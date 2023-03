Super Mario Bros. The Movie เตรียมตัวผจญภัยไปกับช่างประปาหนวดงาม

ตาลุงหนวดงามพร้อมชุดเอี๊ยม ชุดแดงและหมวกแดง สำหรับเด็กหนวดที่เป็นเกมเมอร์ น่าจะรู้จักตัวละครนี้กันดี กัน Mario ที่เป็นตัวละครหลักของเกม Super Mario Bros. ที่ในยุคสมัยนี้ กระทั่งคนที่ไม่เล่นเกม ก็ยังต้องรู้จักลุงมาริโอ้คนนี้ และภาพยนตร์อนิเมชั่น Super Mario Bros. The Movie เรื่องใหม่ล่าสุดของสตูดิโอ Illumination ซึ่งมีผลงานมาแล้วกับภาพยนตร์อนิเมชั่นอย่าง Despicable Me, Minions, Sing และ The Secret Life of Pets พร้อมฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์วันที่ 5 เมษายน 2023

Super Mario Bros. เป็นเกมผจญภัยภาพ 2 มิติ ที่สร้างโดยบริษัทผลิตเกมและเครื่องเกม Nintendo ของประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 1985 โดยมีเนื้อเรื่องคร่าว ๆ คือ ได้มีปีศาจเต่า Bowser พร้อมกองทัพของมัน ยึดครอง Mushroom Kingdom และจับ Princess Peach ไป ร้อนถึงช่างประปาอย่าง Mario และน้องชาย Luigi ต้องบุกฝ่ากองทัพของ Bowser เพื่อช่วยเหลือเจ้าหญิง

ซึ่งหลังจากความสำเร็จของ Super Mario Bros. ที่ทำยอดขายสูงมากทั่วโลก ทำให้ Mario ได้กลายเป็น 1 ในมาสคอตประจำบริษัท Nintendo ไปโดยปริยาย หลังจากนั้น Nintendo ได้สร้างเกมที่ขยายแฟรนไซส์ของ Super Mario Bros. มาอีกมากมาย เช่น Dr. Mario, Mario Tennis, Mario Golf, Mario Party, Wario Land, Mario Kart ทำให้ชื่อเสียงของแฟรนไซส์มาริโอโด่งดังมากขึ้นไปอีก จนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของสื่อ Soft Power จากฝั่งประเทศญี่ปุ่นที่สร้างชื่อเสียงไปกระฉ่อน และเคยได้ปรากฏตัวในพิธีการส่งต่อเจ้าภาพการจัดงานกีฬาโอลิมปิก Tokyo Olympic 2020 (ชื่องานในขณะนั้น) ที่ Rio Olympic 2016 ด้วย

Super Mario Bros. The Movie คราวนี้ผลิตเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นเต็มรูปแบบ ได้ Aaron Horvath และ Michael Jelenic ลงมือกำกับ และได้ Matthew Fogel มือเขียนบทจาก Minions: The Rise of Gru (2022) และ The Lego Movie 2: The Second Part (2019) มาการันตีความสนุกของบทภาพยนตร์ และนอกจากนี้ยังได้ดาราแม่เหล็กน้ำเสียงกวน ๆ Christ Pratt มาให้เสียงเป็น Mario ช่างประปาหนวดงาม Anya Taylor-Joy มาให้เสียงเป็นเจ้าหญิงพีช ที่รอบนี้ไม่ได้ถูกจับไปเหมือนในฉบับเกมหลากหลายภาค แต่เป็นเจ้าหญิงแกร่งที่เดินทางร่วมกัน Mario เพื่อหาทางโค่น Bowser ที่ให้เสียงน่าเกรงขามสมเป็นตัวร้ายโดย Jack Black

Bowser ปีศาจเต่าตัวร้ายพร้อมกองทัพของเขา ออกทำลายและยึดครองอาณาจักรต่าง ๆ และ Mushroom Kingdom เป็นที่ถัดไป แต่ Bowser กังวลว่า Mario ช่างประปาหนุ่มจากย่าน Brooklyn พร้อมน้องชายของเขา Luigi ที่ทะลุมิติมาที่ Mushroom Kingdom จะเป็นตัวขัดขวางแผนการของเขา Bowser จึงจับตัว Luigi มาขังไว้ Mario และ เจ้าหญิงพีช พร้อมเพื่อน ๆ จึงต้องออกผจญภัยไปเพื่อล้ม Bowser และช่วย Luigi กลับมา

ซึ่งงานภาพลื่นไหลและมีการอ้างอิงงานศิลป์และฉากจากเกมหลาย ๆ เกมจาก Super Mario Series เช่น Super Mario Bros., Donkey Kong และ Mario Kart เป็นต้น รับรองว่าแฟนเกมต้องตื่นตาและ Nostalgia กับงานภาพในเรื่องและอยากกลับไปเล่นเกมอีกครั้ง ส่วนผู้ชมที่ไม่ใช่แฟนเกมเองก็สนุกไปกับการผจญภัยครั้งนี้อย่างแน่นอน

ออกผจญภัยใน Mushroom Kingdom พร้อมกันได้ในทุกโรงภาพยนตร์ วันที่ 5 เมษายน 2023 นี้ เป็นต้นไป แฟน ๆ ตาลุงหนวดงามคนนี้อย่าลืมเข้าโรงไปชมกันล่ะ

