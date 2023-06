ผจญภัยกู้โลกไปกับ Hero คนใหม่ ใน Ruby Gillman, Teenage Kraken (รูบี้ สาวน้อยอสูรทะเล)

โดยทั่วไปแล้วคุณนึกถึงอะไรเมื่อคุณได้ยินคำว่า “คราเคน”? ไม่น่าแปลกที่หากคุณคุ้นเคยกับสัตว์ทะเลในตำนาน คุณจะนึกถึงภาพที่ดูน่ากลัวจากภาพยนตร์ตอนที่ซุส (ลอเรนซ์ โอลิเวียร์) สั่งปล่อยสัตว์ประหลาดสู่โลกถล่มนครกรีกใน Clash of the Titans (1981) หรือตอนที่เดวี่ โจนส์ ใช้หนวดลากศัตรูของเขา สู่ท้องทะเลลึกใน Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006) ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในนิทานพื้นบ้านและตำนาน ทำให้ภาพของ คราเคน กลายเป็นศัตรูตัวฉกาจในเรื่องราวต่าง ๆ แน่นอนว่า Kraken ที่ดูไม่เป็นมิตรมากนักในภาพยนตร์และโทรทัศน์ ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อสตูดิโอผู้สร้างอย่าง Dreamworks พลิกพล็อตเรื่องใหม่ในแง่มุมที่ต่างออกไปใน Ruby Gillman, Teenage Kraken (รูบี้ สาวน้อยอสูรทะเล)

กำหนดเข้าฉาย: วันที่ 29 มิถุนายน 2023 นี้

กำกับโดย: Kirk DeMicco และ Faryn Pearl

นักแสดงผู้ให้เสียงพากย์: Jane Fonda, Lana Condor, Toni Collette

แนว: Action, Adventure, Animation

It’s time to go Big!

พบกับแอนิเมชันผจญภัยเรื่องใหม่ล่าสุด จากสตูดิโอที่อยู่เบื้องหลังแฟรนไชส์ Shrek และ How to Train Your Dragon นำเสนอตัวละครหลักเป็นสาวน้อยวัยรุ่น Ruby Gillman (พากย์เสียงโดย Lana Condor) ที่พยายามใช้ชีวิตเหมือนเด็กสาววัยรุ่นทั่วไป และเป็นเรื่องยากขึ้นเมื่อรูบี้ได้รู้เกี่ยวกับประวัติครอบครัวของเธอและความจริงที่ว่า เธอเป็นทายาทโดยตรงของราชวงศ์คราเคนที่สืบทอดมายาวนาน ผู้ซึ่งสาบานว่าจะเป็นผู้พิทักษ์แห่งมหาสมุทรในโลกนี้ ดูเผิน ๆ แล้วดูเหมือนว่า Ruby Gillman, Teenage Kraken จะเป็นเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ใต้น้ำ แต่ลึก ๆ แล้วมันดูเหมือนเรื่องราวของการเติบโต การยอมรับตัวตน และความรับผิดชอบของวัยรุ่นช่วง Coming of Age มากกว่า

ส่องตัวอย่าง Ruby Gillman, Teenage Kraken

Universal Pictures ปล่อยตัวอย่างแรกของ Ruby Gillman, Teenage Kraken ในวันที่ 16 มีนาคม 2023 เปิดมาด้วยบทพูดคนเดียวจากคุณย่าของ Ruby (Jane Fonda) อธิบายตำนานที่เล่าขานเกี่ยวกับ Kraken นั้นผิดเพี้ยนจากความจริงไปมาก แทนที่จะเป็นสัตว์ร้ายกระหายเลือดที่ออกตระเวนไปทั่วท้องทะเลเพื่อค้นหาเรือเพื่อล่าเหยื่อ พวกมันก็ไม่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปมากนัก ดังที่เราเห็นสิ่งนั้นกับรูบี้สาวน้อยที่ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปทั้งที่ตัวของเธอเป็นสีฟ้า แสดงให้เห็นว่าโลกนี้อาจดำเนินไปคล้ายเนื้อเรื่องของ ซีรีย์ Invader Zim (2001-2006) โดยมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกสวมรอยเป็นเด็กนักเรียนมัธยม

เรื่องราวพลิกผันครั้งใหญ่เมื่อนักศึกษาใหม่ที่โด่งดังมาถึงโรงเรียน Chelsea (พากย์เสียงโดย Annie Murphy) ผู้ซึ่งมีความลับใต้น้ำอยู่ในตัวเธอเช่นกัน เชลซี เป็นนางเงือกผมสีแดงพลางตัวมาบนโลก (จนบางคนอาจมีการนำไปเปรียบเทียบกับอีกค่าย) แท้จริงแล้วนางเงือกคือศัตรูโบราณของคราเคน หลังจากได้รู้ว่า เชลซี มีความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ที่จะพิชิตโลกทั้งใบ รูบี้ จึงตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะต้องยอมรับตัวตนและเรียนรู้วิถีแห่งคราเคนเพื่อกอบกู้โลกให้จนได้

และเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2023 ทาง DreamWorks ก็ได้ปล่อยตัวอย่างที่สองสำหรับ Ruby Gillman, Teenage Kraken โดยในตัวอย่างนี้ เราได้เห็นว่า Ruby ถูกลิขิตให้สืบทอดราชบัลลังก์ แต่ก็ต้องต่อสู้เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตประจำวันของเธอ และความรับผิดชอบใหม่ในฐานะของราชวงศ์

เนื้อเรื่องย่อของ Ruby Gillman, Teenage Kraken

ดรีมเวิร์คส์ แอนิเมชัน พาเราดำดิ่งสู่น่านน้ำอันปั่นป่วนของโรงเรียนมัธยมปลาย ด้วยภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้สุดฮาและซึ้งกินใจ เกี่ยวกับวัยรุ่นขี้อายที่ค้นพบว่าเธอเป็นหนึ่งของเชื้อสายราชวงศ์ในตำนานของคราเคนทะเลในตำนาน และชะตากรรมของเธอในห้วงลึกของมหาสมุทรยิ่งใหญ่กว่าที่เธอเคยฝัน รูบี้ กิลแมน วัย 16 ปี ผู้อ่อนหวานและเปิ่น (ให้เสียงโดย Lana Condor จากTo All the Boys I’ve Loved Before) กำลังหมดหวังที่จะได้ร่วมงานที่ Oceanside High ราวกับว่าเธอไร้ตัวตน เธอสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับหนุ่มนักสเก็ต (ให้เสียงโดย Jaboukie Young-White จาก Ralph Breaks the Internet) ซึ่งก็ดูเหมือนจะชื่นชมเธอในเรื่องคิดเลขเก่งเธอเท่านั้น

รูบี้ ถูกห้ามไปเที่ยวกับเด็กๆ ที่ชายหาดเพราะซุปเปอร์มัมของเธอที่ปกป้องเธอมากเกินไป (ให้เสียงโดย Toni Collette ผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์จาก Knives Out) ได้สั่งห้ามไม่ให้รูบี้ลงไปในน้ำ แต่เมื่อเธอฝ่าฝืนกฎข้อที่ 1 ของแม่ รูบี้ ก็ค้นพบว่าเธอคือผู้สืบสายเลือดโดยตรงของราชินีนักรบคราเคน และถูกกำหนดให้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากย่าของเธอ (ให้เสียงโดย Jane Fonda ผู้ชนะรางวัลออสการ์) ราชินีนักรบแห่งเจ็ด ทะเล คราเคนสาบานว่าจะปกป้องมหาสมุทรของโลกจากนางเงือกผู้กระหายอำนาจที่ไร้ประโยชน์ซึ่งต่อสู้กับคราเคนมานานแสนนาน ปัญหาใหญ่คือการปรากฎตัวของ เชลซี สาวสวยผมแดงสุดฮอตคนใหม่ของโรงเรียน (ให้เสียงโดย Annie Murphy ผู้ชนะรางวัลเอ็มมี จาก Schitt’s Creek) นางเงือกที่พลางตัวมาด้วยแผนร้ายจะยึดโลกนี้ ในที่สุดรูบี้จะต้องยอมรับว่าเธอเป็นใครและพยายามปกป้องคนที่เธอรักมากที่สุดได้อย่างไร เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นต้องไปลุ้นความสนุกกันต่อที่โรงภาพยนตร์

