ฟาดแส้ ขี่ม้า ล่าสมบัติลึกลับ ใน Indiana Jones and the Dial of Destiny (กงล้อแห่งโชคชะตา)

คงมีภาพยนตร์ไม่กี่เรื่องที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานกี่ปี ผู้ชมก็ยังหวนรำลึกคิดถึงฉากแห่งความสนุก การผจญภัย ออกล่าสมบัติ ค้นพบดินแดนพิศวงอันมหัศจรรย์ พร้อมซีน Action ต่อสู้กับเหล่าร้ายด้วยการฟาดแส้อันเป็นตำนาน แน่นอนว่าเรากำลังกล่าวถึง หนังขึ้นหิ้งอย่างแฟรนไชส์ Indiana Jones ภาคที่ 5 ซึ่งกำลังจะเข้าโรงในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 นี้ นับเป็นการเดินทางครั้งใหม่และครั้งสุดท้ายของ Harrison Ford ในฐานะ Indy ในวัยเกษียณ 80 ปี นับตั้งแต่ภาคแรกในปี 1981 สำหรับแฟน ๆ สามารถอุ่นเครื่องทำการบ้านทั้ง 4 ภาคได้ทาง Disney+ พร้อม Streaming วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นี้

จากตัวอย่างล่าสุดซึ่งต่อจากตัวอย่างแรกที่เปิดตัวก่อนหน้านี้ในช่วง Super Bowl ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับการเปิดเผยที่งาน Star Wars Celebration ในลอนดอนเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน ได้เปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างนักโบราณคดีผู้โด่งดังของ Harrison Ford และ Helena ลูกสาวทูนหัวของเขา ที่แสดงโดย ฟีบี วอลเลอร์-บริดจ์ มันเริ่มต้นด้วย Indy ประกาศความตั้งใจที่จะเกษียณ มีเพียงแค่ Helena เท่านั้นที่จะดึงเขากลับมาทำภารกิจอีกครั้งหลังจากที่ Dial of the title ตกเป็นเป้าหมายของพวกนาซีที่หมดหวังที่จะรักษาอำนาจ แต่ดูเหมือนว่าตัวเฮเลนาเองอาจไม่ใช่พันธมิตรที่ไว้ใจได้ที่สุดเสมอไป โดยในตัวอย่างดูเหมือนว่าเธอก็มีภารกิจของตัวเอง ในขณะเดียวกันเรายังได้เห็น Voller ศัตรูตัวฉกาจนำแสดงโดยนักแสดงคุณภาพ Mads Mikkelsen ซึ่งเป็นอดีตนักวิทยาศาสตร์ของนาซีที่ทำงานกับ NASA และนี้คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้าโรง

Adventure has a new home. The first four #IndianaJones movies arrive May 31 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/46JgXx6ec9 — Indiana Jones (@IndianaJones) May 16, 2023

กำหนดวันฉาย Indiana Jones 5

หลังจากฉายรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม Indiana Jones and the Dial of Destiny จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามวันเวลาในประเทศไทย รีบจองตั๋วล่วงกันได้เลย โดยการกลับมาครั้งนี้ช้ากว่าที่คาดการณ์ถึง 3 ปี หลังจากภาคสุดท้าย ที่ออกฉาย (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) และ 40 ปี ตั้งแต่ภาคแรก (Raiders of the Lost Ark.) โดยภาคที่ 5 เริ่มถ่ายทำอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีภาพหลุดของคุณปู่แฮร์ริสัน ฟอร์ด ในชุดคอสตูมอินดี้ที่สร้างกระแสฮือฮาในโซเชียลมีเดีย

ภาคนี้ใครจะมาแสดงร่วมกับ Harrison Ford บ้าง?

