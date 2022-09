CHADA Chef’s Table เกาะสมุย เปิดประสบการณ์อาหารใต้รูปแบบใหม่ ในบรรยากาศย่านเมืองเก่า

เมื่อนึกถึงเกาะสมุย หลายคนก็มักจะนึกถึงอาหารทะเล นึกถึงอาหารใต้ในย่านเมืองเก่า แล้วถ้าคุณนึกอยากรับประทานอาหารแบบ Fine Dining ในสมุย คุณจะนึกถึงที่ไหน? แล้วถ้าคุณกำลังมองหาเมนูอาหารใต้ที่แตกต่างจากอาหารใต้ทั่วไปที่คุณเคยรับประทาน มีที่ไหนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจบ้าง? วันนี้ Lifestyle Asia ขอพาทุกคนไปพบกับ CHADA Chef’s Table เกาะสมุย ตั้งอยู่ที่หยู เซ็ง ฮวด แกลลอรี่ย่านเมืองเก่า อดีตเป็นร้านเล็ก ๆ ขายอาหารจีน อายุเก่าแก่นับ 70 ปี ที่ก้าวข้ามผ่านวันเวลา สู่พิพิธภัณฑ์ชุมชน แกลอรี่ศิลปะ และร้านอาหารใต้แบบ Chef’s Table หนึ่งเดียวบนเกาะสมุย ร้านลับที่เปรียบเสมือนอัญมณีที่ซ่อนอยู่ รอให้ทุกคนได้สัมผัส

“หยู เซ็ง ฮวด” จากบ้านเก่าสู่พื้นที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

อาคารไม้เก่าแก่หลังนี้ ก๋งของ คุณโด่ง-พัลลภ จารุจิตติพันธ์ เป็นคนสร้างขึ้น โดยก๋งเดินทางจากจีนมาตั้งถิ่นฐานที่สมุย และสร้างอาคารหลังนี้ขึ้น ก่อนที่จะตั้งชื่อว่า “หยู เซ็ง ฮวด” แปลว่า มั่งคั่ง สำเร็จ มีโชค แล้วจึงเปิดเป็นร้านขายขายอาหารจีนเล็ก ๆ ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นร้านขายของชำ ร้านรับซ่อมวิทยุ ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

คุณโด่งและคุณเล็ก-ศักดิ์สิทธิ์ วีระมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแสง ร่วมกันฟื้นฟูบ้านหลังนี้ขึ้นมา และปรับปรุงจนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่า ของสะสมหายากมากมาย จัดแสดงภาพถ่ายสมุยในอดีต ที่หาชมได้ยาก และมีแกลอรี่สำหรับให้ศิลปินท้องถิ่นร่วมจัดแสดงผลงานศิลปะ ก่อนที่จะจับมือกับเชฟเจเรมี่ ซีเมี่ยน เชฟชาวนิวซีแลนด์ และ เชฟแตง-จิตรลดา สิระชาดาพงศ์ นักออกแบบอาหาร เริ่มเปิด Chef’s Table เพื่อให้บริการอาหารแบบ Fine dining ที่ผสมผสานความเป็นท้องถิ่น ด้วยมาตรฐานการออกแบบและปรุงอาหารคุณภาพพรีเมียมแบบมิชลิน แห่งแรกและแห่งเดียวในสมุย

หยู เซ็ง ฮวด จึงเป็นเสมือนสารานุกรมของสมุย ที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์อันสำคัญเอาไว้มากมาย เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์คสำคัญในสมุยที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาเยี่ยมชม

บอกเล่าเรื่องราวของสมุยผ่าน “อาหาร” จาก CHADA Chef’s Table เกาะสมุย

คุณสามารถทำความรู้จักกับ “สมุย” ให้มากยิ่งขึ้น ผ่านอาหารฝีมือเชฟเจเรมี่ ซีเมี่ยน เชฟชาวนิวซีแลนด์ และ เชฟแตง-จิตรลดา สิระชาดาพงศ์ นักออกแบบอาหาร ที่ CHADA นำทีมโดย เชฟเจเรมี่ ซีเมี่ยน เชฟชาวนิวซีแลนด์ผู้มากความสามารถ และมีประสบการณ์การทำอาหารให้กับบุคคลสำคัญระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ราชวงศ์แถบตะวันออกกลาง CEO ของบริษัท Google เจ้าของหุ้นส่วนร้าน Michelin Star ในนิวยอร์ค หรือนักร้องชื่อดังอย่าง Ed Sheeran เป็นต้น ด้วยความรักและหลงใหลในอาหารไทย เชฟเจเรมี่จึงเริ่มเรียนรู้การทำอาหารไทย ก่อนที่จะนำมาออกแบบให้มีความแปลกใหม่มากขึ้นกว่าเดิม

นอกจากนี้ ยังมีการจับคู่กับ เชฟแตง-จิตรลดา สิระชาดาพงศ์ อดีตทนายสาว ผู้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากทนายความสู่การเป็น Food Designer หรือ นักออกแบบตกแต่งอาหารมืออาชีพ ด้วยมุมมองที่ว่า “อาหารคือแฟชั่นอย่างหนึ่ง” นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำมนต์เสน่ห์และวัตถุดิบของไทยที่มีความซับซ้อน เป็นเอกลักษณ์ มาผสมผสานเข้ากับ

นอกจากนี้ เชฟแตง-จิตรลดา สิระชาดาพงศ์ อดีตทนายสาว ผู้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากทนายความสู่การเป็น Food Designer หรือ นักออกแบบตกแต่งอาหารมืออาชีพ ด้วยมุมมองที่ว่า “อาหารคือแฟชั่นอย่างหนึ่ง” นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำมนต์เสน่ห์และวัตถุดิบของไทยที่มีความซับซ้อน เป็นเอกลักษณ์ มาผสมผสานเข้ากับเทคนิคการทำอาหารสไตล์ฝรั่งเศส เป็นการนำอาหารท้องถิ่นของภาคใต้มาตีความใหม่ ทำขึ้นใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม จนทำให้เหล่า Foodie จากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น กี ซาวอย (Guy Savoy) อาจารย์ของ กอร์ดอน แรมซีย์ (Gordon Ramsay) เชฟชื่อดังระดับโลก นางแบบ นักแสดง และบุคคลสำคัญในวงการต่าง ๆ อีกมากมาย ตบเท้าเข้ามาร่วมชิมอาหาร

เสน่ห์อาหารไทย ด้วยเทคนิคแบบฝรั่งเศส

หากใครได้มีโอกาสลองไปชิม จะเห็นได้ว่า CHADA Chef’s Table มีความหลงใหลในอาหารไทยอย่างแรงกล้า จึงแสดงถึงความเคารพอย่างสูงสุดต่อคุณค่าการทำอาหารไทยแบบดั้งเดิม ด้วยการนำสูตรอาหารไทยต้นตำรับจากสมัยรัชกาลที่ 5 นำมาผสมผสาน บรรจบกับเทคนิคแบบตะวันตก เกิดเป็นเอกลักษณ์ของ CHADA

ยกตัวอย่างเช่น แกงสิงหล เครื่องแกงที่ประกอบไปด้วยเครื่องเทศหลายชนิด ซึ่งถือกำเนิดจากชาวสิงหล ประเทศศรีลังกา ที่เดินทางอพยพมายังประเทศไทย ถูกปรุงด้วยเครื่องเทศที่หายาก ราคาสูงหลายชนิด ดัดแปลงรูปแบบจนกลายเป็น progressive fine dining แห่งแรกในสมุย

การรับประทานอาหารที่นี่ จึงไม่ใช่การรับประทานอาหารใต้ทั่วไป แต่นี่คือประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบ Chef’s Table ที่แตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ และมีที่เดียวในโลก โดยเมนูในแต่ละวันจะปรับเปลี่ยน และตั้งใจออกแบบให้เหมาะสำหรับแขกแต่ละท่านโดยเฉพาะ และยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษในเมนูสุดท้ายที่รอให้ลูกค้ามาสัมผัสด้วยตัวเอง ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยที่ไหนมาก่อน แต่ขอรับรองว่าสนุก ตื่นเต้นแน่นอน เพื่อให้มื้ออาหารมื้อนี้ เป็นค่ำคืนสุดพิเศษที่น่าประทับใจ และเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืม

All Photos Credit: Lesley Fisher

CHADA Chef’s Table ที่ หยู เซ็ง ฮวด แกลลอรี่ (Joo Seng Huad Gallery)

87 ชุมชนหน้าทอน ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เปิดบริการทุกวัน เวลา 13.00 – 21.00 น.

โทรศัพท์ : 08 1720 0029

เว็บไซต์ : www.chadaculinary.com

และ https://www.facebook.com/Chadaculinary/ https://www.facebook.com/joosenghuad

