เตรียมตัวก่อนดู Fast & Furious 10 ย้อนดูสรุปเรื่องย่อตั้งแต่ภาค 1-9

ไม่น่าเชื่อว่าภาพยนตร์อย่าง Fast & Furious จะมาถึงภาคที่ 10 ได้ จากหนังอาชญกรรมแข่งรถ ในภาคที่ 1 ในชื่อภาษาไทยแบบเข้าใจง่าย ๆ ว่า เร็ว..แรงทะลุนรก ในปี ค.ศ. 2001 ที่ทำกลุ่มนักแสดงนำโด่งดังทุกคน ไม่ว่าจะ วิน ดีเซล (Vin Diesel), พอล วอล์คเกอร์ (Paul Walker) และ มิเชลล์ รอดรีเกซ (Michelle Rodriguez) จนสร้างตำนานมากมาย รวมถึงนักแสดงชื่อดังคั่บคังที่มาร่วมแจมระหว่างทาง มาจนถึง Fast & Furious 10

ยังไม่นับที่หนังมาโด่งดังในโลกยุคอินเตอร์เน็ตกับมีมขำขันต่าง ๆ จากหนังเรื่องนี้ แค่คุณพิมพ์คำว่า “Vin Diesel Meme” คุณก็จะเจอคำว่า “Family” เต็มไปหมด เพราะในภาพยนตร์ Fast & Furious ตัวละครอย่าง โดมินิค โทเร็ตโต มักจะพูดถึงความสำคัญคำว่าครอบครัว จนกลายเป็นเรื่องแซวขำไปทั่วโลกนั้นเอง และ เป็นภาพจำไปเลยว่าถ้าพูดคำนี้หน้าของ วิน ดีเซล คงจะลอยมาแต่ไกล

นอกจากเรื่องขำขันแล้ว ยังมีเรื่องใหญ่ที่ทำให้เนื้อเรื่องต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากการเสียชีวิตของ พอล วอล์คเกอร์ (Paul Walker) ในปี ค.ศ .2013 ที่เป็นพระเอกหลักจนถึงภาค 7 ซึ่งภาคสุดท้ายของ พอล สร้างปรากฏการณ์ภาพจำให้แฟนหนังทั่วโลกมากมาย ที่ทั้งสองคนต้องขับรถจากลาไปคนละเส้นทาง แต่ฉากนั้นจริง ๆ มีการนำน้องชายของพอล มาเข้าบท และ ใช้ CGI ช่วยให้สมจริงขึ้น ถึงกระนั้นก็ยังเป็นภาพจำที่เราไม่สามารถลืมเลือนได้อยู่ดี ว่าตัวของ พอล ที่ช่วยความโด่งดังให้หนังเรื่องนี้มากมาย

รวมถึงเหตุการณ์การทะเลาะกันระหว่าง วิน ดี เซล และ เดอะ ร็อค (The Rock) ที่ประกาศจะไม่ร่วมงานกันอีกแน่นอนหลังจากมีปัญหาระหองระแหงตั้งแต่หลังจบภาค 8 ในปี ค.ศ. 2017 ไม่ว่าจะข่าวลือเรื่องค่าตัว เรื่องการถ่ายทำของ เดอะ ร็อค ที่ทับซ้อนกันระหว่างหนังตระกูล Fast และ Jumanji ยังลามไปถึง นักแสดงอย่าง ไทรีส กิบสัน (Tyrese Gibson) ที่โทษนักแสดงกล้ามโตว่า เพราะเขาทำให้การถ่ายภาค 9 ต้องเลื่อนออกไปในช่วงปี 2017 และ ส่วนหนึ่งก็เพราะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างโรคระบาดโควิด ด้วย

ถึงทั้ง 2 คนจะจบได้ไม่สวย แต่ตัวของ วิน ก็ยังชักชวน เดอะ ร็อค ผ่าน IG เมื่อช่วงปี 2021 กลับมาในครอบครัว Fast แต่แน่นอนเขาปฏิเสธว่าจะไม่กลับไปเล่นในเฟรนไชส์นี้ แล้วยังอวยพรให้หนังประสบความสำเร็จนับจากนี้ ถึงกระนั้น เราก็ยังได้เห็นนักแสดงหนุ่มกล้ามโตกลับมาเล่นหนังภาคแยกของ Fast อย่าง HOBBS & SHAW ในปี 2019

จากที่เล่าเหตุการณ์คร่าว ๆ ทั้งหมดของจักรวาล Fast & Furious นั้น เนื่องจากภาค 10 กำลังจะเข้าในประเทศไทย 17 พฤษภาคม 2023 ดังนั้นเราจะมาสรุปเรื่องราวก่อนหน้านั้นแบบสั้น ๆ ให้พอเข้าใจว่าแต่ละภาคมีเหตุการณ์เป็นมาอย่างไรนั้นเอง

ใครอยากเป็น ครอบครัว ก็อย่าให้ครอบครัวอยู่อย่างเดียวดาย จงขับซิ่ง เร็ว แรง ทะลุนรกไปหนังตระกูล Fast แต่แน่นอนเนื้อหาบางส่วนย่อมมีการเปิดเผยจุดสำคัญของภาพยนตร์ ถ้าใครยังไม่ดูภาคไหนก็ข้ามได้ แต่ถ้าใครอยากได้ข้อมูลในหัวเพื่อไปต่อ ก็เดินหน้าต่อไปได้เลย

1. The Fast and the Furious (2001)

ภาคที่ทำให้เรารู้จักตัวละครอย่าง โดมินิค โทเรตโต (Dominic Toretto), เลตตี ออร์ทิซ (Letty Ortiz), ไบรอัน โอ’คอนเนอร์ (Brian O’Conner) และ มีอา โทเรตโต (Mia Toretto) ที่เป็นฐานหลักของแฟรนไชส์จนบัดนี้

