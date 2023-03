Dungeon and Dragons: Honor among Thief ภาพยนตร์แฟนตาซีจากบอร์ดเกมระดับโลก

สมัยเด็ก ๆ หลายคน คงชอบเล่นเกมบทบาทสมมุติ เล่นสมมุติเป็นอาชีพโน้นนี้ จินตนาการได้ไม่รู้จบ แต่หากเป็นแฟนของเกม Roleplay บทบาทสมมุติของฝั่งอเมริกันล่ะก็ ต้องเคยเล่น Dungeon and Dragon (D&D) มาบ้าง ซึ่งเป็นเกมเดียว กับที่กลุ่มเด็กชายตัวเอกของซีรีส์ Stranger Things เล่นกันเป็นประจำนั่นเอง และปีนี้ จินตนาการจะหลุดออกมาจากเกม กลายเป็นภาพยนตร์แฟนตาซีฟอร์มใหญ่ให้ทุกคนได้ชมกันในอีกไม่นานกับ Dungeon and Dragons: Honor among Thief

ก่อนอื่นต้องกล่าวถึงเกม Dungeon and Dragons กันว่ามันคืออะไร เกม Dungeon and Dragons เป็นเกม Roleplay สวมบทบาท ธีมโลกแฟนตาซี ที่มีเรื่องของดาบ และเวทย์มนต์เป็นเซ็ตติ้งหลัก โดยให้ผู้เล่นสวมบทบาท ตามที่ต้องการ และใช้ลูกเต๋าหลายชนิด ในการทอยในการเล่นเกม ประกอบด้วยลูกเต๋า 4, 6, 8, 12 และ 20 หน้า และมีคนคอยคุมการเล่น 1 คน ทำหน้าที่เป็น Lore Master และ Game Master ที่คอยเล่าสถานการณ์ และควบคุมการเล่น ซึ่งเมื่อคุณมี Game Master ที่เก่ง ก็จะทำให้การเล่นลื่นไหล และสนุกขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Dungeon and Dragons: Honor among Thief เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงเกม Dungeon and Dragons ในบทหนึ่งมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เสมือนคุณนั่งดูกลุ่มเพื่อนเล่น Dungeon and Dragons อย่างออกรสออกชาติ มีทั้งการผจญภัยล้ำจินตนาการ สัตว์ประหลาดต่าง ๆ และวายร้ายตัวเป้งที่นอกจากจะโหดร้ายอำมหิตแล้ว ยังเก่งกาจเสียจนแทบทำให้สิ้นหวัง

เรื่องนี้กำกับโดย Jonathan Goldstein และ John Francis Daley ที่รับทั้งกำกับและเขียนบทภาพยนตร์ร่วมกับ Michael Gilio โดยใช้เนื้อเรื่องต้นฉบับจากเนื้อเรื่องของ Chris McKay และได้ดาราแม่เหล็กน้อยใหญ่ จากฮอลลีวู้ดมาร่วมแสดง ได้แก่ Chris Pine ในบท Edgin the Bard, Michelle Rodriguez ในบท Holga the Barbarian, Regé-Jean Page ในบท Xank the Paladin, Justice Smith ในบท Simon the Sorcerer, Sophia Lillis ในบท Doric the Tiefling Druid และ Hugh Grant ในบท Forge Fitzwilliam the Rogue ที่จะต้องผจญภัยเพื่อขัดขวางแผนการ ในการเปลี่ยนผู้คนในเมืองใหญ่ให้กลายเป็น Undead ด้วยฝีมือของ Zafina the Lich

แต่ไม่ต้องกลัวว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่ชอบภาพยนตร์บู๊จ๋า ๆ เรื่องนี้ก็กลมกล่อมไปด้วยการขบคิดไขปริศนา การต่อสู้ที่ดุเดือดถึงพริกถึงขิง สัตว์ประหลาดจากในเกมที่แฟน ๆ ต่างรู้จักกันดี แห่ง Mimic สัตว์ประหลาดที่แปลงเป็นหีบสมบัติที่คอยสังหารนักผจญภัยที่ไม่ระวังตัว และ Owlbear ที่เป็นสัตว์ตัวใหญ่รูปร่างเหมือนหมี แต่มีหัวและขนบนตัวเหมือนนกฮูก รวมไปถึงมุกตลกหน้าตายสอดแทรกอยู่ตลอด ไม่มีเบื่อตลอดความยาว 134 นาที

ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ จะออกฉายในพร้อมกันทั่วโลก ในวันที่ 31 มีนาคม 2023 ที่จะถึงนี้ แต่ทางเมืองไทยนั้น จะฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่ 30 มีนาคม 2023 (เนื่องจากความต่างของ Time zone)

