ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ยุค 2000 ที่ทุกคนอาจลืมไปแล้ว 10 เหตุการณ์

หนังฟอร์มยักษ์ที่เข้าสู่ภาคที่ 3 สำหรับ The Lord of the Rings: The Return of the King ที่กอบโกยคำชื่นชม และชื่อเสียงล้นหลามมากมาย รวมถึง Christopher Lee หนึ่งในนักแสดงที่แทบจะเป็นตำนานในเรื่อง เมื่อเขาเซ็นสัญญาร่วมแสดงในไตรภาค The Lord of the Rings ของ Peter Jackson แต่เขาดันถูกตัดออกจากฉากสุดท้ายของ LOTR อย่างสิ้นเชิง

Saruman คือตัวละครของเขามีส่วนของโครงเรื่องที่ถ่ายทำในภาคที่แล้วอย่าง The Two Towers เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ดำเนินไปอย่างยาวนาน แจ็คสันตัดสินใจหยุดซีเควนซ์ความยาว 7 นาทีนี้ช่วงแรก เพื่อเริ่มต้นภาพยนตร์เรื่อง Return of the King ซึ่งการแสดงของ Lee ก็ถูกตัดไปดื้อ ๆ

เขาโกรธมากจนคว่ำบาตรรอบปฐมทัศน์ “เราทุกคนได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการส่วนตัว และ เมื่อภาพยนตร์เรื่องที่ 3 เข้าฉาย ผมไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นเลย เพราะผมไม่ได้อยู่ในนั้น” Lee กล่าว