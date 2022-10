พิธีมอบรางวัล 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2565 หรือ Asia’s 50 Best Restaurants awards 2022 จัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งที่ 10 แล้ว โดยภายในงาน มีเชฟชื่อดังหลากหลายคน จากทั่วทุกภูมิภาค เดินทางมาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง และมีร้านอาหารที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้าน Den จากเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งไปครอง ตามมารางวัลชนะเลิศอันดับที่สองและสาม อย่างร้านศรณ์ จากกรุงเทพฯ ประเทศไทย และร้าน Florilège จากเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามลำดับ

9 ร้านอาหารไทย ติดอันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดจาก Asia’s 50 Best Restaurants awards 2022

นอกเหนือจากการจัดอันดับร้านอาหารอย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีรางวัลอื่น ๆ ที่มอบให้กับเชฟผู้มากฝีมืออีกด้วย เช่น เชฟ Natsuko Shoji ผู้รับรางวัลเชฟหญิงยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และรางวัล One To Watch Award จากการร่วมงาน Eat and Cook ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ Jeong Kwan พระภิกษุชาวเกาหลีใต้ ผู้ได้รับการยอมรับจากทักษะในการทำอาหารสูตรต้นตำรับ และได้รับรางวัล Icon Award Asia 2022 อีกด้วย

นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีร้านอาหารถึง 9 ร้าน ที่ติดอันดับอยู่ในรายชื่อร้านอาหาร Asia’s 50 Best Restaurants awards 2022 ได้แก่

Den (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) ศรณ์ (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) Florilège (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) Le Du (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) The Chairman (ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน) La Cime (โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น) Sühring (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) Odette (สาธารณรัฐสิงคโปร์) Neighborhood (ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน) Nusara (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) Sazenka (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) Fu He Hui (เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน) Ode (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) Villa AiDA (วากายามะ ประเทศญี่ปุ่น) Narisawa (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) Mingles (โซล ประเทศเกาหลีใต้) Sézanne (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) Joo Ok (โซล ประเทศเกาหลีใต้) Ensue (เสิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน) Meta (สาธารณรัฐสิงคโปร์) Masque (มุมไบ ประเทศอินเดีย) Indian Accent (นิวเดลี ประเทศอินเดีย) Les Amis (สาธารณรัฐสิงคโปร์) Caprice (ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน) Blue by Alain Ducasse(กรุงเทพฯ ประเทศไทย) 7th Door (โซล ประเทศเกาหลีใต้) Mosu (โซล ประเทศเกาหลีใต้)

28. Da Vittorio (เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน)

29. Sushi Masato (กรุงเทพฯ ประเทศไทย)

30. Onjium (โซล ประเทศเกาหลีใต้)

31. Samrub Samrub Thai (กรุงเทพฯ ประเทศไทย)

32. Mono (ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน)

33. Gaa (กรุงเทพฯ ประเทศไทย)

34. Wing (ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน)

35. Ministry of Crab (โคลอมโบ ประเทศศรีลังกา)

36. La Maison de la Nature Goh (ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น)

37. Zén (สาธารณรัฐสิงคโปร์)

38. Logy (ไทเป ประเทศไต้หวัน)

39. Ultraviolet by Paul Pairet (เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน)

40. Labyrinth (สาธารณรัฐสิงคโปร์)

41. Burnt Ends (สาธารณรัฐสิงคโปร์)

42. Été (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น)

43. Cenci (เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น)

44. Cloudstreet (สาธารณรัฐสิงคโปร์)

45. JL Studio (ไถจง ประเทศไต้หวัน)

46. Raan Jay Fai (กรุงเทพฯ ประเทศไทย)

47. Wing Lei Palace (มาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน)

48. Otto e Mezzo Bombana (ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน)

49. Megu (นิวเดลี ประเทศอินเดีน)

50. Dewakan (กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเริ่มทรงตัวดีขึ้น จะเห็นว่า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ในขณะที่ยังมีหนทางอีกยาวไกลในการฟื้นตัว โดยเฉพาะในประเทศไทย Lifestyle Asia จึงขอแสดงความยินดีกับร้านอาหารทุกร้านที่ติดอันดับ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมในปีนี้ รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องที่คอยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน