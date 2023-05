สวมชุดไอ้แมงมุม โหนใยทะลุจักวาล Multiverse ใน Spider-Man: Across the Spider-Verse

การกลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์ Animation ในมิติจักรวาลคู่ขนาน (Multiverse) โลกแห่งกฎฟิสิกส์ควอนตัม ยุ่งเหยิง วุ่นวาย ซับซ้อนไม่ต่างจากใยแมงมุม ของ Spider-Man กับภาคใหม่ Spider-Man: Across the Spider-Verse (สไปเดอร์-แมน: ผงาดข้ามจักรวาลแมงมุม)

หลังจากมีภาคต่อของ Spider-Man: Into the Spider Verse ที่ฉายไปเมื่อปี 2018 ที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก ชนะรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 91 มาครอง การันตีแล้วว่าไม่ใช่เพียงภาพยนตร์การ์ตูนเพื่อเด็กเพียงอย่างเดียว แต่ยังแฝงเนื้อหาการ Coming of Age ของวัยรุ่นคนหนึ่ง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต กำหนดเข้าโรงฉายวัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2565 (ตามเวลาในประเทศไทย)

“Great Power Comes With Great Responsibility – พลังที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับ ความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง”

ประโยคสอนใจสุดคลาสิกที่ลุงเบน มักจะกล่าวให้กำลังใจ ยอดมนุษย์แมงมุมอยู่เสมอ เรื่องราวต่อจากภาคที่แล้ว Miles Morales ได้ค้นพบและเข้าใจตัวเอง ตกผลึกในจิตใจด้วยพลังแห่งศรัทธาในตัว ทำให้เขากลายเป็น Spider-Man ในแบบของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ช่วยชีวิตพ่อและประชาชนชาว บรู๊ค ลิน ไว้ได้สำเร็จ หลังได้รับการช่วยเหลือจากไอ้แมงมุมจากต่างมิติที่พร้อมใจกันมาช่วยปราบ Kingpin แบบงง ๆ พร้อมกู้วิกฤตในจักรวาลของ Miles Morales ไว้ได้ ถึงคราวพุ่งทะยานสู่จักรวาลอื่น ๆ สู่ภารกิจครั้งใหม่ เรื่องราวที่ถูกเล่าโดย Sony Pictures Entertainment ด้วยการที่ดัดแปลงจากหนังสือการ์ตูน Comic จึงจำเป็นต้องมีรายละเอียด Easter Egg ที่เชื่อมโยงไปยังเรื่องราวในโลกของ MCU (Marvel Cinematic Universe) อยู่เยอะมาก เช่น การกล่าวถึง Earth-199999 ของ Reed Richards แห่ง Fantastic Four และ Earth-616 (โลกยุคปัจจุบัน) จากเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness

วิถีแห่งพลังศรัทธา Super Hero นักเรียน คนรัก และครอบครัว

ยังคงเล่าเรื่องของไมลส์ ที่ต้องต่อสู้กับความสมดุลระหว่างชีวิต การเรียน และการเป็น Super Hero โดยจุดที่น่าสนใจสำหรับภาคนี้ก็คือ Gwen Stacy จะกลับมาในโลกของ Miles Morales (หนุ่มน้อย Spider-Man ผิวสี) เพื่อพาเขาเข้าสู่การผจญภัยใน Spider-Verse-Spanning อีกครั้ง และดูเหมือนว่า Spider-Man 2099 (ที่ให้เสียงพากย์โดย Oscar Isaac) คล้ายจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินเรื่อง มาลุ้นกันว่าความสัมพันธ์ของสองตัวละครอย่าง Miles Morales และ Gwen Stacy จะก้าวข้ามเส้นแบ่งของเวลา มิติจักวาลอันซับซ้อน และความเป็นเพื่อน สู่การคบกันแบบแฟนได้หรือไม่ เพราะความรักนั้น ชนะทุกสิ่งเสมอ

จาก Trailer ตัวอย่างใหม่ของ Spider-Man: Across the Spider-Verse ออกมาเผยให้เห็นถึงบทสนทนาระหว่าง Miles (Shameik Moore) และแม่ของเขา Rio Morales (Luna Lauren Vélez) โดยแม่ของเขาได้พูดถึงการที่อยากให้ลูกชายของเธอได้ถูกดูแล ถูกรัก และรู้สึกว่าเขามีที่ยืนในสังคมและสามารถออกไปทำสิ่งดี ๆ ให้กับโลกใบนี้ได้ จากนั้นจะเป็นฉากที่ต่อเนื่องมาจากฉากจบของภาคแรกที่ Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) กลับมายังจักรวาลของ Miles และดึงเขาผ่านประตูมิติเพื่อเดินทางไปยังมัลติเวิร์ส โดยในประตูมิตินั้น เราได้เห็นศูนย์รวมที่มนุษย์แมงมุมหลากหลายเวอร์ชันมารวมตัวกัน ที่เรียกว่า “Lobby” โดยที่ Miles ได้ให้สัญญากับแม่ของเขาว่า ไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม เขาจะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดี

จากนั้นตัวอย่างจะตัดภาพไปที่มนุษย์แมงมุมคนอื่น ๆ เข้ามารุมโจมตี Miles โดยเฉพาะเวอร์ชันของ Miguel O’Hara หรือ Spider-Man 2099 (Oscar Issac) ที่ดูจะมุ่งร้ายกับเขามากที่สุด ดูเหมือนว่าเขาอาจจะเป็นตัวร้ายในภาคนี้ เพราะ Miles เกิดความขัดแย้งบางอย่างกับตัวของ Miguel O’Hara จนทำให้เขาหนีออกจาก Spider-Verse-Spanning จนถูกไล่ล่าในเวลาต่อมา

ช่วงท้ายของตัวอย่าง มีมีม (Meme) ระดับตำนานที่เรียกร้อยยิ้ม เสียงหัวเราะและเคยแพร่หลายไปทั่วโลก ก่อนที่จะมีฉาย Spider-Man: No Way Home ของ MCU โดยมีประโยคที่พูดว่า “ไล่จับ Spider-Man! “ และด้วยการที่เรื่องนี้มีเหล่า Spider-Man มาจากหลากมิติเต็มไปหมด จึงทำให้สับสน งงงวย กันว่าเป็น Spider-Man คนไหนกันแน่? เราจะได้เห็น Spider-Man ใน Version ของ Peter B. Parker ที่มีลูกน้อยแล้วด้วย รวมถึงเหล่ามนุษย์แมงมุมอีกหมายตัว โดยในภาคนี้จะมีผู้กำกับมากถึง 3 คนเช่นเดียวกับภาคแรก และก็เป็นผู้กำกับหน้าใหม่ทั้งหมด ได้แก่ Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, และ Justin K. Thompson โดยทั้ง 3 คนก็จะรับหน้าที่กำกับในภาคที่สามที่ได้ประกาศออกมาแล้วอย่าง Spider-Man: Beyond the Spider-Verse มีกำหนดฉายในเดือนมีนาคม 2024

นำทีมพากย์โดย

Shameik Moore ให้เสียงพากย์เป็น Miles Morales

Hailee Steinfeld ให้เสียงพากย์เป็น Gwen Stacy/Spider-Gwen

Jake Johnson ให้เสียงพากย์เป็น Peter B. Parker

Oscar Isaac ให้เสียงพากย์เป็น Miguel O’Hara/Spider-Man 2099

Issa Rae ให้เสียงพากย์เป็น Jessica Drew/Spider Woman

Brian Tyree Henry ให้เสียงพากย์เป็น Jefferson Davis (พ่อของ Miles)

Jason Schwartzman ให้เสียงพากย์เป็น The Spot

Issa Rae ให้เสียงพากย์เป็นSpider-Woman หรือ Jessica Drew

Daniel Kaluuya ให้เสียงพากย์เป็น Hobart “Hobie” Brown/Spider-Punk

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

Hero and Featured images: Facebook / Youtube / instagram: Sony Pictures Entertainment

Reference / Credit Image:

https://www.sonypictures.com/

https://www.denofgeek.com/

https://www.inverse.com/

https://www.majorcineplex.com/