ชวนดูซีรีส์เกาหลี Daily Dose of Sunshine ทำไมถึงไม่ควรพลาด

“อาการป่วยทางใจ ก็เหมือนเวลาป่วยทางกาย ที่ต้องได้รับการดูแล” Daily Dose of Sunshine ซีรีส์เกาหลี ที่นำเสนอเรื่องราวในแผนกจิตเวช ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผ่านตัวละครหลายรูปแบบ ที่ดูจบแล้วทำให้เราเข้าใจคนป่วยโรคจิตเภทได้มากขึ้น เรื่องนี้น่าสนใจอย่างไร เพราะอะไรถึงไม่ควรพลาด เราจะมาบอก 5 เหตุผล ที่ต้องเซฟเรื่องนี้ลงในลิสต์ซีรีส์น่าดูกัน

เรื่องย่อ

จองดาอึน พยาบาลสาวที่ย้ายจากแผนกอายุรกรรม มาทำงานในแผนกจิตเวช เพราะมีคนแนะนำว่าเหมาะกับเธอ การเริ่มต้นบทบาทใหม่ในอาชีพเดิมครั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายที่เธอต้องเผชิญ เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ค่อนข้างละเอียดอ่อน คำพูดบางคำแม้เพียงนิดเดียว ก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจได้ ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาด ดังสำนวนที่ว่า สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง ถึงแม้ว่าดาอึนจะเป็นพยาบาลที่ตั้งใจดูแลเอาใจใส่ใจผู้ป่วยเป็นอย่างดี แต่เมื่อต้องมาเจอผู้ป่วยในแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน ก็อาจจะทำให้เธอรับมือไม่ถูกในบางครั้ง จนกลายเป็นการสร้างบาดแผลให้กับตัวเธอเอง สุดท้ายดาอึนจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้อย่างไร และสามารถปรับตัวได้หรือไม่ มาเอาใจช่วยเธอกันได้ในซีรีส์เรื่องนี้กันเลย

จำนวน 12 ตอน

นักแสดงหลัก: พัคโบยอง / ยอนอูจิน / จางดงยุน / อีจองอึน

หมายเหตุ เนื้อเรื่องบางช่วงค่อนข้างมีความหดหู่ หากมีภาวะซึมเศร้าอาจทำให้รู้สึกดาวน์ได้ แนะนำให้ดูในช่วงที่อยู่ภาวะจิตใจปกติ

4 เหตุผลที่ไม่ควรพลาดซีรีส์ Daily Dose of Sunshine

1. เข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเภท และผู้ป่วยโรคนี้มากขึ้น

ในปัจจุบันผู้ป่วยโรคจิตเภทมีมากขึ้น ทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัว หรือรู้แล้วไม่กล้าบอกใคร บางครั้งคนใกล้ตัวเราเอง ก็อาจจะกำลังส่งสัญญาณถึงอาการป่วยอยู่ก็ได้ ซีรีส์เรื่องนี้จึงพยายามสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านเรื่องราวของตัวละครผู้ป่วย ที่เข้ามาทำการรักษาในแผนกจิตเวช ซึ่งทำให้เราได้รู้จักกับโรคจิตเภทแบบต่าง ๆ และรู้ถึงสาเหตุ อาการที่ผู้ป่วยแสดงออก รวมถึงวิธีดูแลและอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม เพราะไม่ได้มีเพียงผู้ป่วยที่ต้องใจสู้เท่านั้น แต่คนรอบตัวก็ต้องเป็นแรงใจที่ดีพร้อมเคียงข้างกันไปด้วย นอกจากตัวบทที่ทำให้เราเข้าใจถึงโรคจิตเภทและผู้ป่วยมากขึ้นแล้ว สิ่งที่ซีรีส์นำเสนอได้ดี อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ การนำเสนอความรู้สึกของผู้ป่วยออกมาให้เห็นเป็นภาพ ว่าในหัวของผู้ป่วยรู้สึกนึกคิดอย่างไร ซึ่งแต่ละฉากทำออกมาดีทีเดียว

