รวมร้านBrunchกรุงเทพ กินมื้อสายในบรรยากาศสุดชิว

HOLIDAY PASTRY เป้นอีกหนึ่งร้านย่านเจริญนครที่เหมาะจะเป็นร้านนั่งกิน Brunch กรุงเทพ เป็นอย่างยิ่ง นอกจากบรรยากาศของร้านจะมีความละมุน อบอุ่น และชวนให้ผ่อนคลายแล้ว เมนูอาหารของเขายังครีเอทขึ้นมาอย่างดีจากวัตถุดิบเกรดพรีเมียมอีกด้วย เมนูที่แนะนำสำหรับเช้าวันพิเศษคือ Black Truffle Spaghetti แล้วตบท้ายด้วย The Best French Toast Ever อร่อยฟินแบบจุก ๆ กันไปเลย !

ภาพโดย @holidaypastry via Facebok