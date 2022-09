ดื่มด่ำแสงสียามค่ำคืน กับ 5 บาร์ลับ กรุงเทพ ซอยนานา เยาวราช

Asia Today อาจจะฟังดูเหมือนชื่อหนังสือพิมพ์รายวันมากกว่าบาร์ ที่แต่นี่คือบาร์ขนาดเล็กและเรียบง่าย โดดเด่นด้วยแสงนีออนสีชมพู พร้อมป้ายไฟ (รวมถึงป้ายที่เขียนว่า ‘This Bar is Better than Teens of Thailand’) หุ่นฉลามลอยน้ำ และภาพถ่ายวินเทจ เครื่องดื่มที่นี่จะเน้นส่วนผสมของไทยที่มีความแปลกใหม่ พร้อมเมนูใหม่ทุกสองสามเดือน สำหรับเมนูแนะนำที่อยากให้ลองคือ ‘Wild Honey is the New Gold’ ซึ่งรวมน้ำผึ้งหลากหลายชนิดจากภาคเหนือของประเทศไทย