โดยเนื้อหาในภาคแรกเป็นจุดเริ่มต้นของ ไบรอัน โอ’คอนเนอร์ ตำรวจนอกเครื่องแบบที่ได้รับมอบหมายให้แทรกซึม และ ปราบปรามกลุ่มหัวขโมย ไบรอันพบเบาะแสจาก โดมินิก โทเรตโต หัวโจกของกลุ่มหัวหน้ารถ และ มันซับซ้อนยิ่งขึ้น เพราะดอมยังเป็นพี่ชายของ มีอา เจ้าของร้าน Toretto’s Market แต่ไบรอัน ก็ดันตกหลุมรัก มีอาเสียได้

แม้จะมาเป็นตำรวจปลอมตัวมา ไบรอันสร้างความประทับใจให้ดอมด้วยสไตล์การขับรถของเขา และ ในที่สุดก็ยอมเข้าร่วมทีมของดอม (ซึ่งแน่นอน นายมันยังไม่ใช่ครอบครัว) น่าเสียดายที่ ไบรอัน คงไม่สามารถทำแบบนี้ได้อีกนาน เลยต้องรีบเคลียร์กับครอบครัว โทเรตโต ซึ่งก็เมื่อดูเหมือนว่า ดอม และ เดอะแก๊ง ต้องลงเอยด้วยการจบไม่สวย

เมื่อไบรอันความลับว่าเป็นตำรวจเปิดเผย และ ดอมถูกบังคับให้ออกจากเมืองเพื่อหลบหนี ทั้งสองจึงมีการแข่งขันกันหนึ่งควอเตอร์ไมล์สุดท้าย ในท้ายที่สุด แทนที่จะจับเพื่อนใหม่ของเขาไปขัง แต่ ไบรอัน ให้กุญแจรถแก่ดอม และ ปล่อยให้เขาซิ่งไปไกล ๆ

ใครได้ดูภาคแรกตอนนั้นก็คงอารมณ์ค้างไปตาม ๆ กัน แต่แน่นอนนี้คือจุดเริ่มตำนานแห่งคำว่า “ครอบครัว”

รถยนต์ที่โดดเด่น: 1994 Toyota Supra MK IV, 1970 Dodge Charger R/T, 1995 Mitsubishi Eclipse

รายได้รวมตลอดกาล: 144,533,925 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ เงินไทย 4,895 ล้านบาท

ผู้กำกับ: ร็อบ โคเฮน (Rob Cohen)

2. 2 Fast 2 Furious (2003)

ภาค 2 ของตระกูล Fast ที่เป็นภาคที่ตัวละครของ วิน ดีเซล อย่าง โทเรตโต ได้อันตรธานหายไป และ เรื่องเดียวที่ไม่มีเขาโผล่มาเลย แต่ไม่ใช่เพราะเรื่องขับรถหนีไปในท้ายเรื่องภาค 1 แต่เนื่องมาจาก วิน ติดการถ่ายทำ xXx (2002) ในเวลานั้น

ถ้าลำดับไทม์ไลน์แล้ว 2 Fast 2 Furious เกิดขึ้นในห้าปีระหว่างภาคแรก และ Fast ภาค 4 ซึ่งมันก็ครอบคลุมถึงสิ่งที่ตัวละคร ไบรอัน โอ’คอนเนอร์ ได้ทำหลังจากภาคแรก อีกทั้งภาค 2 ยังได้แนะนำ ตัวละคร โรมัน เพียร์ซ ที่แสดงโดย ไทรีส กิบสัน (Tyrese Gibson) เพื่อนเก่าที่กลายเป็นศัตรูกับไบรอัน และ เทจ ปาร์คเกอร์ ที่รับบทโดย ลูดาคริส (Ludacris) ซึ่งตอนหลังก็กลายเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมดอมมาจนถึงภาคปัจจุบัน

เนื้อหาภาค 2 ไบรอันได้แปลงโฉมจากตำรวจนอกเครื่องแบบมาเป็นราชาในตำนานแห่งวงการแข่งรถบนถนนไมอามี ร่วมกับผู้จัดงาน และ อดีตนักแข่งรถ เทจ ปาร์คเกอร์ ซึ่งไบรอันกำลังกอบโกยเงินในไมอามี ทั้งหมดนี้ แต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้ ก็มาหยุดลง เมื่อเขาถูกจับกุมโดยกรมตำรวจไมอามี หลังจากที่พวกเขายิงฉมวกไฟฟ้าใส่รถไบรอัน ขณะที่เขาขับรถออกไปหลังการแข่งขัน ซึ่งจะบอกว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตำรวจใช้ตลอดทั้งเรื่องเพื่อปิดการทำงานของรถยนต์นั้นไม่มีอยู่จริง

กรมตำรวจไมอามี ต้องการให้ ไบรอัน แฝงตัวเข้าไปในองค์กรอาชญากรรมของ เวโรน ที่รับบทโดย โคล ฮอเซอร์ (Cole Hauser) โดยมีข้อเสนอว่า จะล้างประวัติอาชญากรรมของเขาทั้งหมด หากเขาสามารถจัดการกับเจ้าพ่อยาเสพติดในไมอามี่ได้ ซึ่งแน่นอน ไบรอันก็เลยชักชวนเพื่อนซี้สมัยเด็กที่เป็นอดีตนักโทษ โรมัน มาช่วย อีกทั้งด้วยความช่วยเหลือจากสายลับนอกเครื่องแบบอีกคนอย่าง โมนิกา ฟูเอนเตส ที่แสดงโดย เอวา เมนเดส (Eva Mendes)

ก็คงไม่ต้องคาดเดาว่าจับได้หรือไม่ เพราะไบรอัน และ โรมันผนึกกำลังจับกุมเวโรนสำเร็จ ล้างประวัติอาชญากรรม และ หลบหนีไปพร้อมกับเงินสดที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมาก ทุกอย่างจบลงด้วยดี

รถยนต์ที่โดดเด่น: 1999 Nissan Skyline GT-R R34, 2002 Mitsubishi EVO VII, 1993 Mazda RX-7

รายได้รวมตลอดกาล: 127,154,901 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินไทย 4,308 ล้านบาท

ผู้กำกับ: จอห์น ซิงเกิลตัน (John Singleton)

3. The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

ภาพยนตร์ลำดับที่ 3 ที่มีเนื้อหาค่อนข้างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จากฉากหลังที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น และ ไม่เหมือนใครในแง่ที่ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับโครงเรื่องหลักของแฟรนไชส์ ​​ถึงกระนั้นมีข้อยกเว้นข้อหนึ่งนั้นก็คือตัวละคร ฮาน ที่นำแสดงโดย ซอง คัง (Sung Kang) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนระหว่างการแข่งขันบนท้องถนน เมื่อภาพยนตร์ออกฉายในปี ค.ศ 2006 ก็ไม่รู้ว่าใครจัดการเขา นั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน Tokyo Drift แต่ถ้าดูตามลำดับเวลของเฟรนไชส์นี้เนื้อหาลำดับ 7 ตามไทม์ไลน์ของตระกูล Fast

เนื้อหาหลักของภาคนี้ หลังจากการตายของตัวละครจิเซลล์ ของ กัล กาด็อท (Gal Gadot) ใน “Fast & Furious 6” ในที่สุด ฮาน ก็ทำตามสัญญาที่จะไปดู “ฉากแข่งรถบนถนน” ในกรุงโตเกียวในปี 2006 ใน “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” แต่เนื่องจาก “Tokyo Drift” เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างแฟรนไชส์ใหม่ โดยไม่มี พอล วอล์คเกอร์ หรือ วิน ดีเซล

ทำให้น้ำหนักไปอยู่ตัวละครอย่าง ฌอน บอสเวลล์ นำแสดงโดย ลูคัส แบล็ค (Lucas Black) ฌอนที่หน้าตาดูเหมือนจะเป็นนักเรียนมัธยมปลาย ผู้ซึ่งถูกส่งไปอยู่กับพ่อของเขาในโตเกียวหลังจากที่เขาชอบแข่งรถบนถนนทำให้เขาจมน้ำในอเมริกา ส่วนในโตเกียว ฌอน ได้พบกับฮาน ซึ่งมีบุคลิกเย็นชาราวกับน้ำแข็ง และ ทักษะการแข่งรถบนท้องถนนทำให้เขากลายเป็นนักแข่งหลักในวงการแข่งรถใต้ดิน

ฮาน เปรียบเสมือนพี่เลี้ยง ที่ดูแล ฌอน แม้กระทั่งให้ยืมรถ และ สอนวิธีการดริฟต์เพื่อเอาชนะ ดี.เค. ตัวร้ายหลักของเรื่องที่นำแสดงโดย ไบรอัน ที (Brian Tee) หลานชายของหัวหน้าแก๊งยากูซ่า น่าเสียดายที่การฝึกของ ฮาน ถูกขัดจังหวะเมื่อ ดี.เค. และ ลูกน้องของลุงโจมตีโรงรถของฮัน

โดยในฉากการไล่ล่า ฮาน ถูกคนขับรถที่ผ่านไปชน และ ถังเชื้อเพลิงของเขาก็พุ่งขึ้นไปเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ ดังนั้น ฌอนจึงท้าทาย ดี.เค. สู่การแข่งขันที่ผู้ชนะต้องจากเมืองไปตลอดกาล ต่อจากนั้น ฌอนเป็นผู้ชนะ และ ได้เป็น Drift King คนใหม่ แต่ฉากสุดท้ายของภาคนี้ ดอมดึงตัวขึ้นมาแข่งรถกับฌอน โดยอธิบายว่า “ฮานคือครอบครัว” และ ก็ไม่เฉลยว่าใครชนะในตอนนั้น แต่ในภาค 7 ได้มีการเปิดเผยทีหลังคนชนะ คือ ดอม

รถยนต์ที่โดดเด่น: 2001 Nissan Silvia S15 Spec-S, 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX, 1970 Plymouth Road Runner GTX

รายได้รวมตลอดกาล: 62,514,415 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินไทย 2,116 ล้านบาท

ผู้กำกับ: จัสติน ลิน (Justin Lin)

4. Fast & Furious 4 (2009)



การเกิดของภาค 4 อาจจะทำให้เราต้องแกล้งทำเป็นลืมภาค Tokyo Drift เพราะเนื่องจากช่่วงเวลาในภาพยนตร์มันยังไม่เกิดขึ้นจริง จนกระทั่งของ Fast & Furious 6 ก็คงไม่มีใครรู้ว่าอะไรดลใจให้เกิดพุทธิไอเดีย ว่า Fast and Furious ต้องเปลี่ยนไทม์ไลน์ย้อนหลังแบบนี้ ซึ่งบ่นก็คงเท่านั้น ดูต่อไปสำหรับแฟน ๆ

แล้่วคุณสงสัยอีกไหมว่าทำไม “Fast & Furious” ภาค 4 ถึงตัด “The” ออกไป เดาเอาเองน่าจะทำให้มันดูคลีน ๆ ขึ้น หรือเปล่า ไม่มีมาบอกเสียด้วย

โดยเนื้อหาเริ่มต้นของภาคนี้ เมื่อตัวละคร ดอม, เลตตี, ฮาน และ ซานโตส สามารถขโมยน้ำมันชั้นดี เพื่อมอบให้กับประชาชนในสาธารณรัฐโดมินิกัน ถึงอย่างไรก็ตาม ดอม ก็รู้ดีว่าตราบใดที่เขายังเป็นอาชญากรตัวเอ้ที่ยังถูกล่าไม่เลิก เรื่องก็คงไม่จบง่าย ๆ ซึ่งจะพา เลตตี เสี่ยงถูกจับกุมเช่นกัน เขาจึงทิ้งเลตตีกลางดึกเพื่อไปใช้ชีวิตของเขา

ในขณะเดียวกัน ไบรอัน ได้ทำงานร่วมกับเอฟบีไอในฐานะเจ้าหน้าที่ภาคสนาม พยายามหาเบาะแสของพ่อค้ายาชื่อ บรากา ที่รับบทโดย จอห์น ออร์ติซ (John Ortiz) ดอมกลับถูกบังคับให้กลับไปลอสแองเจลิสหลังจากรู้ว่าเลตตี ถูกคนของบรากาฆ่าตายในขณะที่เธอทำงานร่วมกับไบรอันเพื่อปราบเจ้าพ่อยาเสพติด ถ้าเธอทำสำเร็จ บันทึกอาชญกรรมของดอมจะถูกลบทิ้ง

ทำให้ ดอม และ ไบรอันแอบแฝงเข้าไปในองค์กรแข่งรถบนถนนของบรากา ไบรอันตั้งใจจะจับบรากา ส่วนดอมตั้งใจจะฆ่าเขา ขณะอยู่ที่นั่น พวกเขาพบ และ เป็นเพื่อนกับ จีเซล หนึ่งในมือขวาของบรากา (ที่ตอนหลังมาอยู่ทีม ดอม) ซึ่งในที่สุด ดอม และ ไบรอันก็คืนดีกันในเรื่องอดีตที่ซับซ้อน และ ชวนปวดหัว โค่นบรากาลงได้สำเร็จ

ช่วงจุดพีคของหนัง ช่างโชคไม่ดีที่ ดอม ถูกจับโดยเอฟบีไอ และ ถูกตัดสินจำคุก 25 ปี จากความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถบนท้องถนนก่อนหน้านี้ทั้งหมด ขณะเดียวกันก็เป็นโชคดีสำหรับเขาเช่นกันที่ ไบรอัน ก็เคยทำผิดกฎหมายเพื่อช่วยเพื่อนของเขา ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จบลงด้วย ไบรอัน, มีอา และ คนอื่น ๆ ช่วยเขาออกมาจากคุกนั้นเอง

สำหรับแฟน ๆ ที่ดูภาค Tokyo Drift ในตอนแรกอาจจะงง ๆ งวย ๆ เพราะดูเหมือน ฮาน จะตายในภาพยนตร์เรื่องนั้น อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนภาค 3 ดังนั้น เขาจึงยังมีชีวิตดี๊ดี และ ยืนยันว่า เลตตี ที่เป็นตัวเด่นตั้งแต่ภาคแรก “ตาย” อย่างที่เราเห็น รวมถึง ไบรอัน ก็ออกจากอาชีพตำรวจ แล้วกลับมาเริ่มสานสัมพันธ์กับ มีอา หลังจากหายไป 5 ปี

ซึ่งจากที่เล่ามาทั้งหมดนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการวางแผนให้แฟรนไชส์นี้เดินต่อไปได้ คือการให้ครอบครัวของดอม และ อดีตเพื่อนร่วมงาน ทิ้งทุกอย่างในทันทีเพื่อช่วยเขายามมีปัญหา (ก็บทพระเอกละเนอะ)

รถยนต์ที่โดดเด่น: 1970 Dodge Charger R/T, 2009 Subaru Impreza WRX STI GH, 1970 Chevrolet Chevelle SS

รายได้รวมตลอดกาล: 155,064,265 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินไทย 5,242 ล้านบาท

ผู้กำกับ: จัสติน ลิน (Justin Lin)

5. Fast Five (2011)



Fast Five คือภาคที่เพิ่มความมหากาพย์ของหนังตระกูล Fast เข้าไปอีก จากการเข้าร่วมแสดงของ เดอะ ร็อค ในบท ลุค ฮ็อบส์ เจ้าหน้าที่ DSS ที่ต้องการจับกุมดอม และ ไบรอัน แต่ก็ลงเอยด้วยการร่วมมือกับพวกเขา รวมถึง เอเลนา เจ้าหน้าที่ตำรวจในริโอเดจาเนโรที่ทำงานกับ ฮ็อบส์ ที่รับบทโดย เอลซา พาทากี (Elsa Pataky)

“Fast Five” เป็นภาคที่ต่อเนื่องจาก “Fast & Furious” ที่ได้ทิ้งปมปริศนาไว้ โดย ดอมหนีออกจากคุกพร้อมครอบครัว ส่วนไบรอัน และ มีอา มุ่งหน้าไปยังเมือง ริโอ เด จาเนโร เพื่อรอพบกับดอม และ คิดหาแนวทางรอดพ้นจากสถานการณ์นี้ต่อไปได้อย่างไร ดังนั้น ไบรอันจึงพยายามขโมยรถจากขบวนรถไฟ โดยหนึ่งในรถที่พวกเขาขโมยเป็นของ เรเยส ที่รับบทโดย โจอาคิม เด อัลเมดา (Joaquim de Almeida) เจ้าพ่อยาเสพติดผู้โหดเหี้ยม

โดย ดอม มีอา และ ไบรอัน ตระหนักดีว่า พวกเขามีโอกาสทองที่จะขโมยเงินจากเรเยสให้เพียงพอเพื่อเป็นทุนในการลี้ภัยอย่างถาวร ดังนั้น พวกเขาไม่สามารถทำได้แค่ 3 คนได้ ดังนั้นพวกเขาจึงเรียกร้องให้ “ครอบครัว” รวมตัวกัน ทั้ง โรมัน เทจ จีเซล ฮาน เทโก และ ซานโตส ต่างก็มาพร้อมที่จะขโมยเงิน 100 ล้าน จากเรเยส

แต่คุณหรือว่ามันง่ายเหมือนดั่งปอกกล้วยเข้าปาก นอกจาก เรเยส แล้ว อีกอุปสรรคที่ขวางทางพวกเขาก็คือเจ้าหน้าที่ ลุค ฮ็อบส์ พร้อม เอเลนา เจ้าหน้าที่สายตรวจของ รีโอ ที่แค้น เจ้าพ่อยาเสพติดใหญ่ จากสาเหตุการฆาตกรรมสามีของเธอ

ซึ่งทั้ง ดอม และ ฮ็อบส์ ต้องเผชิญหน้ากัน แต่ก็ตามสไตล์หนังตระกูล F&F พวกเขาก็ถูกบังคับให้ทำงานร่วมกัน หลังจากที่เรเยสฆ่าทีมทั้งหมดของเจ้าหน้าที่กล้ามโต เว้นแต่ตัวเขาเอง และ เอเลนา โดยการปล้นของเหล่าครอบครัวก็ดำเนินไปโดยไม่มีอะไรมาขัดขวาง ถึงกระนั้น ฮ็อบส์ก็ให้เวลาดอมภายใน 24 ชั่วโมงเต็ม เพื่อให้เวลาหลบหนี ก่อนที่พวกเขาจะกลับมาตามไล่ล่า และ จับกุมอีกครั้ง

