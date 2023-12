สารคดีน่าดู 10 เรื่องกีฬาที่คุณต้องดูใน HBO

สารคดีน่าดู ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอันเต็มไปด้วยการแข่งขัน และ การต่อสู้ของชีวิตใครคนหนึ่งก็จะช่วยให้คุณได้รับแรงบันดาลใจบางอย่างมาไม่มากก็น้อย เพราะไม่ควรพลาดกับสารคดีกีฬาใน HBO

HBO มีชื่อเสียงมายาวนานในการสร้างปรากฏการณ์ป๊อปคัลเจอร์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี เช่น Game of Thrones, The Wire และ The Sopranos รวมถึงคอเมดี้อย่าง Sex and the City, Curb Your Enthusiasm และ Veep อย่างไรก็ตาม HBO ยังได้ผลิตสารคดีเกี่ยวกับกีฬาและนักกีฬาชื่อดังมากมายอีกด้วย

ดังนั้น เราจะมาแนะนำ สารคดีน่าดู บนแพลตฟอร์ม 10 เรื่องที่น่าดู ดังนี้

Tiger (2021)

ซีรีส์ที่นำเสนอทั้งการกลับมารุ่งโรจน์ การล่มสลาย และการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของนักกอล์ฟชื่อดังอย่าง ไทเกอร์ วูดส์ มีอยู่ในสารคดีสองตอนนี้ การผสมผสานฟุตเทจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเข้ากับคลิปครองแชมป์อันไม่ย่อท้อของไทเกอร์ในลิงก์ต่าง ๆ และบทสัมภาษณ์ที่เปิดเผย รวมถึงเรื่องราวที่เผยให้เห็นถึงผลกระทบที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทเกอร์ วูดส์กับพ่อของเขามีต่อชีวิตและอาชีพการงานที่เหลือของเขา

แม้ว่าจะได้รับการบอกเล่าจากมุมมองภายนอก แต่ไทเกอร์ วูดส์ เลือกที่จะปฏิเสธกับการมีส่วนร่วมในสารคดีเรื่องนี้ แต่ไทเกอร์ก็มีบันทึกเรื่องราวส่วนตัวที่ออกสื่อเยอะมาก

What’s My Name | Muhammad Ali (2019)

หนึ่งในคนแห่งประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาที่ต่อให้คุณไม่รู้จักเขา เขาก็ต้องเดินมารู้จักคุณสำหรับ มูฮัมหมัด อาลี นักกีฬาที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งแห่งศตวรรษที่ 20 และ เป็นบุคคลที่มีการแบ่งขั้วที่ต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมือง ถือเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกา เมื่อพิจารณาถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ บุคลิกที่โดดเด่น และอิทธิพลที่ยั่งยืนของเขา จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ชีวิตของมูฮัมหมัด อาลี จะตกเป็นเป้าของภาพยนตร์หลายเรื่อง รวมถึง Ali และ One Night in Miami

โดยสารคดีสองตอนนี้เป็นเรื่องราวชีวิตที่ไม่ธรรมดาของมูฮัมหมัด อาลี ภาพยนตร์เรื่องนี้สำรวจความท้าทาย การเผชิญหน้า การกลับมา และชัยชนะของอาลี ผ่านการบันทึกเสียงของเขาเองและฟุตเทจที่เก็บไว้เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อไป

Fists Of Freedom: The Story Of The ’68 Summer Games (1999)

บางทีช่วงเวลาการเคลื่อนไหวที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาอเมริกันอาจเกิดขึ้นระหว่างโอลิมปิกฤดูร้อนปี 1968 ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ เมื่อนักวิ่งชาวสหรัฐฯ จอห์น คาร์ลอส และทอมมี่ สมิธ ยกกำปั้นสวมถุงมือสีดำบนแท่นเหรียญรางวัลระหว่างเพลงชาติหลังจาก วิ่ง 200 เมตร ชาย ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ใหญ่การแข่งกีฬาอย่าง โอลิมปิก ที่คุณไม่ควรพลาด

State of Play (2013)

ซีรีส์ HBO อันล้ำสมัยนี้นำเสนอ โดย Film 45 และ HBO Sports โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาที่ซับซ้อน และมีหลายชั้น โดยสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้นกับสังคมที่เจริญเติบโตมากขึ้น สารคดีความยาว 30 นาทีแต่ละเรื่องในซีรีส์นี้นำเสนอหัวข้อหรือบุคคลที่มีผลกระทบต่อโลกกีฬาร่วมสมัยอย่างปฏิเสธไม่ได้

Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off (2022)

