ฉลองตรุษจีน ณ ห้องอาหาร Nan Bei จากโรงแรม Rosewood Bangkok

ใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน มีห้องอาหารหลากหลายสถานที่ พร้อมนำเสนออาหารจากแดนมังกรที่สไตล์ที่แตกต่าง และ มีปรับตามยุคสมัยปัจจุบัน แต่ถ้าใครโหยหาอาหารจีนที่เป็นสไตล์ดั้งเดิม และ เรียกได้ว่า Authentic Chinese Dining เราแนะนำ ห้องอาหาร Nan Bei ณ โรงแรม Rosewood Bangkok ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านเพลินจิต ที่เพียงคุณมาที่โรงแรมแห่งนี้คุณก็จะได้รับกลิ่นไอความอบอุ่นที่เตรียมต้อนรับคุณอยู่

โคมไฟที่เหมือนเรื่องเล่าในตำนานที่นกกระเรียนมารวมตัวกัน

เพียงคุณกดลิฟต์ไปที่ชั้น 19 ก็จะพบเจอกับ ห้องอาหาร Nan Bei โดยมีพนักงานโรงแรมที่ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี ซึ่งคำว่า Nan Bei เป็นการรวมคำที่จากภาษาจีนกลางที่ แปลว่า ทิศใต้ เรียก 南 (nán) และ ทิศเหนือ เรียก 北 (běi) ได้รวบรวมเมนูอาหารดั้งเดิมทุกสารทิศ ไม่ว่าจะ เหนือ ใต้ ออก ตก รวมถึงในยุคใหม่ ๆ ที่เข้ากันได้อย่างลงตัว จากฝีมือเชฟจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน อย่าง เชฟ MATTHEW GENG ที่มีประสบการณ์ทำอาหารในโรงแรมมากกว่า 27 ปี

โดยบรรยากาศภายในห้องอาหารมีความอบอุ่น และ การตกแต่งด้วยแนวคิดจากเรื่องเล่าตำนานรักต้องห้ามของจีนอย่าง “หนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า” ที่มีสถานะที่แตกต่างกันกันมากจนไม่สามารถเอื้อมถึงกันได้ ถึงกระนั้นสวรรค์ก็เมตตาพวกเขา เพราะมีเพียงวันเดียวในรอบปี ที่เหล่านกกระเรียนจะมาเรียงตัวกัน เชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเพื่อให้คนทั้งสองสามารถข้ามมาพบกัน (เรียกว่า Que Qiao ฉวีเฉียว หรือสะพานนกกระเรียน) ในคืนวันที่ 7 เดือน 7 เท่านั้น

จากแรงบันดาลใจเหล่านี้ จะได้เห็นตกแต่งโคมไฟที่เหมือนเรื่องเล่าในตำนานที่นกกระเรียนกำลังบินมารวมตัวกัน และ ส่องสว่างสวยงามประดับให้ห้องอาหารสวยงามเป็นอย่างมาก

ห้อง Private Room

ในส่วนของห้องอาหารมีการแบ่งพื้นที่ปกติ และ ห้องส่วนตัวที่เป็น Private Room แบบเล็กและใหญ่ ที่ตกแต่งอย่างหรูหรา เหมาะสำหรับคนทำงาน และ คนที่อยากพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมชมบรรยากาศกรุงเทพฯ ได้อย่างเต็มอารมณ์ โดยคุณสามารถไปพื้นที่เป็นด้านนอก ได้เช่นกัน ในวันที่อากาศสบาย ๆ

ยังมีในส่วนของบาร์ ที่เปิดโล่งโปร่งสบาย มาด้วยโทนสีเข้มตัดวิวด้านนอกได้ลงตัว โคมไฟในทุกโซนมีความสวยงามอลังการ และงานศิลปะที่เข้ากันอย่างลงตัว ซึ่งจะเลือกมาแบบ Afternoon Tea หรือ Dinner แสนพิเศษในวันที่พระอาทิตย์ตกดิน ก็สามารถเลือกได้ตามใจคุณได้เต็มที่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูเชฟรังสรรค์อาหารได้อย่างใกล้ชิด

โซน Open Air

หลังจากที่ได้ชื่นชม และ จับความรู้สึกแบบบรรยากาศจีนได้อย่างเต็มที่ ทางเราก็ได้รับเกียรติจากเชฟ MATTHEW GENG ได้ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง โดยเชฟ MATTHEW เริ่มต้นจากการจากเป็นเชฟด้วยความรัก และ เอาใจใส่จากครอบครัว ซึ่งคุณแม่ของเชฟที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการเข้าสู่วงการอาหาร จากการได้รับประทานฝีมือของคุณแม่ตั้งแต่จำความได้

