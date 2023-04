Marvel VS DC หนัง Super Hero ค่ายไหน ที่เหมาะกับคุณ

เมื่อพูดถึง หนัง Super Hero โลกของเราก็มีหนังแบบนี้มานานแล้ว ตั้งแต่ Superman เวอร์ชั่นแรกสุด ในปี 1978 ที่ก่อให้เกิดเหล่าแฟนด้อมขึ้นมามากมาย แต่ในที่นี้ เราจะขอพูดถึงหนังซูเปอร์ฮีโร่ยุคใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นที่ภาพยนตร์เรื่อง Iron Man ที่เป็นการจุดประกายกระแสหนังซูเปอร์ฮีโร่ยุคใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีพื้นฐานมาจาก Super Hero comic ของ 2 สำนักพิมพ์หลัก คือ Marvel Comics และ DC Comics นั่นเอง

หนังซูเปอร์ฮีโร่ในยุคปัจจุบันนั้น น่าจะเรียกได้ว่าอยู่ในรูปแบบของ MCU (Marvel Cinematic Universe) และ DCEU (DC Extended Universe) ซึ่งหมายถึงการสร้างภาพยนตร์ที่มีซูเปอร์ฮีโร่หลาย ๆ เรื่องให้มาปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเดียว หรือให้ภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อสร้างความแปลกใหม่และขยายเรื่องราวไปให้กว้างขวาง

เช่น การสร้าง Iron Man, Captain America, The Incredible Hulk ให้เป็นหนังเดี่ยว และจึงผูกตัวละครเหล่านี้สร้างเป็นหนัง The Avenger ของทาง MCU หรือสร้างภาพยนตร์อย่าง Man of Steel, Wonder Woman, Batman แล้วรวบให้กลายเป็น Justice League ของทาง DCEU เป็นต้น

ต้นกำเนิดของ MCU นั่นต้องย้อนกลับไปถึง Iron Man ภาคแรกที่ฉายในปี 2008 เป็นการจุดประกายของ MCU อย่างเป็นทางการ ซึ่งผ่านมาจนปัจจุบันนั้น MCU มีแผนที่ที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ ๆ ต่อไป ทั้งหนังซูเปอร์ฮีโร่เดี่ยว และหนังประเภททีมซูเปอร์ฮีโร่อีกด้วย

โดยผลงานที่กำลังสร้างเพิ่มเติมภายในปี 2023 ไปจนถึงโปรเจคในอนาคต เช่น The Marvels ในช่วงปลายปี 2023 ไปจนถึง Captain America: New World Order, Blade, Deadpool 3 ภายในปี 2024 อีกด้วย

ส่วน DCEU นั้นเกิดขึ้นมาภายหลังจากความสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างของ MCU โดย DCEU เริ่มขึ้นในปี 2013 จากเรื่อง Man of Steel ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของ DCEU และขยายแฟรนไซส์ต่อเนื่องมากตลอดน้อยภาพยนตร์จากเรื่องราวของComics จากค่าย DC ต่าง ๆ เช่น Wonder Women, Justice League และในอนาคตยังมีภาพยนตร์ที่กำลังจะสร้างเพิ่ม เช่น The Flash และ Aquaman and the lost Kingdom

แต่ คุณควรจะดู MCU หรือ DCEU ดี มันคงจะแล้วแต่รสนิยมและความชอบของแต่ละคนไป เราคงไม่สามารถจะเลือกให้คุณได้ว่าควรจะชมภาพยนตร์เรื่องใด ค่ายใด กันแน่ แต่เรามีแนวโน้มหรือสภาพภาพยนตร์แต่ละค่ายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยในการตัดสินใจรับชมภาพยนตร์ของคุณไว้ เพื่อจะให้คุณเข้าใจภาพลักษณ์และรสนิยมของหนังซูเปอร์ฮีโร่ ในค่ายทั้ง Marvel และ DC ให้ชัดเจนมากขึ้น

หนังในค่าย Marvel หรือ MCU มีจุดเด่นที่ค่ายนี้ถือครองลิขสิทธิ์ของซูเปอร์ฮีโร่จำนวนมาก รวมถึงมีการเกิดขึ้นของฮีโร่และเนื้อเรื่องใหม่ ๆ อีกมากมาย รวมถึงทางค่าย Marvel ยังกำลังรวบรวมสิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์จากฮีโร่ที่เคยให้ค่ายอื่นกลับมาเป็นของตัวเอง ทำให้คุณไม่ต้องกลัวว่าจะจำเจซ้ำซากกับฮีโร่เดิม ๆ รวมถึง The Avenger เองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

และ Marvel มี Disney เป็นหัวเรือใหญ่ ทำให้ MCU ยังได้ไปต่ออีกยาวนานแน่นอน แต่เนื่องด้วยสาเหตุเดียวกัน ทำให้ MCU อาจจะมีแนวภาพยนตร์และบทที่เป็นเด็กกว่าการเป็นหนังที่เหมาะกับผู้ใหญ่ตามเนื้อหาของ Comic อาจจะทำให้แฟน ๆ ไม่เต็มอิ่มได้

ส่วน DC หรือ DCEU เองก็มีฮีโร่ในสังกัดมากมายเช่นกัน เพียงแต่ฮีโร่มีชื่อของค่ายนี้อาจจะน้อยกว่า Marvel มาก แต่จะได้เปรียบตรงที่ ความหลากหลายของเนื้อเรื่อง ที่แปลกใหม่มากเมื่อเทียบกับบางเรื่องของค่าย Marvel

รวมถึงการที่ DC อยู่ภายใต้ Warner Bros. Pictures ทำให้หนังของ DCEU มีธีมมืดหม่น จริงจัง เป็นผู้ใหญ่ และรสชาติเข้มข้นถูกใจแฟน ๆ ที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอีกด้วย จะเห็นได้ว่า หนังของ DC ส่วนใหญ่ จะมีธีมสีหม่น ๆ ทั้งยังมาพร้อมเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างดาร์ก เช่น หากใครยังจำได้ถึงเรื่อง Watchmen ที่ทาง DC ลองปล่อยออกมาก่อนกระแสหนังซุปเปอร์ฮีโร่จะดังในปี 2009 ก็จะเห็นได้ว่าทั้งเนื้อเรื่องและธีมของหนังค่อนไปทางหม่น ๆ เลยทีเดียว

แต่ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตาม ต้องขอชื่นชมผู้สร้างและนักแสดงของทั้งสองค่าย ที่ลงแรงลงใจกันไปจนก่อให้เกิด หนัง Super Hero ดี ๆ ขึ้นมาให้เราได้ดูกันอย่างสนุกหลายเรื่องเลยทีเดียว

