Kingdom of the Planet of the Apes ปฐมบทใหม่หนังพิภพวานร อะไรที่คุณควรรู้

Kingdom of the Planet of the Apes คือภาพยนตร์ปฐมบทใหม่ของเหล่าวานรที่ได้ปกครองโลก เห็นเหล่ามนุษย์เป็นเพียงแค่ทาสในเรือนเบี้ย และ สังคมวานรที่กำลังเติบโตซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากซากปรักหักพังของโลกมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัด Simian ซึ่งเป็นการสำรวจบทใหม่ในแฟรนไชส์ด้วยวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ที่สดใหม่ภายใต้การกำกับของผู้กำกับ เวส บอล (Wes Ball)

ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเพิ่มความน่าตื่นเต้นด้วยการเพิ่มฉากต่อสู้ของเหล่าลิงสู้กับลิงเป็นครั้งแรก โดยชนเผ่าลิงต่าง ๆ จะทำสงครามกันเองอย่างจริงจัง ซึ่งมีการยืนยันแน่นอนแล้ว Kingdom of the Planet of the Apes จะเป็นภาคต่อที่วางไว้ในไตรภาครีบูท Planet of the Apes ซึ่งเริ่มต้นด้วย Rise of the Planet of the Apes ตั้งแต่ปี 2011

ถ้าย้อนจุดเริ่มต้นของจักรวาลพิภพวานร ต้องนั่งไทม์แมชชีนกลับไปในภาพยนตร์ปี 1968 ที่ดัดแปลงจากหนังสือ La Planète des singes ของ Pierre Boulle ในปี 1963 (หรือที่รู้จักในชื่อ Planet of the Apes หรือ Monkey Planet) ถือเป็นการจุดประกายให้เกิดกระแสต่อมา หลังจากภาพยนตร์หกเรื่องในซีรีส์ Planet of the Apes ตั้งแต่ปี 1968 ถึง 2001

หลังจากอีกหลายก็มีการประกาศรีบูตที่นำเรื่องราวของชิมแปนซีซีซาร์ Rise of the Planet of the Apes ซึ่งเป็นภาคแรกในซีรีส์รีบูตออกฉายในปี 2011 ภาพยนตร์เรื่องนี้ตามมาด้วย Dawn of the Planet of the Apes และ War for the Planet of the Apes

และ หลังจากการที่ดิสนีย์เข้าซื้อกิจการ 20th Century Fox ในเดือนเมษายน 2019 สตูดิโอเปิดเผยว่าจะมีภาพยนตร์ชุดนี้เข้าสู่การผลิตอย่างแน่นอน โดยในเดือนกันยายน 2022 ได้มีประกาศชื่อของภาคที่สี่ในซีรีส์รีบูต ทำให้แฟน ๆ จะสามารถหวนคืนสู่ภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยสัตว์จำพวกลิงบนจอภาพยนตร์ได้อีกครั้ง ซึ่งแน่นอนความคาดหวังอย่างสูงอย่างแน่นอนจากมาตรฐานที่ทำได้ดีก่อนหน้านั้น

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จนมาถึงเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2023 ทาง 20th Century Studios ก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกในที่สุด ตัวอย่างสำหรับภาพยนตร์ Planet of the Apes ใหม่ได้กำหนดโลกแห่งเรื่องราว โดยกำหนดว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นหลายชั่วอายุคนหลังจากซีซาร์ คอร์นีเลียส และสังคมลิงที่เพิ่งเกิดใหม่ที่เห็นใน War for the Planet of the Apes ในปี 2017 ตัวอย่างนี้ยังแนะนำ โนอา ฮีโร่ในภาคต่อไปของแฟรนไชส์รีบูท Planet of the Apes ควบคู่ไปกับ พร็อกซีมัส ซีซาร์ ผู้ชั่วร้าย เผด็จการที่ปกครองชุมชนลิงชายฝั่งด้วยการตีความคำสอนของซีซาร์ที่บิดเบือนไป

นอกจากตัวละครลิงแล้ว ก็มีฝั่งแกนนำเหล่ามนุษย์หญิงสาวที่ร่วมเดินทางกับลิงน้อย รับบทโดย เฟรยา อัลลัน (Freya Allan) จากหนัง The Witcher โดยนักแสดงมนุษย์ก่อนหน้านี้ในไตรภาค ได้แก่ เจมส์ ฟรังโก (James Franco), เจสัน คลาร์ก (Jason Clarke), แกรี โอลด์แมน (Gary Oldman), วูดดี ฮาร์เรลสัน (Woody Harrelson) และ อาเมียห์ มิลเลอร์ (Amiah Miller) ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครกลับมาในภาพยนตร์เรื่องใหม่

ในส่วนผู้กำกับ เวส บอลล์ (Wes Ball) ผู้กำกับภาพยนตร์ไตรภาค The Maze Runner ให้กับ 20th Century Studios จะมากำกับจักรวาลวาน โดยจะรับหน้าที่กำกับต่อจากแมตต์ รีฟส์ (Matt Reeves) ผู้กำกับภาพยนตร์สองเรื่องก่อนหน้านี้ ซึ่งจากผลงาน The Maze Runner ที่ได้รับคำชมเป็นอย่างดี ก็น่าจะทำการทำงานสานต่อไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาแต่อย่างใด

มากกว่านั้นบทภาพยนตร์ยังมือฉมังอย่าง ที่เขียนบทให้กับภาพยนตร์ Avatar: The Way of Water ทั้ง จอช ฟรีดแมน (Josh Friedman), ริค จาฟฟา (Rick Jaffa) และ อแมนดา ซิลเวอร์ (Amanda Silver) รวมถึง แพทริค ไอสัน (Patrick Aison) ผู้เขียนบท Prey ตอกย้ำว่าทีมงานเน้นปึ้ก น่าจะทำให้แฟน ๆ อุ่นใจอย่างแน่นอน

โดย Kingdom of the the Planet of the Apes กำหนดฉาย พฤษภาคม 2024 ซึ่งทิ้งห่างเกือบเจ็ดปีหลังจากภาคสุดท้าย War for the Planet of the Apes

Main, Hero and Featured images: 20th Century Studios

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

References:

https://screenrant.com/planet-of-apes-4-exciting-what-to-expect/

https://www.20thcenturystudios.com/movies/kingdom-of-the-planet-of-the-apes

https://collider.com/kingdom-of-the-planet-of-the-apes-release-date-cast-plot-director-filming-details/