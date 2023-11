มาทำความรู้จัก 4 ซีรีส์ HBO Go ที่ดูได้ตอนนี้บน Netflix

หากจะพูดถึงภาพยนตร์ซีรีส์รายตอนที่มีชื่อเสียง น่าติดตาม เด็ดขึ้นชื่อจนคนทั่วโลกอยากชม หลาย ๆ คนอาจจะนึกถึงซีรีส์มหากาพย์แฟนตาซียุคกลางจากจินตนาการของ George R. R. Martin อย่าง Game of Thrones, House of the Dragon และ The Last of Us เอง ล้วนเป็นซีรีส์ที่ออกอากาศในช่อง HBO รวมไปถึงบริการสตรีมมิ่ง HBO Go เช่นกัน แต่คุณมี Netflix อยู่แล้ว แต่อยากชม ซีรีส์ HBO Go บ้าง ตอนนี้บน Netflix เอง ก็มีซีรีส์จาก HBO ให้ชมแล้วถึง 4 เรื่อง

ก่อนอื่น HBO (Home Box Office) คือช่องสถานีเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมสัญชาติอเมริกัน มีเจ้าของคือ WarnerMedia ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทแม่ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 จนปัจจุบัน รายการในช่อง HBO ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ ซีรีส์ ภาพยนตร์สารคดี รายการกีฬา รวมไปถึง Stand-up Comedy ด้วย โดยในปี 2015 HBO ก็เริ่มต้นให้บริการสตรีมมิ่งบนอินเตอร์เนตในชื่อ HBO Go

Band of Brothers

Band of Brothers เป็นมินิซีรีส์แนวดราม่าในช่วงสงคราม โดยมีเนื้อหา เจาะจงไปยังทหาร กองร้อย E กรมทหารราบพลร่มที่ 506 กองพลส่งทางอากาศที่ 101 ของกองทัพสหรัฐอเมริกา ที่ต้องรับภารกิจตะลุยสนามรบทั่วยุโรปในสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่การโดดร่มลงหลังแนวข้าศึกในวัน D-day ไปจนถึงสมรภูมิที่ป่าอาร์เดนที่โหดร้ายและหนาวเย็นที่สุดสมรภูมิหนึ่งในยุโรป สัมผัสประสบการณ์ของเหล่าทหารพลร่มอเมริกันที่ร่วมเป็นร่วมตาย ฝ่าสนามรบที่แทบจะไม่น่ารอดชีวิตกลับมาได้ จนพวกเขาผูกพันกันยิ่งกว่าพี่น้อง กลายเป็นสหายร่วมรบ

ซีรีส์นี้มีความยาวทั้งหมด 10 ตอน ฉายเป็นครั้งแรกในช่อง HBO ในปี 2001 โดยผลิตและมีส่วนในการกำกับโดย Steven Spielberg และ Tom Hanks โดยแต่ละตอนจะมีความยาว 49 – 70 นาที โดยได้รับรางวัล Golden Globe Awards การันตีผลงานด้วย เข้าฉายใน Netflix ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2023

The Pacific

The Pacific เป็นมินิซีรีส์แนวดราม่าในช่วงสงครามอีกเรื่องหนึ่ง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยคราวนี้จะเจาะจงลงไปที่ กลุ่มนาวิกโยธินกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ที่เป็นหัวหอกในการบุกบนหมู่เกาะต่าง ๆ ในสมรภูมิแปซิฟิก ที่มีการรบดุเดือดถึงขั้นรบประชิดตัว พร้อมทั้งแสงแดดแผดจ้าที่บั่นทอนกำลัง ฝนเขตร้อน ความชื้น และโรคเขตร้อน ที่ถาโถมใส่เหล่าทหารอย่างไม่ปรานี ตั้งแต่การรบที่เกาะกัวดาคาแนล ไปจนกระทั่งจบสงคราม

ซีรีส์ The Pacific มีความยาวทั้งหมด 10 ตอน ฉายเป็นครั้งแรกในช่อง HBO ในปี 2010 โดยผลิตและมีส่วนในการกำกับโดย Steven Spielberg และ Tom Hanks เช่นกัน และได้รางวัลการันตีมากมายในปี 2010 – 2011 อีกด้วย เข้าฉายใน Netflix ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2023

Insecure

เป็นซีรีส์คอมเมดี้ดราม่าสัญชาติอเมริกัน โดยเล่าผ่านชีวิตและสายตาของตัวละครหญิงชาวแอฟริกัน-อเมริกัน 2 คน ที่เป็นเพื่อนกัน ที่แต่ละคนเองก็มีปัญหาในชีวิตคู่ ทั้งมีปัญหาในการออกเดตบ้าง หรือความรักของพวกเธอ ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง โดยมี Issa Rae, Yvonne Orji สองสาวมากความสามารถ รับบทนำให้เผ็ดแซ่บร้อนแรงน่ารับชมน่าติดตาม

ความยาวซีรีส์เรื่องนี้ ยาวถึง 5 ซีซั่น ทั้งหมด 44 ตอน การันตีความสำเร็จบนจอ HBO มาแล้ว และพร้อมให้รับชมบนบริการของ Netflix แล้ว เช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2023 ที่ผ่านมา

The Ballers

ซีรีส์ HBO สัญชาติอเมริกันแนวคอเมดี้ดราม่าในวงการกีฬา โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังของวงการกีฬาอเมริกันฟุตบอล ที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและเล่ห์เหลี่ยมในวงการ แสดงนำโดย Dwayne Johnson หรือที่รู้จักในฉายา The Rock ในบทของ Spencer Strasmore อดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ผันตัวมาเป็นเอเย่นต์ให้กับนักกีฬาอเมริกันรุ่นน้อง สมทบด้วยดารามากหน้าหลายตา เช่น John David Washington, Donovan W. Carter, Troy Garity เป็นต้น

ซีรีส์นี้มีความยาว 47 ตอน 5 ซีซั่น โดยซีซั่นสุดท้ายฉายในช่อง HBO ในปี 2019 และปัจจุบันซีรีส์นี้ได้ลงฉายใน Netflix แล้วเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2023 ที่ผ่านมา

