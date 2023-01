สุดยอด Afternoon Tea กรุงเทพ สุดหรูที่ควรไปลองสักครั้ง

Afternoon Tea กรุงเทพ ของโรงแรม Okura Prestige จัดขึ้นภายในห้องอาหาร Up & Above Restaurant and Bar จุดเด่นของเซ็ตน้ำชายามบ่ายของที่นี่อยู่ที่การสลับสับเปลี่ยนให้แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล เราจะได้สัมผัสรสชาติที่หลากหลายจากวัตถุดิบพรีเมียมหลากชนิด ได้สัมผัสกลิ่นอายของช่วงเวลาต่าง ๆ ผ่านทางรสชาติอาหารคาวหวานที่รังสรรออกมาอย่างประณีต

ภาพโดย @TheOkuraPrestigeBangkok via Facebook