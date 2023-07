แง้มประตู…สู่จักรวาลความหลอน ความสยองครั้งใหม่ Insidious: The Red Door

หากกล่าวถึงภาพยนตร์สยองขวัญขึ้นหิ้งอย่างแฟรนไชส์ Insidious เชื่อว่าทุกคนคงสัมผัสได้ถึงพลังงานลี้ลับอันมหาศาลหลังดูจบ รวมถึงฉากติดตามที่ลืมไม่ลง รังสรรค์โดยพ่อมดแห่งวงการหนังผี James Wan ที่ตอกโลงปลุกกระแสภาพยนตร์แนว Horror ขึ้นมาได้อีกครั้ง การรอคอยของแฟนๆ สิ้นสุดลงกับความหลอนลำดับที่ 5 ของจักรวาล วิญญาณตามติด Insidious: The Red Door กำหนดเข้าฉาย 27 กรกฎาคม 2023 นี้

เปิดมาด้วยชื่อผู้สร้างอย่างค่ายหนังคุณภาพ แห่ง Blumhouse Productions ทุกเรื่องที่ผ่านตาผู้ชมมานั้นเรียกได้ว่าคือ Masterpiece ของความน่ากลัว เขย่าขวัญ พร้อมฉากในตำนานที่กลายเป็นมีมมากมาย กลับมาครั้งนี้ได้หนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องซึ่งผันตัวเองมาเป็นผู้กำกับครั้งแรกอย่าง Patrick Wilson หลังจากจบภาคที่ 4 Insidious: The Last Key (2018) ที่คาดว่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้ว แต่วิญญาณก็ยังตามติดไม่เลิก เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า Insidious คือ เรื่องที่แฟนๆ หนังสยองขวัญยกให้เป็นอันดับต้นๆ ขอยุคนี้ และยังมีปริศนามากมายที่ยังไม่ได้เปิดเผย นั่นคือเหล่า ภูต ผี ปีศาจ ทั้งหลายที่ยังไม่ทราบที่มาและจุดประสงค์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะ เจ้าปีศาจหน้าแดง ในตำนานที่ว่ากันว่าน่ากลัวที่สุดและทรงพลังแข็งแกร่งที่สุดของ Insidious นั่นก็คือ Lipstick-Faced Demon, Man with Fire on his Face, Red-Faced Demon หรือ Darth Maul ปีศาจตัวสีแดงที่โผล่มาให้เราตกใจกลัวตั้งแต่ภาคที่ 1

เนื้อเรื่องย่อ

Insidious: The Red Door เล่าเรื่องราว 10 ปีหลังจากตอนจบของ Insidious: Chapter 2 (2013) นั้น Josh Lambert รับบทโดย Patrick Wilson มุ่งหน้าไปทางตะวันออกเพื่อส่ง Dalton รับบทโดย Ty Simpkins ลูกชายของเขาที่เติบโตเป็นหนุ่มและกำลังเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย ivy-league university ด้านศิลปะ อย่างไรก็ตามความฝันที่จะใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของ Dalton ก็กลายเป็นฝันร้าย เมื่อปีศาจที่ถูกกดเอาไว้ในอดีตของเขากลับออกมาหลอกหลอนทั้งคู่อีกครั้ง เพื่อยุติการหลอกหลอน ลี้ลับ แปลกประหลาดและความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด Josh และ Dalton ต้องกลับไปสู่ดินแดนปรโลก The Further ผ่านประตูแดงอีกครั้ง เพื่อค้นหาคำตอบและจุดจบของฝันร้ายที่ยากเกินจะต้านทาน สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคนี้คือเซอร์ไพรส์และความสยองขวัญที่เพิ่มขึ้นจากภาคก่อนหน้า เนื้อเรื่องที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจและผสมผสานกับมิติแห่งโลกแห่งวิญญาณ สมกับการรอคอยถึง 5 ปี

ความน่าสนใจ

แน่นอนว่า ด้วยรายได้ที่ถล่มทลายกระแสความนิยมอย่างมาก ทำให้แฟนๆ คาดหวังถึงภาคต่ออย่างแน่นอน ทาง Blumhouse Productions สตูดิโอผู้อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ระทึกขวัญระดับตำนานอย่าง Paranormal Activity, Insidious, The Purge, Split, Get Out, Happy Death Day และ Halloween ก็มีแนวคิดที่จะเลือกใช้ความเป็นไปได้ในการสร้างภาพยนตร์ในอนาคตในซีรีส์นี้ ที่อาจจะเรียกตามกระแสหลักว่า Multiverse การข้ามจักรวาลหรือการครอสโอเวอร์กับซีรีส์ Sinister ในเดือนตุลาคม 2020 ที่ต่างก็เล่าเรื่องบนเส้นเรื่องของตัวเองมาโดยตลอด หลังจากจบ Insidious: The Red Door เราอาจจะมีคำตอบที่น่าตื่นเต้นก็เป็นได้ ล่าสุดสตูดิโอนี้ก็ขยายความหลานไปอีกขั้นได้ออกมาประกาศเปิดแผนกใหม่ภายใต้ชื่อ Blumhouse Games ที่พร้อมจับมือกับเหล่าทีมพัฒนาอิสระเพื่อร่วมกันสรรค์สร้างประสบการณ์เกมตีมสยองขวัญอีกด้วย เรียกได้ว่ากลัวในโรงไม่พอ ยังจะตามมากลัวกันต่อในหน้าจอเกมส์กันอีก

Insidious: The Red Door

กำกับภาพยนตร์ โดย Patrick Wilson

เขียนบท โดย Leigh Whannell – Scott Teems

รายชื่อนักแสดงนำ โดย

Patrick Wilson – รับบทเป็น Josh Lambert Rose Byrne – รับบทเป็น Renai Lambert Ty Simpkins – รับบทเป็น Dalton Lambert Andrew Astor – Foster Lambert Lin Shaye – รับบทเป็น Elise Rainier

กำหนดเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2023 นี้

