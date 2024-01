รวมลิสต์ หนัง ซีรีส์ ใน Disney+ Hotstar น่าดูในปีหน้า 2024

เตรียมตัวให้พร้อมออกเดินทางพบกับภาพยนตร์ ซีรีส์ใน Disney+ Hotstar น่าดู น่าชม หลากหลายในปี 2024 จากภาพยนตร์คลาสสิกยอดนิยมไปจนถึงภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้น เร้าใจ หลากหลายเชื้อชาติ ทั้งโรแมนติก แอ็กชันสืบสวนสุดระทึก แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนี้มีคอนเทนต์หลายแนวเหมาะสำหรับทุกคนอย่างจุใจ ไม่ว่าในปีใหม่นี้คุณจะอธิษฐาน“Wishlist”ว่าอะไร แต่ขอให้คลังคอนเทนต์เหล่านี้มอบความสุข เติมฝันตลอดปีหน้ากันทุกคนเลย

Star Wars: The Mandalorian ซีซัน 3

ยังคงเป็นการเดินทางของ Din Djarin นักล่าเงินรางวัล Mandalorian และ Grogu เด็กน้อยที่ไวต่อพลัง ขณะที่พวกเขาสำรวจกาแล็กซี พวกเขาเผชิญกับการผจญภัยและความท้าทายใหม่ๆ ที่ทดสอบทักษะและความผูกพันของพวกเขา ระหว่างทางได้พบกับตัวละครที่คุ้นเคยและใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจ ซีซั่นนี้จะสำรวจความลึกลับอันลึกซึ้งของจักรวาล Star Wars เจาะลึกความลับโบราณและอารยธรรมที่สาบสูญไปนาน ดินจาริน ต้องเผชิญหน้ากับอดีตของเขาและทำการตัดสินใจที่ยากลำบากซึ่งจะกำหนดชะตากรรมของทั้งตัวเขาและ โกรกู ซีซั่นนี้ได้รับการยืนยันว่าจะนำเสนอฉากแอ็คชั่นที่น่าตื่นเต้น ช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์ และการหักมุมที่น่าประหลาดใจ ตอบแทนแฟนๆ ที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อ

The Artful Dodger

ติดตามเรื่องราวของ แจ็ค ดอว์กินส์ หรือที่รู้จักกันในนาม The Artful Dodger ที่อาศัยอยู่รอบๆ พอร์ตวิกตอรี อาณานิคมอันมีชีวิตชีวา ในขณะที่เขาประกอบอาชีพเป็นศัลยแพทย์ผู้มีความสนใจในอาชญากรรม เหตุการณ์ในอดีตได้หวนกลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งพร้อมการกลับมาของ เฟกิน เหตุการณ์นี้ทำให้เขานั้นหวนนึกถึงชีวิตในอดีตของการเป็นโจรล้วงกระเป๋า The Artful Dodger เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การทรยศ การแก้ตัว และความรักสุดพลิกผัน การปล้น การผ่าตัดที่เดิมพันด้วยความเป็นความตาย ไปจนถึงความเป็นจริงอันโหดร้ายของโลกอาชญากรรมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมชนชั้นสูง นำแสดงโดยนักแสดงหนุ่มชาวอังกฤษเจ้าเสน่ห์ ‘โทมัส โบรดี้-แซงสเตอร์’

Once Upon A Studio

มันคือการได้กลับไปเจอตัวละครดิสนีย์ในอดีตที่เราคิดถึง ในเมื่อไม่มีใครอยู่ในช่วงกลางคืน ภาพวาดบนผนังก็กลับมีชีวิตขึ้นมา บรรดาตัวละครของดิสนีย์ก็ต่างตื่นขึ้น เป็นอารมณ์เหมือนเรื่อง The Night in the Museum แต่เกิดขึ้นในสตูอิโอของดิสนี่ย์ ในการสร้างหนังสั้นนี้ ดิสนี่ย์ได้ทำการจ้างนักพากย์เสียงถึง 40 กว่าคน กลับมาให้เสียงพากย์ตัวละครเดิมที่พวกเขาเคยให้เสียงไว้ ซึ่งจะมีทั้งตัวละคร 2 มิติและ 3 มิติ โดยเป็นการนำกลับตัวละครเดิมๆ ให้มันมีชีวิตขึ้นอีกครั้งจะ เรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องที่น่าดูมากๆเลย

Indiana Jones and the Dial of Destiny

ติดตามนักโบราณคดีและนักผจญภัยชื่อดัง Indiana Jones ในภารกิจอันน่าตื่นเต้นเพื่อเปิดเผยความลับของสิ่งประดิษฐ์อันทรงพลังที่เรียกว่า Dial of Destiny เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1947 ในสถานที่แปลกตาหลายแห่งทั่วโลก การผจญภัยเริ่มต้นเมื่อ Indiana Jones ได้รับข้อความลึกลับจากเพื่อนเก่าศาสตราจารย์ Samuel Thompson ข้อความเผยให้เห็นการมีอยู่ของ Dial of Destiny ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์โบราณที่กล่าวกันว่ามีความสามารถในการควบคุมชะตากรรมของโลก ด้วยความทึ่งกับอันตรายที่อาจตกไปอยู่ในมือคนผิด Indy จึงเริ่มต้นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อค้นหาหน้าปัดก่อนที่มันจะตกไปอยู่ในเงื้อมมือของสมาคมลับที่ชั่วร้ายที่รู้จักกันในชื่อ The Order of Shadows