แฮร์ริสัน ฟอร์ด รับบท อินเดียน่า โจนส์

ฟีบี วอลเลอร์-บริดจ์ รับบท เฮเลนา

จอห์น รีส-เดวีส์ รับบท ซาลลาห์

แมดส์ มิคเคลเซ่น เป็น โวลเลอร์

Shaunette Renée Wilson เป็น Mason

โทบี้ โจนส์ เป็น เบซิล

Boyd Holbrook เป็น Klaber

อันโตนิโอ แบนเดราส รับบทเป็น รอการยืนยัน

โทมัส เครทชมันน์ รับบท รอการยืนยัน

Olivier Richters เป็น รอการยืนยัน

อีธาน อิซิดอร์ เป็น รอการยืนยัน

เมื่อแฮร์ริสัน ฟอร์ด ใกล้จะถึงวันเกิดปีที่ 80 ของเขา แฟน ๆ ต่างก็คาดเดากันมานานแล้วว่านักแสดงคนนี้จะเลือกที่จะเกษียณตัวเองจากการแสดงผาดโผนในอินเดียน่า โจนส์หรือไม่ แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แคธลีน เคนเนดี ผู้อำนวยการสร้างกล่าวว่าฟอร์ดจะกลับมารับบทบาทอันเป็น iconic อีกครั้ง และเขา “แทบรอไม่ไหวแล้ว” ที่จะทำเช่นนั้น แต่ฟอร์ดยืนยันว่านี่จะเป็นการออกมารับบทบาทครั้งสุดท้ายของเขาในฐานะอินดี้

ตัวอย่าง Indiana Jones 5

ในตัวอย่างล่าสุดที่เปิดตัวที่งานเฉลิมฉลอง Star Wars ในลอนดอนเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2023 ได้เผยให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องราวและความสัมพันธ์ระหว่าง Indy และ Helena (Phoebe Waller-Bridge) ลูกสาวทูนหัวของเขา โดยตัวอย่างแรกเปิดตัวที่งาน Brazil Comic-Con 2022 แสดงให้เห็นคุณปู่ Ford ที่ลดอายุโดยใช้เทคโนโลยี digital computer graphic เพื่อให้ดูอ่อนกว่าวัยในฉากย้อนอดีต

ตัวอย่างแรก ที่ปล่อยในเดือนธันวาคม 2022 ได้เห็นว่าโจนส์กระโดดกลับไปสู่การปฏิบัติอีกครั้ง แม้จะค่อนข้างไม่เต็มใจก็ตาม เพื่อเดินทางไปทั่วโลกและค้นหาสิ่งประดิษฐ์ที่สูญหายเป็นครั้งสุดท้าย ในฟุตเทจนี้ยังมีสมาชิกนักแสดงคนอื่น ๆ อีกหลายคน เช่น ฟีบี วอลเลอร์-บริดจ์, แมดส์ มิคเคลเซน และบอยด์ โฮลบรูค ตลอดจนช็อตของฟอร์ดวัยเยาว์ในซีเควนซ์ย้อนอดีต

ตัวอย่างที่สอง ปล่อยออกมาในช่วง Super Bowl ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023 ทำให้แฟน ๆ ได้เห็นการเผชิญหน้าอย่างตึงเครียดระหว่าง Indy และ Voller (Mikkelsen) ตัวร้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้

ใครจะกลับมาใน Indiana Jones 5 บ้าง?

