ออกผจญภัยในดินแดนแห่ง Middle-Earth อีกครั้งกับ The Lord of the Rings ฉบับ 4K รีมาสเตอร์

ไตรภาคของเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( The Lord of the Rings ) อภินิหารแหวนครองพิภพ เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์การสร้างภาพยนตร์ โดยเป็นการดัดแปลงจากนิยายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเรื่องหนึ่งตลอดกาล จากปลายปากกาของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน (J. R. R. Tolkien) ประกอบด้วยภาพยนตร์สามเรื่องคือ The Fellowship of the Ring (2001), The Two Towers (2002) และ The Return of the King (2003) ประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านรายได้และคำวิจารณ์ โดยทำเงินหลายพันล้านดอลลาร์และคว้ารางวัลออสการ์รวมกว่า 17 รางวัล เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 22 ปีนับตั้งแต่ภาคแรกออกฉาย จึงมีการนำกลับมาฉายใหม่ในระบบ 4 K รีมาสเตอร์ ให้ภาพและเสียงคมชัดซะใจเต็มอารมณ์มากกว่าเดิม วันนี้ Lifestyle Asia Thailand เราพาไปย้อนรอยความยิ่งใหญ่ ออกเดินทางสู่โลกแห่ง Middle-Earth กันอีกครั้ง

Credit Image: https://www.avforums.com/reviews/lord-of-the-rings-fellowship-of-the-ring-4k-blu-ray-review.18240/