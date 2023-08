ทะยานสู่ห้วงอวกาศกับ อภิมหา หนังเกาหลี ฟอร์มยักษ์แห่งปี ใน The Moon (ปฏิบัติการพิชิตจันทร์)

ในปี 1969 ‘นีล อาร์มสตรอง’ คือมนุษย์คนแรกที่ย่างก้าวไปบนพื้นผิวบนดวงจันทร์ได้สำเร็จ และในปีนี้ หนังเกาหลี จะสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นอีกครั้ง …จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ชายหนึ่ง ถูกทิ้งไว้บนนั้น และเขาอาจจะไม่ได้กลับมายังโลกมนุษย์ก็เป็นได้

“Mayday Mayday” โด คยองซู (ดี.โอ. EXO) ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากดวงจันทร์ เรื่องราวของชายผู้ถูกทิ้งไว้บนห้วงอวกาศเนื่องอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง และชายอีกคนหนึ่งบนดาวโลกที่พยายามช่วยเหลือเขากลับมา The Moon หนังเกาหลี แนวไซไฟ ดราม่า ลุ้นระทึก มาร่วมลุ้นภารกิจระดับชาติครั้งนี้ได้ จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเกาหลี ในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ ส่วนในประเทศไทย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2023

นับเป็นโชคดีของชาวไทยที่ทางค่ายเนรมิตรหนัง ฟิล์มและ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จำกัด ร่วมกับ CJ ENM จะพาทุกคนทะยานขึ้นสู่อวกาศกับภารกิจสำรวจดวงจันทร์ครั้งแรกของเกาหลีใต้ นำแสดงโดย 3 ซุปเปอร์สตาร์นักแสดงคุณภาพแห่งวงการ K-Drama โดย ซอลคยองกู (จาก Kill Boksoon) โด คยองซู หรือ ดี.โอ. ไอดอล KPOP จากวง EXO (จาก ALONG WITH THE GOD) และ คิมฮีแอ (จากซีรีส์ A World of Married Couple) แค่ได้เห็นรายชื่อนักแสดงและเครดิตผู้กำกับแล้ว ก็การันตีได้เลยว่าเราจะเห็น หนังเกาหลี ที่เป็นมิติใหม่ในด้านงานภาพ เอฟเฟกต์ การเล่าเรื่อง ลุ้นระทึก เรียกน้ำตาท่วมจออย่างแน่นอน โดยผู้กำกับ คิมยงฮวา จากเฟรนไชส์หนังสุดมันส์ที่ประสบความสำเร็จทั้งคำวิจารณ์และรายได้อย่าง Along With the Gods: The Two Worlds (2017) และ Along With the Gods: The Last 49 Days (2018)

เจาะตัวอย่าง

เปิดมาเป็นฉากที่ โด คยองซู (ดี.โอ. EXO) ในบท ซอนอู นักบินอวกาศที่เหยียบลงบนพื้นของดวงจันทร์ได้สำเร็จ โดยยาน Woori เปรียบได้กับภารกิจ First Man ของ Neil A. Armstorng (นีล อาร์มสตรอง) เพื่อเก็บตัวอย่างหินนำไปวิเคราะห์ แต่กลับพบความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายจากภัยของฝนดาวตก ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการบนพื้นโลกต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเขากลับมาอย่างปลอดภัยให้ได้ ก่อนปิดจบตัวอย่างไปในสถานการณ์ที่ชวนพิศวง ด้วยการที่เขานั่งอยู่ในยาน ถอดชุดอวกาศออกให้ลอยเคว้งคว้างตามแรงโน้มถ่วง และก็ส่งสัญญาณช่วยเหลือฉุกเฉินว่า “Mayday Mayday…”

ซอนอู (รับบทโดย โด คยองซู/ดีโอ EXO) เจ้าหน้าที่นักบินอวกาศ ถูกปล่อยเคว้งคว้างโดดเดี่ยวอยู่บนดวงจันทร์

ดร. คิม (รับบทโดย ซอลคยองกู) อดีตหัวหน้าศูนย์อวกาศนาโร รับผิดชอบการสำรวจดวงจันทร์ของเกาหลี

มุนยอง (รับบทโดย คิมฮีแอ) ผู้อำนวยการหลักขององค์การ NASA

The Moon

หนังเกาหลี แนวไซไฟ ดราม่า เมื่อภารกิจส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ครั้งแรกของเกาหลี จบลงด้วยหายนะอันน่าสลดใจหลังเกิดการระเบิดขึ้นบนยาน 7 ปีต่อมา ได้มีการปล่อยยานอวกาศอีกครั้งและประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ แต่หายนะก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อลมสุริยะที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้การทำงานของยานผิดปกติ ส่งผลให้ ซอนอู (โด คยองซู) นักบินอวกาศติดอยู่บนดวงจันทร์เพียงลําพัง ด้วยระยะทางกว่า 384,000 กิโลเมตร จากพื้นโลก และต้องเผชิญกับหายนะร้ายแรงอีกครั้ง ขณะที่ ดร. คิม (ซอลคยองกู) อดีตกรรมการผู้จัดการศูนย์อวกาศฯ พยายามหาทุกวิถีทางเพื่อพาซอนอูกลับบ้านอย่างปลอดภัย แต่ในทางกลับกัน มุนยอง (คิมฮีแอ) ผู้อํานวยการทั่วไปของสถานีอวกาศแห่งชาติและองค์การบริหารอวกาศ กลับมีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่

D.O. EXO

ถือเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง หลังจากที่ได้เคยฝากผลงานการแสดงอันยอดเยี่ยมไว้ในเรื่อง Along With the Gods ระหว่างผู้กำกับ คิมยงฮวา และ โด คยองซู (D.O. EXO) โดยเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดในรายการ “Choi Hwa Jung’s Power Time” ของ SBS PowerFM ว่า “ดีใจมากที่ได้มีโอกาสรับบทที่ท้าทายขนาดนี้ ถือเป็นความท้าทายและมิติใหม่ของวงการ หนังเกาหลี ที่มีพลอตแตกต่างน่าสนใจ เป็นการผจญภัยสู่อวกาศ” โดยในช่วงถ่ายทำนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องงดดื่มน้ำ เพราะเนื่องจากความลำบากในการถอดชุดที่ยุ่งยากในการเข้าห้องน้ำนั้นเอง

ความน่าสนใจที่ต้องไปดู

ขึ้นชื่อว่า หนังเกาหลี การันตีถึงคุณภาพทั้งตัวนักแสดง การถ่ายทำ งานสร้าง การดำเนินเรื่อง เนื้อหา การลุ้นระทึกตามเส้นเรื่องของแต่ละตัวละคร และดราม่าเรียกน้ำตาอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเรื่องนี้ใช้การถ่ายทำในระดับ 4 K ยิ่งจะทำให้เราเห็นการสื่อสารอารมณ์ผ่านดวงตา สีหน้า การแสดงได้ชัดเจน สะใจแน่นอน พลอตเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ การสำรวจดวงดาว ภารกิจการเอาตัวรอด ถึงแม้เราจะเห็นบ่อยครั้งในฝั่ง Hollywood แต่เชื่อว่าระดับเจ้าพ่อ K-Drama แล้ว ไม่ทำให้ให้ผิดหวัง และสร้างมาตรฐานใหม่ เซอร์ไพรส์คนดูอย่างแน่นอน ดูให้เต็มตา ระทึกให้เต็มอารมณ์ ในระบบ IMAX 24 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์

