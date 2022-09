รวมดาวภัตตาคาร โอมากาเสะ สด อร่อย ทั่วกรุงเทพ

ถ้านิยามของอาหารญี่ปุ่นการใช้วัตถุดิบชั้นดี และการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมแล้วล่ะก็ ร้านอาหาร โอมากาเสะ ก็คือรูปแบบสูงสุดของกระบวนการทำอาหาร เพราะคำว่าโอมากาเสะ แปลว่า “ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเชฟ” ซึ่งเชฟจะปรุงอาหารออกมาด้วยกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อน และใช้วัตถุดิบสดใหม่ พรีเมี่ยม เพียงแค่คุณแจ้งกับเชฟไว้ล่วงหน้าว่า คุณไม่สามารถทานอาหารอะไรได้บ้าง คุณก็จะได้รับประสบการณ์โอมากาเสะที่ดีพร้อมกับสามารถพูดคุยกับเชฟได้ระหว่างการปรุงอาหารด้วย

มื้ออาหารสุดพิเศษจากร้านอาหาร โอมากาเสะ นั้น เดี๋ยวนี้คุณไม่จำเป็นต้องไปถึงญี่ปุ่น เพื่อทานโอมากาเสะชั้นเยี่ยมซักมื้อ ทาง Lifestyle Asia Bangkok จึงมีร้านอาหารโอมากาเสะ ชั้นดี มีคุณภาพในกรุงเทพ มาแนะนำให้ทุกท่าน ได้สัมผัสประสบการณ์และลิ้มลองกัน

Meruto Sathorn

สเน่ห์ของซูชิบาร์แห่งนี้คือตู้โชว์ปลาพร้อมเคาน์เตอร์รูปตัว L โดยมีหัวหน้าเชฟของ Meruto Sathorn พร้อมที่จะปรุงอาหารอย่างพิถีพิถัน เมนูเรียกน้ำย่อยอย่างซาชิมิ Ankimo ย่างไฟอ่อน ๆ ด้วยถ่านบินโชทัน เสิร์ฟพร้อมพอนซึเย็น ตกแต่งด้วยดอกสะระแหน่และยุซุ

Meruto Sathorn, ถนนสาธร, 092-369-7924

Umi

เพลิดเพลินกับประสบการณ์โอมากาเสะแบบสบายกระเป๋า ที่ Umi ด้วยคอร์สราคา 5,000 บาท มีทั้งหมด 15-18 คำรวมถึงไข่หวาน ซุปมิโสะ และของหวานปิดท้ายด้วย ร้าน Umi โดดเด่นด้วยความสดใหม่ และคุณภาพของอาหารทะเลเลิศรส แถมมีเชฟบรรพตและเชฟโชคชัยเป็นหัวหน้าเชฟคอยให้บริการอย่างเป็นกันเอง

Umi, ซอยสุขุมวิท 49, 02-662-6661

Ginza Sushi Ichi

จากจุดเริ่มต้นของร้านในโตเกียวที่มีเชฟ Masakazu Ishibashi เป็นหัวเรือใหญ่ สู่ร้านใน 4 เมืองใหญ่ อย่าง โตเกียว สิงคโปร์ กรุงเทพ และจาร์กาตา ซึ่งสาขาในกรุงเทพมีบริการโอมากาเสะตามต้นตำรับเริ่มต้นที่ราคา 7,000 บาท ล้มลองสารพัดซาชิมิที่สดใหม่ส่งตรงจากญี่ปุ่นทุกวัน

Ginza Sushi Ichi, เกษร วิลเลจ ชั้น 3 , 02-250-0014

Sushi Zo

ภายใต้การดูแลของเชฟ Keizo Seki ทำให้ Sushi Zo สาขาแรกใน LA ได้รับรางวัลมิชลิน สู่สาขาที่ 2 ใน LA สาขาที่ 3 ใน New York สู่สาขาที่ 4 ในกรุงเทพ นำทัพโดยเชฟ โทชิ โอนิชิ ซึ่งเมนูที่นี่ไม่ใช่เมนูแบบดั้งเดิมอย่างเช่นในอดีต เช่น ชิมะอาจิที่หมักน้ำมันมะกอก และปลาไทรมควันที่ปรุงด้วยพริกไทยเสฉวน สนนราคาที่คอร์ส 18 คำที่เริ่มต้นที่ 6,000 – 8,000 บาท

Sushi Zo, ถนนวิทยุ, 02-168-8490

Sushi Ichizu

เซฟโทดะ ริคุ อดีตเชฟจากร้าน Sushi Sugita นำประสบการณ์ 12 ปีมาสู่ร้าน Sushi Ichizu ให้บริการซูชิสไตล์เอโดะแบบดั้งเดิม ราคา 8,000 บาท เป็นคอร์ส 116 คำระดับพรีเมี่ยมที่นำเสนอเมนูฝีมือประณีต ในร้านสไตล์ญี่ปุ่นขนาด 16 ที่นั่งที่ต้องจับจองเวลาล่วงหน้า มิฉะนั้นก็ไม่มีทางได้คิวอย่างแน่นอน