หนึ่งในตำนานวงการกีฬาเอ็กซ์ตรีม อย่าง โทนี่ ฮอว์ก ที่นำเสนอภาพรวมชีวิตและอาชีพอันเป็นเอกลักษณ์ของฮอว์กที่กว้างขวางและชัดเจน กับความสัมพันธ์ของเขากับกีฬาที่เขามีความหมายเหมือนกันมานานหลายทศวรรษ โดยเขาเกิดในซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้บุกเบิกการเล่นสเก็ตแนวดิ่งสมัยใหม่ และ เป็นหนึ่งในนักเล่นสเก็ตบอร์ดที่มีอิทธิพลมากที่สุดตลอดกาล สารคดีประกอบด้วยการเข้าถึงที่ไม่เคยมีมาก่อน ภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และบทสัมภาษณ์ รวมถึงบุคคลสำคัญในวงการกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกมากมาย

Kareem: Minority Of One (2015)

คารีม อับดุล-จับบาร์ (Kareem Abdul-Jabbar) ตำนานของทีม ลอสแอนเจลิส เลเกอร์ส เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA โดยคว้าแชมป์ 6 รายการ รางวัล MVP 6 รายการ และ ครองสถิติการทำประตูตลอดกาล ซึ่ง Kareem: Minority Of One พิจารณากิจกรรมทางการเมืองของ คารีม อับดุล-จับบาร์ (Kareem Abdul-Jabbar)การมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติ และ อาชีพหอเกียรติยศของเขา

สารคดีเรื่องนี้เจาะลึกผู้เล่นที่มีความสามารถและน่าทึ่งที่สุดคนหนึ่งที่เคยเล่นใน NBA เป็นเรื่องที่แฟนกีฬาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับขบวนการความยุติธรรมทางสังคมต้องดูให้ได้

Women of Troy (2020)

เรื่องราวอันกระจ่างชัดของทีมบาสเกตบอลหญิงแห่งประวัติศาสตร์และเหนือชั้นของ USC ในยุค 1980 ภาพยนตร์เรื่องนี้สำรวจว่าม้าโทรจันที่นำโดยเชอริล มิลเลอร์เปลี่ยนวงการบาสเก็ตบอลหญิงไปตลอดกาลด้วยสไตล์ที่ก้าวทันและความเป็นนักกีฬาที่เหนือกว่าบนเส้นทางสู่การคว้าแชมป์ระดับชาติติดต่อกันได้อย่างไร และท้ายที่สุดก็มีอิทธิพลต่อการก่อตั้ง ของ WNBA

Well Groomed (2019)

เมื่อการดูแลสุนัขไม่ใช่แค่อยู่แต่ในบ้าน จึงทำให้โลกแห่งการดูแลสุนัขที่มีการแข่งขันสูงและสร้างสรรค์คือจุดสนใจของสารคดี HBO Sports เรื่องนี้ โดยร่วมเดินทางไปกับกลุ่มนักตัดแต่งขนแชมป์เปี้ยนและสุนัขแสนสวยที่มีชีวิตชีวาของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งปีในการแข่งขันเทคนิคคัลเลอร์ ซึ่งภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ถือเป็นการดำดิ่งสู่วัฒนธรรมย่อยที่เต็มไปด้วยสีสันและแวววาวของชนชาติอเมริกา

The Weight of Gold (2020)

ในยุคที่ปัญหาสุขภาพจิตที่แพร่หลายในหมู่นักกีฬาโอลิมปิก จึงมีการตรวจสอบในสารคดีเรื่องนี้ ซึ่งสารคดีนี่บรรยายโดยนักกีฬาโอลิมปิกที่เก่งที่สุดตลอดกาลอย่าง ไมเคิล เฟลป์ส (Michael Phelps) ภาพยนตร์เรื่องนี้มีบทสัมภาษณ์นักกีฬาโอลิมปิกชั้นนำที่เปิดใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าที่ลุกลามในหมู่ผู้เข้าแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการแข่งขันจบลง

Lindsey Vonn: The Final Season (2019)

ลินด์ซีย์ วอนน์ (Lindsey Vonn) ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นนักเล่นสกีหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ออกเดินทางสู่การเดินทางอันน่าทึ่งที่กำหนดโดยยอดเขาและหุบเขาอันน่าทึ่งในบทสุดท้าย HBO Sports นำเสนอสารคดีที่ติดตามวอนน์ในขณะที่เธอพยายามทำลายสถิติที่ อิงเกมาร์ สเตนมาร์ก จากสวีเดน คว้าชัยชนะในการแข่งขันได้มากที่สุด

Main, Hero and Featured images: imdb, HBO

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

References:

https://www.hbo.com/sports/sports-catalog

https://screenrant.com/best-hbo-sports-documentaries-tiger-whats-my-name-muhammad-ali/