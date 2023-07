Dune: Part Two อภิมหาสงครามแห่งจักรวาล หนัง Sci-Fi ฟอร์มยักษ์ล้ำยุคระดับตำนาน

เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์มหากาพย์ Dune: Part Two ที่ภาคแรกได้สร้างความสำเร็จทั้งรายได้ คำวิจารณ์ และคว้า 6 รางวัล Oscar ด้านเทคนิคมาครอง คือ ถ่ายภาพยอดเยี่ยม, เสียงยอดเยี่ยม, ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม, ตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม รวมถึงอีกหลายสถาบัน โดยที่ตอนจบทิ้งทวนไว้แบบคาใจ และปมที่ชวนสงสัยเป็นความลับมากมาย กลับมาพร้อมความอลังการที่ถ่ายทำทั้งหมดในระบบ IMAX กำหนดเข้าโรงวันที่ 02 พฤศจิกายน 2023

เป็นอีกหนึ่งในภาพยนตร์ที่เป็นที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี ที่ออกฉายในปี 2021 ดัดแปลงจากนิยายไซไฟอันเป็นที่รักของ Frank Herbert โดยผู้กำกับผู้มีวิสัยทัศน์ Denis Villeneuve ที่ฝากผลงานและมีลายเซ็นต์ชัดเจนอย่างเรื่อง Arrival และ Blade Runner: 2049 ด้วยงบประมาณการสร้างมหาศาล ขนกองทัพนักแสดงทั้งวงการ Hollywood ระดับ Allstar มาไว้มากมาย ถือเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่น่าติดตามมากที่สุดในปี 2023

กำหนดฉาย

Dune: Part Two เดิมมีกำหนดฉายในวันที่ 20 ตุลาคม 2023 ก่อนที่จะถูกเลื่อนออกไปหนึ่งเดือนเป็นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2023 และล่าสุดคือ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2023 พร้อมชนโรงปะทะกับหนังดังจากค่ายอื่นๆ อย่าง ภาพยนตร์รวมทีมซูเปอร์ฮีโร่หญิง The Marvels และ การฟื้นคืนชีพ ภาคย้อนอดีต ของเเฟรนไชส์ Hunger Games กับ The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

ตัวอย่าง

มีการปล่อย Official Trailer ความยาวประมาณ 2 นาทีครึ่งออกมาให้แฟนๆ ๆ ได้ตื่นเต้นหายคิดถึง โดยเป็นจะพาเรากลับเข้าสู่โลกของแฟรงค์ เฮอร์เบิร์ต นักเขียนนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องนี้อีกครั้ง บอกเล่าเรื่องราวตัวละครของ Paul Atreides พยายามต่อสู้กับหนอนทะเลทราย (sandworm) หลังสถานการณ์เลวร้ายที่สูญเสียบิดาและการล้มสลายของราชวงศ์อาเทรดีส ในดินแดนใหม่ที่เขาต้องเรียนรู้การเอาตัวร้อน และการแก้แค้นในเวลาอันใกล้ สำหรับเรื่องราวในฉบับหนังสือนั้นมีถึง 25 เล่ม โดย Dune: Part One และ Part Two นั้น จะครอบคลุมเนื้อหาของเล่มแรกเท่านั้น

ช่องทาง Stream Online

ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ทางค่าย Warner Bros. ได้ตัดสินใจนำภาพยนตร์ทั้งหมดของบริษัทไปฉายใน Platform HBO Max ที่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อ MAX วันเดียวกับที่ฉายในโรงภาพยนตร์ ในปี 2021 สำหรับเรื่อง Dune: Part One สตรีมมิ่งหลังจากเข้าโรงแล้ว 45 วัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามสำหรับ Dune: Part Two ต้องมารอลุ้นกันว่ากระแสและแนวโน้มจะเป็นอย่างไร แต่ได้รับการการันตีจากทางผู้กำกับว่ามันส์กว่าภาคแรกแน่นอน

เนื้อเรื่องย่อของภาคนี้

จะเป็นการสำรวจการเดินทางในตำนานของ Paul Atreides ในขณะที่เข้าร่วมกับ Chani และกลุ่ม Fremen ในขณะที่อยู่บนเส้นทางแห่งการล้างแค้นกับผู้สมรู้ร่วมคิดที่ทำลายตระกูลของเขา เมื่อต้องเลือกระหว่างความรักในชีวิตของเขากับชะตากรรมของจักรวาล ที่มีเพียงเขาเป็นความหวังและทางรอดเดียว ขณะที่เขาพยายามป้องกันอนาคตอันเลวร้ายที่มีแต่เขาเท่านั้นที่ล่วงรู้ได้ ในตัวอย่างเราจะได้เห็นว่า Paul สามารถขี่เจ้าหนอนทะเลทราย (sandworm) ได้สำเร็จ นั่นอาจหมายถึง เครื่องมือทางอำนาจอย่างหนึ่งที่เขาจะสามารถทวงคืนความยุติธรรมและสันติสุขให้แก่ผู้คนทั้งจักรวาลได้

รายชื่อนักแสดงหลัก

ประกอบด้วยนักแสดงจากภาคเดิม และนักแสดงใหม่ที่เข้ามาสมทบ อีกทั้งยังมีตัวละครปริศนาที่ยังไม่ได้เปิดเผยอีกด้วย

Paul Atreides

เหตุการณ์หลังจาก Dune: Part Two

แม้ว่าภาพยนตร์ Dune ทั้งสองเรื่องจะครอบคลุมเนื้อหาในหนังสือเล่มแรก แต่ก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายในจักรวาลนี้ที่รอการเปิดเผย โดยมีการประกาศแล้วว่าจะมีซีรีส์ภาคแยกอยู่ใน Platform Max (ชื่อเดิมคือ HBO Max) ในชื่อ Dune: Sisterhood เพื่อเป็นการปูเส้นเรื่องก่อนจะมีหนังใหญ่ภาคต่อไป เป็นเรื่องราวพี่สาวสองคนของ Bene Gesserit (สำนักเบเนเจสเซริต เหล่านักบวชหญิงชุดดำ) เมื่อ 10,000 ปีก่อนการประสูติของ Kwisatz Haderach, Paul Atreides โดยที่ผู้กำกับยังเผยว่า “มีหนังสือเล่มที่สองของ Dune คือ ‘The Messiah of Dune‘ ซึ่งสามารถสร้างภาพยนตร์ที่ไม่ธรรมดาได้ ฉันคิดอยู่เสมอว่าอาจมีไตรภาค หลังจากนั้นเราจะได้เห็นกัน ซึ่งมันเป็นงานอีกหลายปี ฉันคิดไม่ออก ที่จะไปไกลกว่านั้นได้อย่างไร ณ ตอนนี้” แน่นอนว่าถูกใจเหล่าแฟนหนัง Action Sci-Fi ที่จะมีหนังคุณภาพระดับ Premium ให้ได้ดูอีกกันยาวๆ หลายปี