โดยในภาคนี้หลายคนแอบแซวพวกเขาตั้งทีม อเวนเจอร์ ในจักรวาล Fast and Furious และ เนื้อหามีการยกระดับมากขึ้นทั้งแอ็คชันที่เหมือนจะแทบจะไม่ใช่หนังรถแข่งกันแล้ว พร้อมความสัมพันธ์ตัวละครภาคนี้ที่พัฒนาจากเดิม ทั้ง มีอา ที่อยากมีเบบี๋กับ ไบรอัน ต่อจากนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ของ ฮาน และ จิเซล ที่เริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้ ส่วนทีมดอม ขโมยก็แยกทาง ราวดั่งกับนี้เป็นงานสุดท้าย แต่แน่นอนมันไม่ใช่ รวมถึงมีการเฉลยว่า เลตตี ยังไม่ตายช่วงกลางเครดิต โอ้! เอากันเข้าไป

รถยนต์ที่โดดเด่น: 1971 Nissan Skyline GT-R KPGC10, 1999 Toyota Supra MK IV JDM, 1993 Volkswagen Jetta A3 Typ 1H

รายได้รวมตลอดกาล: 209,837,675 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินไทย 7,099 ล้านบาท

ผู้กำกับ: จัสติน ลิน (Justin Lin)

6. Fast & Furious 6 (2013)



Fast & Furious 6 น่าจะภาคที่เหตุการณ์มากมายมากองรวมกันที่เดียว เริ่มต้นที่ไบรอัน และ มีอา กำลังเลี้ยงดูลูกชายของพวกเขา ส่วนโรมัน และ เทจ มีเงินมากพอสำหรับการเล่นอะไรแผลง ๆ ทุกประเภท ด้านฮัน และ จีเซลได้อยู่ด้วยกัน ตัดกลับมาที่พระเอกอย่าง ดอม ได้พบรักครั้งใหม่ กับ เอเลนา อะไรจะเรียกครอบครัวกลับมาได้สำหรับงานสุดท้าย?

ก็คำสัญญาว่าจะนิรโทษกรรม และ รับรู้ที่ว่าเลตตียังมีชีวิตอยู่ ปรากฎว่าเลตตี ไม่ได้เสียชีวิตในภาค “Fast & Furious” แต่เธอดันรอดชีวิตจากการระเบิด พ่วงด้วยความจำเสื่อม และ เข้าร่วมทีมฝั่งร้ายที่นำโดยโอเว่น ชอว์ ที่นำแสดงโดย ลุค อีแวนส์ (Luke Evans) ที่โผล่มาในเฟรนไชส์นี้เป็นครั้งแรก ส่วน ฮ็อบส์ และ คู่หูใหม่ของเขา ไรลีย์ รับบทโดย จีนา คาราโน (Gina Carano) ที่นำเหล่า ครอบครัว Fast เข้ามาอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าหัวขโมยที่เร็วเท่านั้นที่จะจับหัวขโมยที่เร็วเหมือนกัน ทำให้ ดอม ต้องดอมรีบวิ่งเข้าไปหาเลตตี ที่ดันความจำเสื่อมไปเสียอย่างนั้น

หลังจากนั้นไม่นาน ดอม ก็สามารถโน้มน้าวให้เลตตีรู้ว่าเธอถูกชอว์ชักใย และ โน้มน้าวให้เธอเข้าร่วมทีม น่าเสียดายที่เธอไม่ใช่สายลับสองหน้าเพียงคนเดียว ดันเป็น ไรลีย์ อีกคนที่ทำงานให้ชอว์ตลอดเวลา เพียงรอโอกาสเหมาะที่จะหักหลังฮ็อบส์

จุดพีคทุกอย่างมาถึงจุดที่สนามบินยาวที่สุดในโลก เมื่อเหล่าครอบครัวต้องต่อสู้เพื่อหยุดยั้งตัวร้ายจากการหลบหนีด้วยเทคโนโลยีลับของรัฐบาล จีเซลยอมเสียสละตัวเองเพื่อช่วยฮาน ชอว์ และ ท้ายที่สุด อาชญากรรมก่อนหน้านี้ทั้งหมดของกลุ่มครอบครัว Fast ได้รับการอภัย ทำให้พวกเขากลับไปลอสแองเจลิสได้อีกครั้ง

บทสรุปเรื่องราวภาคนี้ โอเว่น ชอว์ ตัวร้ายของเรื่อง อาการโคม่า ไม่รู้ตายหรือไม่ และ เอเลนา ที่ต้องเลิกรา ดอม เพราะเธอรู้ว่าดีว่า ดอมยังรัก เลตตี อย่างเต็มหัวใจ ถึงแม้ว่าเธอจะท้องก็ตาม (ซึ่งการตั้งครรภ์ของเธอจะไม่ถูกเปิดเผย) ส่วน ตัวละคร ฮาน ยังคงเสียใจ ที่จีเซล ตาย จึงตัดสินใจกลับไปโตเกียว นั้นจึงทำให้ภาค Tokyo Drift เกิดขึ้น และ มีความหมายต่อไทม์ไลน์ Fast

อีกทั้งช่วงเครดิตหลังหนังจบก็เผยเหตุการณ์ที่ ฮาน รถชน ใน Tokyo Drift มีสาเหตุมาจากตัวละครที่ยังไม่เปิดเผยชื่อในตอนนั้น ซึ่งรับบทโดย เจสัน สเตแธม (Jason Statham) ซึ่งโทรหา ดอม เพื่อขู่เขา ด้วยข้อความที่ว่า “โดมินิค โดมินิค โทเร็ตโต แกไม่รู้จักฉัน แต่แกจะรู้จักก็ตอนนี้แหละ”

รถยนต์ที่โดดเด่น: 2005 Pagani Zonda F, 2008 Lamborghini Gallardo Superleggera, 2012 Dodge Charger SRT8