เป็นที่คาดการณ์กันว่า จอห์น รีส-เดวีส์ ผู้รับบทซัลลาห์ใน Raiders และ The Last Crusade จะกลับมารับบทบาทของเขาอีกครั้งในแฟรนไชส์นี้ เช่นเดียวกับ Karen Allen จะกลับมารับบทเป็น Marion Ravenwood ซึ่งแน่นอนว่าได้แต่งงานกับ Indiana Jones ในตอนท้ายของภาพยนตร์เรื่องล่าสุด ทำให้ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะไม่มีบทในภาคนี้ ความจริงแล้ว มีตัวละครไม่มากนักที่จะกลับมาเนื่องจากตัวละครอย่าง Henry Jones Sr (Sean Connery) และ George “Mac” Machale (Ray Winstone) ถูกฆ่าตายไปแล้ว โดยมีทฤษฎีจากแฟนพันธุ์แท้เสนอว่าควรมีการกลับมาร่วมงานอีกครั้งของ (โจนาธาน เค่อ ฉวน) นักแสดงเด็กชาวเอเชียในวัยเด็ก ที่พึ่งได้รับรางวัลออสการ์ปีล่าสุด ที่เคยรับบทเพื่อนสนิทของเขาใน Temple of Doom และที่คนอยากทราบกันมากคือ ไชอา ลาบัฟ พ่อหนุ่มจาก Transformers ในบท Mutt Williams จากภาค Kingdom of the Crystal Skull ลูกชายของ Indiana Jones และ Marion Ravenwood (Karen Allen) ที่ฝากผลงานการแสดงเอาไว้โดดเด่น และดูเหมือนว่าเขากำลังได้รับการดูแลให้รับช่วงต่อแฟรนไชส์นี้ แต่แผนการเหล่านั้นก็ถูกล้มเลิกไป ซึ่งเราต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะโผล่มาเป็นเซอร์ไพรส์ในภาคนี้ ภาคต่อไป หรือจะมีโอกาสที่ฉายใน Disney+ หรือไม่

จะเกิดอะไรขึ้นใน Indiana Jones 5?

แน่นอนว่าเราจะได้เห็นตัวละครของ Ford ปะทะกับวายร้ายประจำแฟรนไชส์อย่างพวกนาซีในปี 1969 ในช่วงที่มีการแข่งขันในอวกาศระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้น ก่อนหน้านี้ เจซ บัตเตอร์เวิร์ธ ผู้เขียนบทร่วมของภาพยนตร์เรื่องนี้เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Empire ว่า “ข้อเท็จจริงง่ายๆ ก็คือ โครงการการลงจอดบนดวงจันทร์ดำเนินการโดยอดีตนาซีกลุ่มหนึ่ง ‘อดีต’ พวกเขาเป็นอย่างไรคือคำถาม และมันก็ไปเตะจมูกอินดี้เข้า…”

เขากล่าวต่อว่า: “ไม่ใช่แค่ว่ารูปแบบของฮีโร่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่ว่าพวกเขากำลังมองหาบางสิ่งที่ไม่มีอะไรอยู่บนนั้น ซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังคือศัตรูคู่อาฆาตของเขา” ฟอร์ดยังยืนยันด้วยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาใช้แส้ ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมอบตอนจบที่ยอดเยี่ยมให้กับเรา

Steven Spielberg จะกำกับ Indiana Jones 5 หรือไม่?

จะกลายเป็นภาคแรกที่กำกับโดยคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้สร้างภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง Steven Spielberg ซึ่งประกาศว่าเขาจะก้าวลงจากตำแหน่งผู้กำกับแต่ยังคงดูแลในฐานะผู้ควบคุมงานสร้าง เปิดโอกาสให้ เจมส์ แมนโกลด์ (James Mangold) ที่ได้ฝากฝีมืออันเลื่องชื่อไว้ใน ภาพยนตร์เรื่อง Logan ในปี 2017 ที่แฟน ๆ ต่างชื่นชมว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวปิดฉากวันสุดท้ายของตัวละคร วูล์ฟเวอรีน ซูเปอร์ฮีโร่ มาร์เวล ผู้ดุร้ายของฮิวจ์ แจ็คแมน ได้อย่างสง่างาม โดยสปีลเบิร์กเคยให้สัญญากับแฟน ๆ ว่า อินเดียน่า โจนส์จะไม่ถูกฆ่าตายในภาคที่ 5 ฉะนัั้นเราอุ่นใจได้ว่าจะมีภาคต่อ ๆ ไปให้ดูกันแน่นอน และจะไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาคที่ 4 ความพิเศษอีกอย่างคือการกลับมาของนักแต่งเพลงระดับตำนานอย่าง จอห์น วิลเลียมส์ ซึ่งกำลังกลับมาสร้างสรรค์เพลงประกอบให้กับภาคนี้ด้วย โดยที่เพลงธีมสุดคลาสสิกก็เป็นฝีมือของเขาด้วยนั่นเอง