เริ่มต้นเส้นทางการเป็นยอดกุ๊กแดนมังกรอย่างเต็มตัวในช่วงอายุ 16 ปี เริ่มเก็บประสบการณ์จากร้านเล็ก ๆ ในประเทศจีนที่มีการแบ่งระดับที่แตกต่างกันออกไป จนช่ำชอง ต่อจากนั้น ก็ได้เข้ามาร้านอาหารที่ใหญ่กว่าเดิม จนกระทั่งเข้าสู่โรงแรม 5 ดาว ที่เริ่มทำให้ชื่อเสียงของเชฟเป็นรู้จัก ทุกคนเริ่มรู้สไตล์การทำอาหารว่าเป็นอย่างไร

เชฟ MATTHEW GENG

พอหลังจากอยู่ทำงานเป็นเชฟจนช่ำชอง ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในอาชีพ มาทำงานที่โรงแรม Rosewood ประเทศจีน จนได้โยกย้ายมาที่ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเก็บเกี่ยวการทำอาหารจีนแบบดั้งเดิมให้คนไทยได้สัมผัสแบบที่อาจจะไม่เคยได้รับประทานจากที่ไหน

โดยเชฟ MATTHEW ได้พูดถึงความหมายของอาหารจีนแท้ดั้งเดิมจากแผ่นดินใหญ่ คือ ถ้าเป็นอาหารเหนือก็เน้นไปที่ความเค็มเป็นหลัก ทางภาคใต้ก็จะมีการเน้นความหวาน เปรียบเทียบกับประเทศไทยที่ทางภาคใต้ก็จะมีพริกแกงที่ร้อนแรง คล้าย ๆ หมาล่า ของจีนที่มีความเผ็ดเช่นกัน แต่ถ้านับในปัจจุบัน ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปปรับไปตามยุคสมัยเหมือนกับอาหารทั่วโลก ดังนั้น เชฟก็บอกว่าอยากจะรักษาความเป็นอาหารจีนดั้งเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

“อาหารจีนจริง ๆ จะมีอยู่ 2 ประเภทคืออาหารจีนแบบดั้งเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยน และ อาหารจีนที่กำเนิดขึ้นมาใหม่ตามยุคสมัย ผมจะรักษาความดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดให้คนรุ่นหลังยังได้มีโอกาสสานการทำวิธีนี้ต่อไป เพราะว่า อาหารที่สร้างมาใหม่ จะสร้างเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ห้ามลืมแบบดั้งเดิมในแต่ละพื้นที่ อีกอย่างที่สำคัญ อาหารดั้งเดิมจากฝีมือจากคุณแม่ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหากินในโรงแรมหรู 5 ดาวได้ เพราะทุกอย่างทำด้วยความรัก และ จะเป็นรสชาติที่เราลืมไม่ลง” เชฟ MATTHEW กล่าวอย่างภาคภูมิใจ

ถึงแม้จะทำอาหารให้ผู้คนมากมาย แต่อาหาร เกี๊ยวต้ม และ เกี๊ยวซ่า ถือว่าเป็นมื้อโปรดของเชฟ อาจอาหารธรรมดาแต่มีความหมายสำหรับคนจีนทางตอนเหนือที่มีอากาศหนาว ซึ่งเกี๊ยวต้มจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และที่สำคัญ ทำให้ได้ร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัว

โดยจากที่กล่าวมาทั้งหมดจนรวมกลายมาเป็นเชฟ MATTHEW GENG ที่ช่ำชองอาหารจีนแผ่นดินใหญ่สไตล์ดั้งเดิม ด้วยทักษะ ผัด นึ่ง และ ตุ๋น เน้นเสิร์ฟร้อน รวดเร็ว ไม่มีพิธีรีตองแบบอาหารจีนที่เราคุ้นเคย ถึงกระนั้นก็ยังสามารถทำอาหารในยุคโมเดิร์นแบบจีนให้ได้ลิ้มลองได้เช่นกัน ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นคนจีน คนไทย หรือแม้แต่คนต่างชาติ ก็ถูกปากได้อย่างแน่นอน

เมนูช่วงฉลองเทศกาลตรุษจีน 8 รายการ พร้อมราคาแต่ละเมนู

นั้นจึงเป็นเหตุผลของการมาเยืยมเยือนที่นี้ เพราะอยู่ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ทางโรงแรม Rosewood Bangkok มีเมนูสุดพิเศษมาแนะนำที่เป็นอาหารจีนจากทั้งเหนือและใต้ ที่มีเฉพาะเทศกาลนี้เท่านั้น โดยเราได้รับการแนะนำ 4 เมนู นั้นก็คือ 七彩鱼生 LO HEI , 黑椒炒和牛 GRADE 4 WAGYU RIBEYE, XO 酱爆虎虾球 TIGER PRAWN และ 年年有鱼 RICE CAKE

เริ่มต้นด้วยเมนู 七彩鱼生 LO HEI ที่นับว่าเป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับการเฉลิมฉลองปีใหม่จีน โดยเป็นสลัดจานใหญ่ที่ประกอบไปด้วยผัก 7 สี ที่คุณสามารถใช้ผักอะไรก็ได้ แต่ผักต้องมี 7 สี ที่เปรียบเสมือนการที่คุณมีสมบัติในชีวิตหลาย ๆ อย่าง และ ปลาดิบ ที่ใช้ปลาแซลมอน ปลาทูน่า คลุกเคล้าด้วยกับน้ำสลัด จากฝีมือเชฟที่มาทำด้วยตัวเอง พร้อมกับคำอวยพร หลากหลายประการ ทั้งเรื่องสุขภาพที่แข็งแรง การงานรุ่งเรือง การใช้ชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข และ ทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี

七彩鱼生 LO HEI

หลังจากทีมีการคลุกเคล้าเข้ากันอย่างดีแล้ว ก็ได้รับประทานเพียงคำแรกก็รู้สึกถึงความสดชื่นจากผักหลากหลายที่อยู่ในจาน และเนื้อปลาดิบที่สดใหม่ที่ละมุนลิ้น เข้ากันได้อย่างลงตัว ใครได้มาลิ้มลอง แนะนำเมนูนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

เชฟ MATTHEW GENG โชว์ปรุงเมนู 七彩鱼生 LO HEI ด้วยตัวเอง

ต่อด้วย 黑椒炒和牛 GRADE 4 WAGYU RIBEYE เป็นเนื้อวัวริบอายที่เป็นสุดยอดเนื้อสเต็กผัดด้วยซอสพริกไทยดำ กับผักเคลที่เป็นราชินีผักใบเขียว เป็นการรวมสองสุดยอดของเนื้อ และ ผักได้อย่างลงตัว ซอสที่เข้าเนื้อวัว แค่คุณได้กินก็รู้สึกว่านุ่มลิ้น มีความเค็ม ๆ หอม ๆ ซึ่งเมนูเราแนะนำว่า สั่งข้าวหอมมะลิร้อน ๆ สักถ้วย ก็จะได้เป็นคอมโบที่เข้ากันได้อย่างถึงที่สุด

黑椒炒和牛 GRADE 4 WAGYU RIBEYE

ตัดกลับมาที่อีกหนึ่งเมนู อย่าง XO 酱爆虎虾球 TIGER PRAWN เป็นการใช้กุ้งกุลาดำผัดกับซอส Nan Bei X.O ที่เป็นสูตรพิเศษของทางห้องอาหาร พร้อมหน่อไม้ฝรั่งและเหล่าบรรดาพริกหวาน ประดับได้อย่างสวยงาม รสชาติเปรี้ยวหวาน และเค็มผสมๆ อย่างดี เหมาะกับสำหรับการทานกับข้าวสวย

年年有鱼 RICE CAKE

ตบท้ายด้วยของหวานอย่าง 年年有鱼 RICE CAKE ที่เป็นขนมทำมาจากข้าว ทำออกมาด้วยรูปของปลาคาร์ปสีสันสวยงาม ซึ่งความหมายของ ปลา ในประเทศจีน คือไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็จะราบเรียบ และไหลลื่น ด้วยดี ไม่มีติดขัด โดยเสิร์ฟพร้อมกับน้ำผึ้งเอาไว้ราดบนตัวขนมที่เป็นสูตรพิเศษจากทางร้าน

年年有鱼 RICE CAKE

ซึ่งเพียงคุณตัดขนมโดยที่ไม่ราดน้ำผึ้ง ก็จะมีความนุ่มหยิบหยับ มีความหวานประมาณนึง แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตัดน้ำผึ้งผสมเข้าไปบนตัว RICE CAKE นี้ก็จะมีทั้งความหวานจากน้ำผึ้ง ความหนึบจากขนม ที่ผสานเข้ากันแบบหาที่สุดไม่ได้ ยิ่งถ้าคุณมีเพื่อนที่ชอบหวานด้วยแล้ว เมนูจะต้องเป็นที่ถูกใจใครอีกหลายคนแน่นอน

นอกจากนี้ก็ยังเมนูอื่นที่น่าสนใจอย่าง 发财猪手煲 PORK KNUCKLE เป็นเมนูขาหมูที่มีความหมายด้านการกวักเงิน กวักทอง มาหาคน ๆ นั้น รวมถึงเมนูที่อยู่ในช่วง CHINESE NEW YEAR ซึ่งเมนูเหล่านี้ที่นำเสนอจากห้องอาหาร Nan Bei มีถึง 22 มกราคม 2023 เท่านั้น มากกว่านั้นมีการแสดงโชว์ Lion Dance หรือ การเชิดสิงโต เพื่อต้อนรับแขกมาเยือนทุกชั้น เพื่อความสิริมงคลแก่ทุกท่าน เพราะฉะนั้นอย่าพลาดเป็นอันขาด

ห้องอาหาร Nan Bei

สำหรับใครที่อยากสัมผัสถึงบรรยากาศอาหารจีนแท้ดั้งเดิม สามารถแวะเวียนมาได้ที่ ชั้น 19 ห้องอาหาร Nan Bei โรงแรม Rosewood Bangkok เพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปิดทุกวัน เวลา 11:00 – 14:00 น. และ 18:00 – 10:30 น. โดยสามารถโทรจองที่ได้ที่เบอร์ 0-2080-0088