2. ได้สำรวจสุขภาพจิตของตัวเองด้วย

ดูเหมือนว่าระหว่างที่ดูซีรีส์ และได้เห็นเรื่องราวของผู้ป่วยแต่ละคน คนดูเองก็พลอยจะมีความรู้สึกร่วมด้วยไปกับบางเคส เพราะเป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะเคยเผชิญมา ไม่ว่าจะเป็นความกดดันจากครอบครัวหรือสังคม การแบกรับความหวังของครอบครัว ความเครียดสะสมในที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งภาวะที่เกิดจากความสูญเสียโดยไม่ทันตั้งตัว ซึ่งล้วนเป็นปัญหาพบได้บ่อยในปัจจุบันทั้งนั้น หลังจากดูซีรีส์เรื่องนี้แล้ว เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ลองย้อนกลับมาดูตัวเอง เพื่อทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ ดังประโยคหนึ่งที่ซีรีส์ที่กล่าวไว้่า “พลังของการหันกลับมาสำรวจใจตัวเองเป็นสิ่งจำเป็น”

3. ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต

ซีรีส์น้ำดี มักมาพร้อมไดอะล็อกทัชใจมากมายหลายประโยค เรื่องนี้ก็เช่นกัน เราจะได้พบกับคำพูดให้กำลังใจ ที่ได้ยินแล้วเป็นเหมือนพลังใจ ให้เราอึดสู้ขึ้นได้อีกครั้ง หรือข้อคิดดี ๆ ที่ช่วยเตือนสติ นำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต พอได้ดูแล้วรู้สึกเหมือนกำลังได้รับการเยียวยาจิตใจไปในตัวอยู่เหมือนกัน

4. นักแสดงมากฝีมือ รับส่งอารมณ์กันเต็มเปี่ยม

ทันทีที่ได้เห็นโปสเตอร์โปรโมทซีรีส์ Daily Dose of Sunshine และรายชื่อนักแสดง ก็รู้แล้วว่า งานแสดงไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะเต็มไปด้วยนักแสดงชื่อดังฝีมือโดดเด่น ที่ฝากผลงานอันน่าประทับใจเอาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น พัคโบยอง จากซีรีส์ Doom at Your Service และ Abyss, ยอนอูจิน จากซีรีส์ Thirty Nine และ Queen for seven day, จางดงยุน จากซีรีส์ The Tale of Nokdu และ School 2017 และอีจองอึน จากภาพยนตร์เรื่อง Parasite และซีรีส์เรื่อง Our Blues รวมถึงนักแสดงสมทบ และนักแสดงรับเชิญฝีมือดี ที่คุ้นหน้าคุ้นตาอีกหลายคน พร้อมรับส่งอารมณ์กันแบบเต็มที่ทุกคาแรคเตอร์ ให้เราได้อินกันสุด ๆ เลย

5. เลิฟไลน์กำลังดี มีมุมน่ารักสดใส ไม่ทำให้เครียดจนเกินไป

ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องโดยรวมจะออกไปในทางซีเรียส เนื่องจากเกี่ยวกับเรื่องราวอาการป่วยทางจิตใจ แต่เรื่องนี้ก็ยังเสิร์ฟโมเมนต์น่ารัก ๆ ให้เราได้ยิ้มและหัวเราะ ไปกับเรื่องราวความรักของหนุ่มสาว และเพื่อนร่วมงานด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า จะทำให้รู้สึกหดหู่หรือหม่นหมองจนเกินไปหรอกนะ ยังไงก็ยังเป็นซีรีส์ในหมวดฮีลใจอยู่ดี

ใครที่กำลังหาซีรีส์เกาหลีน้ำดีดูสักเรื่อง เราอยากจะบอกว่าซีรีส์เกาหลี Daily Dose of Sunshine เป็นอีกเรื่องที่ไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวง สามารถตามไปรับชมได้แล้วทั้งหมด 12 ตอน ที่ Netflix