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” คือการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและอัดแน่นไปด้วยแอ็กชันที่ผสมผสานประวัติศาสตร์ ตำนาน และ จิตวิญญาณอันยั่งยืนของอินเดียน่าโจนส์ เตรียมพร้อมสำหรับการไล่ล่าที่หัวใจเต้นแรง การค้นพบที่น่าทึ่ง และความกล้าหาญเหนือกาลเวลาของนักโบราณคดีในตำนานอีกครั้ง

The Creator

เรื่องราวเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลโพ้น เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ชาญฉลาดชื่อ ดร. โจนาธาน บรูคส์ ผู้ซึ่งอุทิศชีวิตของเขาเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเอนทิตี AI ที่ชื่อว่า “Genesis” แสดงระดับสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และอารมณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ก่อให้เกิดความผูกพันที่ไม่เหมือนใครซึ่งทำให้เส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรพร่าเลือน

อย่างไรก็ตามคำถามด้านจริยธรรมก็เกิดขึ้น นวนิยายเรื่องนี้เจาะลึกประเด็นขัดแย้งทางศีลธรรมที่ซับซ้อน อัตลักษณ์ จิตสำนึก และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นเป็นพระเจ้าด้วยเทคโนโลยี ที่สำคัญเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ถ่ายทำในไทยและหลายประเทศในเอเชีย ในอาณาจักรอนาคตที่เรียกว่า “์New Asia”

Black Panther: Wakanda Forever

เป็นภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง “Black Panther” ที่หลายคนตั้งตารอคอย เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ T’Challa ในขณะที่ชาว Wakanda ไว้อาลัยผู้นำอันเป็นที่รักของพวกเขา ชูริ น้องสาวของทีชาล่าออกผจญภัยเพื่อค้นหาวิธีรักษาอาการป่วยลึกลับที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศของพวกเขา ในการค้นหาของเธอ เธอค้นพบคุณสมบัติในการรักษาที่มีศักยภาพของ “สมุนไพรรูปหัวใจ” อันทรงพลัง อย่างไรก็ตาม วากันดาต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหม่จากกษัตริย์เนมอร์ ผู้นำของอาณาจักรใต้น้ำที่เรียกว่าทาโลกาน Namor มุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้คนของเขาและรักษาโลกที่ซ่อนอยู่ของพวกเขาให้เป็นความลับจากภายนอก ขณะที่ความตึงเครียดระหว่าง Wakanda และ Talokan เพิ่มขึ้น พวกเขาจะต้องรวมตัวกันเพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาและให้เกียรติมรดกของกษัตริย์ที่ล่วงลับไปแล้ว นับเป็นภาคต่อของจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวลที่เต็มไปด้วยอารมณ์เศร้า การสูญเสีย และการเริ่มต้นใหม่

LEGO Marvel Avengers: Code Red

เรื่องราวของเหล่า Avengers มารวมตัวกันเพื่อฉลองชัยชนะครั้งล่าสุดของพวกเขา แต่งานฉลองของพวกเขาถูกขัดขวางอย่างรวดเร็วด้วยการหายตัวไปอย่างลึกลับของ Red Guardian พ่อของ Black Widow ในขณะที่ Avengers ต้องทำการสืบสวน ก่อนที่พวกเขาจะพบว่าไม่ใช่แค่ Red Guardian คนเดียวที่หายไป และต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวใหม่ที่อันตรายซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งใดๆ ที่พวกเขาเคยพบมาก่อน เป็นการปลุกชีวิตของเล่นสมัยเด็กกลายมาเป็นแอนิเมชันอเวนเจอร์สุดตื่นเต้น

ในขณะที่เราตั้งตาคอยการมาถึงของปีใหม่อย่างกระตือรือร้น ภาพยนตร์ ซีรีส์ใน Disney+ Hotstar Disney+ Hotstar เป็นสิ่งหนึ่งที่สัญญาว่าจะมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ที่จะพาเราดำดิ่งไปสู่โลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นดึงดูดหัวใจ ตั้งแต่กาแล็กซีแห่ง Star Wars ไปจนถึงดินแดนอันน่าหลงใหลเวทมนต์แห่งวากานด้า มีทุกสิ่งให้แฟน ๆ ทุกคน ดังนั้นกาปฏิทินของคุณและเตรียมพร้อมรับความบันเทิงด้วยคลังคอนเทนต์ที่น่าทึ่งเหล่านี้บน Disney+ Hotstar ในปี 2024 ขอให้มีความสุขในการสตรีมนะ

