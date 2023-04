Disney + Pixar โปรเจคท์ที่น่าสนใจ พร้อมฉายในปี 2023

ผลงานของค่าย Pixar ที่มีชื่อเสียงมานานของเครือ Walt Disney ไม่ว่าจะทั้ง Toy Story ทั้ง 4 ภาค, Finding the Nemo, The Incredibles, Wall-E, Up, Lightyear, Luca และ อื่น ๆ มากมาย ที่ในปี 2023 พวกเขามีภาพยนตร์ที่รอลงใน ดีสนีย์พลัส ไปลองดูกันว่าเมื่อ Disney + Pixar จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามาแน่นอน

ซึ่งพอผ่านปี 2023 มาแล้ว ก็อยากจะตั้งตารอที่จะได้เห็นเนื้อหาใหม่ ๆ ของ Disney + Pixar ว่ามีเรื่องไหนที่เรียกความทรงจำเก่า ๆ ของเราได้มั้งหรือไม่

Elemental

“Elemental” ของ ดิสนีย์ และ พิกซาร์ เป็นภาพยนตร์ออริจินัลเรื่องใหม่ที่มีฉากอยู่ในเมืองเอเลเมนท์ ซึ่งชาวเมือง ธาตุไฟ น้ำ ดิน และ อากาศอาศัยอยู่ร่วมกัน

โดยเรื่องราวแนะนำ Ember หญิงสาวแกร่ง เฉลียวฉลาด และ ไฟแรง ซึ่งมิตรภาพของเขากับ Wade ผู้ชายที่สนุกสนาน ร่าเริง และ ชอบทำอะไรไปเรื่อยเปื่อย ท้าทายความเชื่อของเธอเกี่ยวกับโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่

This Summer, meet the residents of Element City

Watch the new trailer for Disney and Pixar’s #Elemental and see the movie in 3D, only in theaters June 16! pic.twitter.com/YXnW44GhZK

— Pixar (@Pixar) March 28, 2023