LOVE & DEATH ซีรีส์ออริจินัล ของทาง HBO Go พร้อมฉาย 27 เมษายน

สำหรับผู้ที่ชอบดูสตรีมซีรีส์ผ่าน HBO GO คุณคงจะรู้อยู่แล้วว่า HBO GO เต็มไปด้วยโชว์คุณภาพ ที่มีดีทั้งเรตติ้งและคำวิจารณ์อย่างล้นหลาม หลากหลายซีรีส์ ทั้ง Game of Thrones, House of the Dragon หรือแม้แต่ซีรีส์ดังที่กำลังฉายในปี 2023 อย่าง The Last of Us และถึงคราวซีรีส์ดราม่าออริจินัลจาก HBO Max อย่าง LOVE & DEATH ที่กำลังจะฉายในวันที่ 27 เมษายน 2023

ซีรีส์ LOVE & DEATH เป็นซีรีส์เกี่ยวกับหญิงสาวผู้เป็นภรรยาที่ดี มีครอบครัวที่มีความสุข สามีรักเธอและมีรายได้เพียงพอสำหรับการเลี้ยงดูลูก แต่เธอกลับมีความลับที่บอกใครไม่ได้ และความลับนั้นอาจจะร้ายแรงจนทำลายครอบครัวของเธอและเพื่อนของเธอได้เลยทีเดียว

ซีรีส์นี้ได้เดวิด อี. เคลลีย์ (David E. Kelley) มานั่งแท่นเขียนบท ภายใต้การกำกับของ เลสลี ลินกา แกลตเตอร์ (Lesli Linka Glatter) ผ่านททางค่าย Liongates นำแสดงโดย อลิซาเบธ โอลเซ่น (Elizabeth Olsen), เจสซี่ พลีมอนส์ (Jesse Plemons), ลิลี่ เร้บ (Lily Rabe), แพทริค ฟูกิต (Patrick Fugit), คริสเตน ริตเตอร์ (Krysten Ritter), ทอม เพลฟรีย์ (Tom Pelphrey), เคียร์ กิลคริสต์ (Keir Gilchrist) และ เอลิซาเบธ มาร์เวล (Elizabeth Marvel) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือ Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs และบทความชุด Love & Death in Silicon Prairie Part I & II จากนิตยสารรายสัปดาห์อย่าง Texas Monthly พร้อมให้รับชมบนแอปพลิเคชัน HBO GO แล้วในวันที่ 27 เมษายน 2023

สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้สัมผัสบริการของ HBO GO และอยากใช้บริการก่อนจะได้รับชมซีรีส์นี้ต่อไปภายหลัง สามารถสมัครใช้งานได้บนแอปพลิเคชัน โดยมีให้บริการทั้งบน App Store, Play Store หรือใช้งานบน Android TV, Apple TV, LG TV และ Samsung Smart TV และมาพร้อมกับฟังก์ชัน AirPlay และ Google Cast ได้อีกด้วย โดยบริการเริ่มต้นราคาเพียง 99.70 บาท ต่อเดือนเท่านั้น

LSA

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia