’ (รับบทโดย อิมจียอน) หญิงสาวผู้เป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว สามีของเธอคือ ‘คิมยุนบอม’ (รับบทโดย ชเวแจริม) พนักงานบริษัทยา ผู้ไม่เคยลังเลที่จะใช้ความรุนแรงในบ้านหรือคุกคามคนอื่นเพื่อเป้าหมายของตัวเอง ชีวิตของซังอึนกำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อได้พบกับจูรัน

ซีรีส์เรื่องนี้สามารถรับชมในไทยผ่านทาง Prime Video โดยมีจำนวนทั้งหมด 8 อีพี โดยเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ก่อนที่จะไปรับชมผลงานเบื้องหน้า เราลองมาฟังคำบอกเล่าถึงเบื้องลึกเบื้องหลังว่ากว่าจะมาเป็นซีรีส์เรื่องนี้พวกเขาเตรียมตัวกันอย่างไร และผ่านประสบการณ์อะไรในกองถ่ายมาบ้าง

การคัดเลือกนักแสดง การโคจรมาเจอกันของนักแสดงตัวท็อปของเกาหลี คิมแทฮี และ อิมจียอน ร่วมผนึกกำลังโดยสองนักแสดงชายฝีมือเยี่ยม คิมซองโอ และ ชเวแจริม

ผู้กำกับจองจีฮยอน: ผมคิดว่านักแสดงทั้ง 4 คนเป็นนักแสดงที่ผู้กำกับทุกคนอยากร่วมงานด้วย เริ่มที่ ‘คิมแทฮี’ ผมคงไม่ต้องพูดอะไรถึงเธอมาก เธอเป็นไอคอนที่โด่งดังมานาน ถึงแม้ไม่เคยรับบทซีรีส์แนวลึกลับระทึกขวัญมาก่อน แต่ผมเชื่อในฝีมือและคิดว่าเธอมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกับตัวละคร ส่วนตัวผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับเธอ ถัดมา ‘อิมจียอน’ พวกเราติดต่อไปและส่งบทให้เธออ่านก่อนที่ The Glory จะออกฉายและดังเป็นพลุแตก ตอนที่ผมครุ่นคิดว่านักแสดงคนไหนเหมาะสมที่จะมารับบท โชซังอึน ก็มีหลายคนแนะนำเธอมา และผมโชคดีมากที่เธอตัดสินใจรับบทนี้ สำหรับ ‘คิมซองโอ’ ตอนแรกมีหลายคนไม่แน่ใจว่าเขาจะเหมาะกับบท พัคแจโฮ หรือเปล่า แต่ผมยืนยันว่าเขาจะสามารถเล่นเป็นพัคแจโฮได้อย่างดีเยี่ยม แล้วเขาก็ทำให้พวกเราทึ่งจริงๆ เขาน่าประทับใจมาก ส่วน ‘ชเวแจริม’ เขาเป็นสุดยอดนักแสดงในวงการละครเวที ผมดีใจที่ได้เขามาร่วมแสดงในครั้งนี้ และหวังว่าเขาจะเติบโตต่อไปในฐานะนักแสดงไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม

ผลงานแนวระทึกขวัญครั้งแรกของผู้กำกับจองจีฮยอนและนักแสดงคิมแทฮี

ผู้กำกับจองจีฮยอน: หนึ่งในเหตุผลหลักและเหตุผลสำคัญที่ผมเลือกทำซีรีส์เรื่องนี้เพราะนิยายตันฉบับ ผมจำได้ว่านิยายเรื่องนี้มีความน่าสนใจและแตกต่างเป็นอย่างมาก ผมพยายามเน้นไปที่สภาวะทางจิตใจของตัวละครแต่ละตัวผ่านการแสดงออกและท่าทางของพวกเขาแทนที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นบทพูด

คิมแทฮี: มุนจูรันเป็นตัวละครที่มีบทพูดน้อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยแสดงมา เธอเป็นคนพูดน้อยและไม่ค่อยชอบเข้าสังคม เธอเป็นคนแสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่ง ฉันต้องแสดงอารมณ์และสื่อสารความรู้สึกของตัวละครผ่านแววตาเยอะมาก มันเลยค่อยข้างยากสำหรับฉันเหมือนกัน ที่ความรู้สึกของตัวละครไม่ได้แสดงออกผ่านบทพูด ฉันได้ปรึกษากับผู้กำกับหลังจากได้เห็นตัวเองเข้าฉากไปบ้างแล้ว มีรายละเอียดในการแสดงหลายอย่างที่ฉันกับผู้กำกับอยากถ่ายทอดออกมาให้ได้ ถึงแม้จะยากแต่ฉันก็สนุกกับการแสดงครั้งนี้มาก

จากนิยายเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์ที่มีแฟนๆรอคอยมากที่สุด

อิมจียอน: ฉันเป็นคนชอบวิเคราะห์ในเรื่องการแสดง ดังนั้นฉันจึงชอบออกแบบและวางแผนทุกอย่างล่วงหน้าสำหรับแต่ละฉาก นั่นเป็นวิธีที่ฉันศึกษาและเข้าถึงตัวละครและการแสดงของฉัน แต่ในเรื่องนี้มันแตกต่างออกไป ยิ่งฉันศึกษาและเข้าใกล้ตัวละครซังอึนมากเท่าไหร่ เธอก็ยิ่งเป็นปริศนามากขึ้นเท่านั้น ครั้งนี้มันเลยยากที่จะวางแผนและวาดภาพเธอไว้ล่วงหน้า แต่เมื่อเริ่มถ่ายทำ ฉันได้ลองเป็นจูรันแบบเต็มตัว เหมือนฉันได้พบกับเธอที่นั่น มีพลังงานมากมายที่เธอกับฉันมอบให้แก่กัน หลายอย่างจึงออกมาจากฉันในแบบที่เป็นธรรมชาติ

ชเวแจริม: ตอนที่ผมอ่านนิยายเรื่องนี้ มันถูกถ่ายทอดในมุมของผู้สังเกตการณ์ ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีการแสดงอารมณ์ผ่านตัวหนังสือมากนัก ผมจึงนำข้อเท็จจริงของตัวละครยุนบอมในนิยาย มาใช้ถ่ายทอดร่วมกับการตีความอื่นๆ ให้ออกมาเป็นตัวละครยุนบอมของผมในซีรีส์

ความลึกลับที่แตกต่าง

คิมซองโอ: Lies Hidden in My Garden เป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญที่ต่างจากเรื่องอื่นๆ เรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ใกล้ตัวคุณมาก เป็นสิ่งที่คุณพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน คุณกลับบ้านเจอภรรยาที่มีสีหน้าเย็นชาและมีบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่

อิมจียอน: แทนที่จะมีฉากระทึกแบบไล่ล่า เรื่องนี้เป็นความระทึกจากข้างในจิตใจตัวละคร มีบรรยากาศแปลกๆ และมีความเสียดสีประชดประชัน

เปิดใจเผยความรู้สึกที่มีต่อนักแสดงด้วยกัน

คิมแทฮี: ฉันคิดว่าคุณจียอนถ่ายทอดตัวละครซังอึนของเธอออกมาได้ดีมาก เธอเหมือนเป็นซังอึนจริงๆ ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดง ฉันคิดว่าเธอเป็นนักแสดงที่มีฝีมือมาก เมื่อเข้าฉากกับเธอ เธอช่วยให้ฉันถ่ายทอดความซับซ้อนของจูรันออกมาได้ง่ายขึ้น คุณจียอนเคยร่วมงานกับสามีของฉันด้วยจากเรื่อง Welcome 2 Life เขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเธอว่า เธอเป็นนักแสดงที่เก่งมาก แสดงได้อย่างไหลลื่นและน่าประทับใจ เป็นนักแสดงที่น่าร่วมงานด้วย

อิมจียอน: ฉันคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉันแสดงออกมาได้ดี นั่นก็เป็นเพราะนักแสดงที่ฉันได้ร่วมงานด้วย อย่างแทฮีตอนเข้าฉากด้วยกันเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นตัวซังอึนจริงๆ ฉันมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครจูรันของเธอมาก เรารับส่งกันเป็นอย่างดี ทำให้เข้าถึงตัวละครได้ดีทั้งคู่ ดังนั้นฉันจึงรู้สึกขอบคุณเธอมาก ส่วนชเวแจริมที่เล่นเป็นสามีของฉัน เขาทำให้ฉันรู้สึกผวาได้เวลาเขาสวมบทตัวละครคิมยุนบอม

ชเวแจริม: ผมค่อนข้างใหม่กับกับซีรีส์โทรทัศน์ ดังนั้นผมจึงยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับกล้องเท่าไหร่ ผมเลยพึ่งพาจียอนเป็นอย่างมากตอนถ่ายทำ และเธอยังช่วยผมซ้อมบทอยู่ตลอดด้วย

คิมซองโอ: ผมว่าคู่ของผมกับแทฮีตอนอยู่หลังกล้องเราคุยกันเยอะมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับบทและการแสดงสักเท่าไหร่ แต่มันทำให้ผมรู้สึกสนุกและผ่อนคลาย

ซีรีส์ Lies Hidden in My Garden (ปริศนาสวนคำลวง) สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ ทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 22.00 น. ที่ Prime Video เท่านั้น