รายได้รวมตลอดกาล: 238,679,850 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินไทย 8,088 ล้านบาท

ผู้กำกับ: จัสติน ลิน (Justin Lin)

7. Furious 7 (2015)



ชื่อภาพยนตร์เริ่มสั้นขึ้นเรื่อย ๆ เหลือแค่ Furious 7 ที่แนะนำตัวร้ายหลักของเรื่องที่โผล่มาในช่วงเครดิตภาคที่แล้วอย่าง เด็คการ์ด ชอว์ ที่นำแสดงโดย เจสัน สเตแธม (Jason Statham) ที่ต้องการแก้แค้นแทน โอเวน น้องชายของเขา และ ติดตามเบาะแสของทีมของ ดอม รวมถึงภาคนี้ นักแสดงชาวไทยคนดังของเราอย่าง จาพนม หรือ โทนี่ ได้ร่วมแสดงในบทตัวร้ายรองในบทชื่อ Kiet

ความคลิเช่ อันน่าเบื่อแต่สำคัญ ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าครอบครัวในจักรวาล “Fast & Furious” แต่แน่นอนคนเลวก็มีครอบครัวเช่นกัน ในกรณีนี้ โอเวน ชอว์ มีพี่ใหญ่ที่ชื่อเด็คการ์ด (สเตแธม) และ เขาเป็นคือตัวการสำคัญที่ฆ่า ฮาน ในฉากหลังเครดิตของ “Fast & Furious 6”

เมื่อทุกคนทราบข่าวการเสียชีวิตของฮาน ดอมจึงเดินทางไปโตเกียวเพื่อแสดงความเคารพ และ เริ่มตามล่าหาเด็คการ์ด ในขณะเดียวกัน เด็คการ์ด ก็ยุ่งอยู่ เขาโจมตีฮ็อบส์ และ เอเลนาแล้ว (ตอนนี้ทำงานกับฮอบส์ในฐานะส่วนหนึ่งของ DSS) เพื่อค้นหาในสิ่งที่เขาทำได้เกี่ยวกับครอบครัว Fast

จนในที่สุดเมื่อดอมได้พบกับเด็คการ์ด การต่อสู้ที่ดุเดือดของพวกเขาก็ถูกขัดจังหวะโดยรัฐบาลลึกลับที่ชื่อว่า มิสเตอร์โนบอดี ที่รับบทโดย ป๋า เคิร์ต รัสเซลล์ (Kurt Russell) ไม่มีใครต้องการให้ดอม และ ทีมของเขาทำงานแปลกๆ เพื่อแลกกับการใช้ God’s Eye ซึ่งเป็นเครื่องมือแฮ็คที่สามารถค้นหาใครก็ได้บนโลกใบนี้ รวมถึงชอว์ด้วย

ดอม ได้ช่วยเหลือแรมซีย์ ที่รับบทโดย นาตาลี เอ็มมานูเอล (Nathalie Emmanuel) แฮ็กเกอร์ผู้ออกแบบดวงตาแห่งเทพเจ้า จาก โมเซ จากันเด รับบทโดย จิมอน ฮอนซู (Djimon Hounsou) ทหารรับจ้างชาวโซมาเลียที่พยายามใช้อุปกรณ์ดวงตาแห่งพระเจ้าด้วยเหตุผลชั่วร้าย โดยทุกอย่างมาจบลงที่ลอสแองเจลิส ซึ่งดอมและทีมของเขาต้องกันไม่ให้แรมซีย์อยู่ห่างจากชอว์ และ โมเซ นานพอที่เธอจะปิดใช้งานดวงตาแห่งเทพเจ้าได้

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเหล่าครอบครัวช่วยได้ซิครับ รออะไร ต่อจากนั้น ส่งชอว์เข้าคุก และ ล้างแค้นให้ฮานสำเร็จ รวมถึงเรื่องสำคัญของภาคนี้คือ การเสียชีวิตในชีวิตจริงของ พอล วอล์คเกอร์ ทำให้บทของตัวละคร ไบรอัน ก็จำเป็นต้องแยกคนละทางไปพร้อมกับมีอา และ ลูกชาย เพื่อเป็นการไว้อาลัย และ ให้เกียรติ พอล รวมถึงซีนสุดท้ายอันโด่งดัง ระหว่างตัวละคร ดอม และ ไบรอัน พร้อมเพลง “See You Again” บรรเลงขึ้น กลายเป็นภาพจำไปตลอดกาล

รถยนต์ที่โดดเด่น: Lykan HyperSport, 2004 Aston Martin DB9, 2011 Bugatti Veyron

รายได้รวมตลอดกาล: 353,007,020 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินไทย 11,952 ล้านบาท

ผู้กำกับ: เจมส์ วาน (James Wan)

8. The Fate of the Furious (2017)



The Fate of the Furious หรือเข้าใจง่าย ๆ ก็คือภาคที่ 8 ที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้บ้าดีเดือดเข้าไปทุกที เพราะพวกเขามีทีมต่อสู้กับเรือดำน้ำนิวเคลียร์ขนาดยักษ์ พร้อมวายร้ายหน้าใหม่ล่าสุด อย่างชื่อไซเฟอร์ ที่รับบทโดย ชาร์ลิซ เธอรอน (Charlize Theron) ซึ่งดอมต้องทำงานให้เธอ โดยข่มขู่เปิดวิดีโอลูกชายของเขา ซึ่งถูกเธอลักพาตัวไปพร้อมกับเอเลนา

เปิดหัวมาขนาดนี้ก็ความมันก็คงรออยู่ จากภาคที่แล้ว ว่าด้วยการกอบกู้โลก และ ล้างแค้นให้ฮาน ทางดอมและเลตตี ได้หวนคืนสู่รักแรกของพวกเขา นั่นคือการแข่งรถบนท้องถนน หลังจากเอาชนะนักแข่งรถท้องถิ่นในฮาวานา แต่ดันเจอเรื่องซวย ดอมบังเอิญเจอไซเฟอร์ ผู้ก่อการร้ายทางไซเบอร์ที่แบล็กเมล์ให้เขาหักหลังครอบครัว