Sushi Ichizu, สุขุมวิท ซอย 39, 065-738-9999

Sushi Masato

Sushi Masato เป็นร้านที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยสุขุมวิท 31 เชฟ Masato Shimizu จะให้ประสบการณ์ในการพูดคุยกับเชฟร้านอาหารโอมากาเสะ ด้วยบรรยากาศสบาย ๆ เป็นกันเองที่คุณอาจจะตกหลุมรักได้ไม่ยาก คอร์สโอมากาเสะ ราคา 4,000 บาท มี 20 คำ มีตัวอย่าง เช่น otoro หมักสองสัปดาห์ รวมถึงหอยนางรมหิน

Sushi Masato, สุขุมวิท ซอย 31, 02-040-0015, 097-234-1370

Sushi Kanda

ร้านนี้มีเชฟ Takahiro Hato ให้บริการซูชิที่สวยงามน่ารับประทาน เป็นซูชิสไตล์ดั้งเดิม รวมไปถึงเมนูอาหารจานร้อนและเย็นในเมนูโอมากาเสะในราคา 5,300 – 7,300 บาท จุดดึงดูดของร้านนี้คือไข่หอยเม่น มักจะมี มุราซากิอุนิ สีเหลืองทอง หวาน อร่อย รวมไปถึงโฮตาเตะตัวโตส่งตรงจากฮอกไกโดอีกด้วย

Sushi Kanda, สุขุมวิท ซอย 53, 02-712-6639

Sushi Misaki

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Rain hill ถนนสุขุมวิท เป็นร้านอาหารโอมากาเสะขนาด 10 ที่นั่ง มีคอร์สโอมากาเสะ 18 คำ (4,000 บาท) และ 20 คำ (6,000 บาท) โดยมีเชฟ Masahiro Misaki จากเมือง Shizuoka คอยปรุงอาหารอย่างพิถีพิถันให้กับลูกค้าคนพิเศษเช่นคุณ อย่าลืมจองที่นั่งล่วงหน้าด้วย จะได้ไม่พลาดความอร่อย

Sushi Misaki, Rain Hill ถนนสุขุมวิท 02-258-1783

In the Mood of love

ร้านนี้ต้องเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ชอบอาหารฟิวชั่น ทางร้านตกแต่งด้วยไฟสลัวและโซฟาลายดอกไม้ มีเมนูมากิโรล และโอมากาเสะ 2 คอร์ส ได้แค่ คอร์ส นิกิริ 9 เมนู (5,000 บาท) และเมนูนิกิริ 12 เมนู (6,500 บาท) โดยมีเจ้าของร้านและเชฟอย่าง วัชรัญ เอี่ยมรัมย์ศักดิ์ เป็นผู้ออกแบบเมนูให้คุณ โดยมีไฮไลท์ของทางร้านคือแ ฟัวกรานิกิริรสชาติเข้มข้น และ อุนิจากอาโอโมริ

In the Mood of love, เอกมัย ซอย 1, 02-392-8477

Mizu by Sankyodai

ร้านนี้มีลักษณะต่างจากร้านโอมากาสเสะส่วนใหญ่เล็กน้อย ตัวร้านตกแต่งด้วยไม้เนื้อแข็งสีเข้ม เบาะสีดำเงา โดยมีหัวหน้าเชฟอย่าง เจริญศรี สมสุข คอยคัดสรรซูชิในสไตล์เอโดะมาในเซ็ตโอมากาเสะ คอร์สซูชิ 9 คำ (2,000 บาท) และคอร์สซูชิ 12 คำ (3,500 บาท) พร้อมเมนูพิเศษ เช่น หอยเป๋าฮื้อสด และปลาบินโทบิโอะ เป็นต้น

Mizu by Sankyodai, ตึกชาญอิสระ, 02-632-6660

Tama Sushi Bangkok

ซูชิบาร์ 6 ที่นั่งขนานแท้ เชี่ยวชาญในวัตถุดิบหอย และสามารถสั่งสาเกจับคู่กับอาหารได้ มีคอร์ส โอมากาเสะ 20 คำ (6,500++ บาท) ซึ่งไม่ได้เน้นเพียงซูชิเท่านั้น เช่น ซุปหอยเม่น ซูชิโรลปลาอิวาชิ ปูขนญี่ปุ่น โดยต้องจองล่วงหน้าเพราะทางร้านมีที่นั่งจำนวนจำกัด

Tama Sushi Bangkok, สุขุมวิท ซอย 49, 091-871-0666