แต่ทำไมดอมถึงทรยศต่อครอบครัวของเขา? สำหรับครอบครัวแน่นอน เอเลนา อดีตแฟนสาวของ ดอม แอบมีลูกระหว่างเหตุการณ์ใน “Fast & Furious 6” และ “Fate of the Furious” (ที่ตอนนั้นยังไม่ได้เฉลย) และ ไซเฟอร์จับทั้งสองคนเป็นตัวประกัน เว้นแต่ ดอม จะให้สิ่งที่เธอต้องการ และ สิ่งที่เธอต้องการคือระเบิด

ในขณะที่ดอมต่อสู้กับครอบครัวของเขา และ มิสเตอร์โนบอดี ถึงกระนั้นเขาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่า และ ศัตรูล่าสุดอย่าง เทโก, ซานโตส, พี่น้องชอว์ และ เหล่านักแข่งรถข้างถนนในตอนต้นของภาพยนตร์ ทั้งหมดช่วยแต่งเรื่องกับไซเฟอร์ เพื่อหลอกว่าเขาก็ทำงานให้เธออยู่อย่างชัดเจน จนสุดท้ายก็รอดมาได้ แต่ก็น่าเสียดายที่ เอเลนา ดันเสียชีวิตเสียก่อน

ส่วนไซเฟอร์หนีไปกรุงเอเธนส์ และ วางแผนภาคต่อในอนาคต (เพราะเธอจะไปโผล่เป็นหนึ่งในตัวร้ายในภาค 9 นั้นเอง) ขณะที่ เด็คการ์ดมาถึงหลังการต่อสู้กับลูกชายที่ไม่มีชื่อของดอม ซึ่งเขาก็ตั้งชื่อไบรอันตามเพื่อนที่ดีที่สุดของดอม นั้นเอง

โดยเป็นภาคที่มีภาพจำของ ระหว่าง ฮ็อบส์อยู่ในคุกเดียวกับเด็คการ์ด ชอว์ ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือด รวมถึง ดอม ที่ระมัดระวังในการรับมือไซเฟอร์ด้วยความช่วยเหลือจากอดีตเพื่อนร่วมงาน และ ศัตรู รวมถึงทั้งพี่น้องชอว์ ซึ่งโอเวนไม่อยู่ในอาการโคม่าแล้วแต่อย่างใด ไปจนถึงกระทั่งแม่ของพี่น้องชอว์ที่รับบทโดย เฮเลน มิร์เรน (Helen Mirren)

รถยนต์ที่โดดเด่น: Dodge Charger SRT Demon, 2013 Nissan IDx Concept, Subaru BRZ

รายได้รวมตลอดกาล: 226,008,385 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินไทย 7,652 ล้านบาท

ผู้กำกับ: เอฟ. แกรี เกรย์ (F. Gary Fray)

9. F9: The Fast Saga (2021)



เป็นภาคที่ความทะเยอทะยานจนที่เคยถูกแซวสักวันคงได้มาอวกาศ Fast & Furious 9 เขาก็จัดให้เลย และ นับเป็นภาคที่มีการกระโดดข้ามเวลากันอีกแล้ว รวมถึงตัวละครน้องชายของ ดอม ที่ถูกจับเพิ่มแบบงง ๆ อย่าง จาคอบ ที่นำแสดงโดย จอห์น ซีนา (John Cena) และ ไซเฟอร์ ของ ชาร์ลิซ เธอรอน (Charlize Theron) ที่มาเป็นตัวร้ายภาคนี้อีกครั้ง

โดยภาพยนตร์ตัดระหว่างไทม์ไลน์ปัจจุบัน และ ช่วงปลายยุค 80 ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวเบื้องหลังของครอบครัวโทเรตโต จากแจ็ค โทเรตโต พ่อของดอม ที่ไม่เคยถูกกล่าวถึงมาก่อนหน้านั้น ก็ปรากฏตัวในช่วงสั้น ๆ โดยเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุการแข่งรถที่ดุเดือด และ รุนแรงในการแข่งขันรอบสุดท้ายของปี เป็นต้นเหตุที่ทำให้ดอม และ น้องชายอย่าง จาคอบ ต้องบอบช้ำจากเหตุการณ์ในอดีตส่งผลต่อปัจจุบัน ทำให้พวกเขามองหน้ากันไม่ติด มีใช้อาชญากรรม และ ความรุนแรงในขณะนั้น

จนดอมตอนหนุ่มก็จบลงด้วยการติดคุกและห่างเหินจาก จาคอบ จนถึงปัจจุบัน ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบ แต่งงานกับเลตตี และเลี้ยงดู ไบรอัน ลูกชายของพวกเขา แต่แล้ว โรมัน, เทจ และ แรมป์ซีย์ ปรากฏตัวพร้อมข่าวว่า มิสเตอร์โนบอดี ได้ลักพาตัว ไซเฟอร์ และทำให้เครื่องบินของเขาตกในอเมริกากลาง ซึ่งในการกู้เครื่องบิน พวกเขาได้ค้นพบอุปกรณ์เจาะระบบคอมพิวเตอร์ลึกลับที่เรียกว่า Aries ซึ่งเป็นผลิตผลของน้องชายที่หายสาบสูญไปนานของดอม

การหยุดความพยายามของเขาที่มีต่อการก่อการร้ายทั่วโลกหมายถึงการได้ทีม “Fast and Furious” ทั้งหมดที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ กลับมารวมกันอีกครั้ง และมันจะพาพวกเขาไปทั่วโลกไปเจอทั้งรถบรรทุกหุ้มเกราะ เครื่องบินไอพ่นควบคุมระยะไกล และ แม้แต่ไปอวกาศเพื่อหยุดดาวเทียม และ ก็จบด้วยที่สองพี่น้อง ดอม และ จาคอบ เข้าใจกันดี ร่วมมือกัน เอาชนะตัวร้ายไปได้

ในส่วนท้ายเรื่องเราจะได้เห็น ไบรอัน โอคอนเนอร์ ที่คิดว่าตายไปแล้วปรากฏตัวขึ้นที่ส่วนท้ายของภาพยนตร์ ก็ไม่แน่ใจใส่เผื่อระลึกถึงหรือเปล่านั้นเอง

รถยนต์ที่โดดเด่น: Dodge Charger SRT Hellcat, 2016 Ford Mustang GT350, 1969 Chevy Nova

รายได้รวมตลอดกาล: 173,005,945 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินไทย 5,856 ล้านบาท

ผู้กำกับ: จัสติน ลิน (Justin Lin)

10. Fast X (2023)

เกือบระยะเวลา 21 เข้าสู่ปีที่ 22 ของ หนังตระกูล Fast and Furious ที่ยกระดับจากหนังแข่งรถข้างถนนในยุคที่แผ่น DVD ยังขายดีเทน้ำท่าจนมายุคสตีมมิง ผ่านวิกฤตโควิด-19 ก้าวเข้าสู่ภาคที่ 10 ในชื่อ Fast X หรือ Fast & Furious 10 ที่ตัวละครหลักของฝั่งพระเอก โดมินิค โทเร็ตโต ที่มาครบทีมครอบครัว

พร้อมแนะนำตัวละครใหม่อย่าง ดันเต ที่รับบทโดย เจสัน โมมัว (Jason Momoa) ตัวร้ายที่ได้รับการยืนยันแล้วว่า เป็นลูกชาย เฮอร์นัน อาชญากรค้ายาตัวร้ายจากภาค Fast Five ที่ถูกครอบครัว Fast ฆ่า ทำให้เหตุการณ์เป็นจุดเชื่อมระหว่างภาค 5 และ ภาค 10 แน่นอน ดันเต ขนความแค้นกลับมาเต็มที่เพื่อทำแบบเดียว ดอม เคยทำกับครอบครัวเขาเช่นกัน รวมถึงตัวละคร เทส ของ บรี ลาร์สัน (Brie Larson) ที่คาดเดาว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของ ดอม

ซึ่งถ้าดูจากตัวอย่างล่าสุดที่ปล่อยมาในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา บทของ ดันเต ของ เจสัน โมมัว จะเป็นตัวร้ายที่ร้ายกาจมากกว่าภาคอื่น ๆ ทั้งฉากต่อสู้ด้วยตัวเอง รวมถึงฉากไล่ล่าในกรุงโรม และ ลูกระเบิดขนาดยักษ์สร้างความหายนะให้กับเมืองหลวงของอิตาลี ต่อจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคงต้องไปลุ้นกันในโรงภาพยนตร์อีกที

ส่วนเนื้อเรื่องย่ออย่างเป็นทางการจาก Universal Studios ได้เขียนถึงภาค 10 ไว้ว่า พวกเขาได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเผชิญมา นั่นคือภัยคุกคามอันน่าสะพรึงกลัวที่โผล่ออกมาจากเงามืดของอดีตซึ่งถูกกระตุ้นด้วยการล้างแค้นด้วยเลือด และ ทุกคนที่ดอมรัก

ในภาค Fast Five ดอม และ เหล่าครอบครัวได้จับกุม เฮอร์นัน เรเยส เจ้าพ่อยาเสพติดชาวบราซิลผู้ชั่วร้าย แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือดันเต ลูกชายของเรเยสเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด และ ใช้เวลา 12 ปีที่ผ่านมา ในการคิดแผนการที่จะให้ดอมต้องจ่ายในราคาสูงสุด โดยแผนการของ ดันเต จะทำให้ครอบครัวของ ดอม กระจัดกระจายจากลอสแองเจลิสไปยังสุสานใต้ดินของกรุงโรม จากบราซิลไปยังลอนดอน และ จากโปรตุเกสไปยังแอนตาร์กติกา

พันธมิตรใหม่มาเข้าทีม และ ศัตรูเก่าก็ปรากฏตัวอีกครั้ง แต่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเมื่อดอมพบว่าลูกชายวัย 8 ขวบของเขาเอง คือเป้าหมายสูงสุดของการล้างแค้นของดันเต

ทุนสร้าง: 340,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินไทย 11,451 ล้านบาท

ผู้กำกับ: หลุยส์ เลเทอร์เรียร์ (Louis Leterrier)

เตรียมพร้อมไปกับเหล่าครอบครัวใน Fast & Furious 10 ได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 ได้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทย

เนื้อหาภาคแยก หรือ Spin-off ที่คุณควรดูเสริม

– Turbo-Charged Prelude (2003) หนังสั้นเป็นเนื้อหาช่วงระหว่างภาค 1 และ 2 ว่าทำไมตัวของ ไบรอัน โอ’คอนเนอร์ กลายเป็นสายซิ่ง ซึ่งคุณค้นหาคำนี้ คุณดูได้เลยใน YouTube

– Los Bandoleros (2009) หนังสั้นชุดที่ 2 ก่อนที่ วิน ดีเซล จะกลับมาอย่างเต็มตัว โดย Los Bandoleros แสดงให้เห็นว่า ดอม ทำอะไรบ้างในสาธารณรัฐโดมินิกัน และ วิธีที่เขารื้อฟื้นความสัมพันธ์ของเขากับ เลตตี สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้อธิบายก็คือการที่ไบรอันเปลี่ยนจากเพื่อนข้างถนนในตอนจบของ 2 Fast มาเป็นเจ้าหน้าที่เอฟบีไอขี้เก๊กใน Fast & Furious ได้อย่างไร ซึ่งแน่นอน คุณดูได้เลยใน YouTube

– Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019) เมื่อ ฮ็อบส์ และ ชอว์ จับมือร่วมกันกำจัด บริกซ์ตัน ตัวร้ายที่ได้รับการปรับปรุงพันธุกรรมในโลกไซเบอร์ พร้อมหยุดยั้งภัยคุกคามทางชีวภาพที่อาจเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติไปตลอดกาล ซึ่งแน่นอน ตัวละครฮ็อบส์ไม่น่าจะกลับมาในตอนจบสองภาคนี้ ก็คงไม่แปลกใจเลยหากภาคแยกนี้จะไม่ได้ไปต่อ แม้ว่าตัวละครครอบครัวชอว์จะกลับมาใน Fast X ทั้งหมดก็ตาม

