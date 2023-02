ฟังเรื่องเหล้าแก้วสุดท้ายที่ Noir CMI บาร์แจ๊สลึกลับในเชียงใหม่ เสน่ห์เฉพาะตัวแบบนัวๆ ทึมๆ

พบกับคอลัมน์ One for the Road ที่จะพาคุณไปกิน ดื่ม เที่ยว และรู้จักสถานที่นั้นแบบครบวงจร และเส้นทางแรกของเราพบกับ ‘จังหวัดเชียงใหม่’

หลังตะลอนเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ ตระเวนกินอาหารเหนือรสเด็ด และคาเฟ่ฮอปปิ้งไปหลายที่แล้ว ทริป One for the Road ในทุกครั้งเราจะไปจบค่ำคืนกันที่บาร์เสมอ สำหรับทริปแรกที่เชียงใหม่เราเลือกเดินผ่านย่านพลุกพล่านที่คนจอแจ และยืนโยกย้ายส่ายสะโพกกันที่ไนต์คลับ และเหล่าร้านเบียร์ สู่ทางเดินเงียบๆ และให้แสงจากดวงจันทร์นำทาง สู่บาร์แจ๊สลับๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมเมืองเชียงใหม่

ปลายทางของค่ำคืนที่ Noir CMI

เราวนเดินหาอยู่ครู่หนึ่งเพื่อตามหาบาร์แจ๊สหมุดหมายสำคัญในค่ำคืนนี้ จนคนแถวนั้นต้องเอ่ยปากให้ความช่วยเหลือว่า ให้มองหาจุดสังเกตุที่ดวงไฟสีแดง แล้วเดินตามไปจนสุดก็จะเห็นป้ายเล็กๆ เหนือศีรษะที่เขียนว่า Noir ( อ่านว่า นัวร์ ) คำที่หยิบยกอ้างอิงมาจากแนวหนังฟิล์มนัวร์ ที่ถ่ายทอดผ่านการเล่นสีขาวดำและการจัดแสงอึมครึมนั่นแหละ บาร์ Noir CMI คือปลายทางที่เราตามหา ที่นี่เขานิยามว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่อาจดีมากสำหรับคนบางคน แต่ก็อาจจะไม่ถูกใจสำหรับใครบางคนเช่นกัน เหมือนหนังฟิล์มนัวร์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความดีและความเลว ความขาวและความดำ สไตล์ของที่นี่จึงออกมาในรูปแบบรัสติก ดิบ เถื่อน และแข็งกร้าว

คำว่านัวร์ยึดความมืดทึบ อึดอัด การจัดแสงที่โดดและตัดกัน ที่สำคัญก็มักจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืน แน่นอนว่าบาร์แห่งนี้ก็ยึดหลักสูตรของคำว่านัวร์มาใช้ได้อย่างพอเหมาะพอควร การตกแต่งเน้นหนักไปที่งานปูนเปลือยเปิดโล่งให้เห็นโครงสร้างด้านใน เท่านี้ก็มากพอช่วยให้เราเดาทางได้ถูกว่าบาร์แห่งนี้ กำลังจะพูดถึงค็อกเทลแบบไหน และวางตัวเองอยู่ในจุดไหนของวงการ งานอินทีเรียที่เหมือนแค่ปรับห้องเก็บของเก่าๆ เพิ่มเฟอร์นิเจอร์นิดๆ ทาสีหน่อยๆ ทุกอย่างล้วนดิบด้วยตัวของมันเอง ทั้งลายไม้ สีของผนัง รางท่อที่ขดตัวไปมา ทั้งหมดสอดรับกันอย่างลงตัวที่บาร์แห่งนี้

แน่นอนว่าจะมีอะไรที่เข้ากันได้ดีกับความอึมครึมของโทนสีร้าน และความดิบของบรรยากาศ ได้มากเท่ากับเพลงแจ๊สที่เสียดแทงเข้าที่ความรู้สึกในทุกตัวโน๊ตกันล่ะ ที่นี่คลุกเคล้าวัตถุดิบอย่างเพลงแจ๊สบัลลาดให้เข้ากับส่วนผสมหลักอย่างตัวบาร์ได้ดี นัวร์บอกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ให้คนได้มาเสพเพลงแจ๊ส แต่ยังเป็นพื้นที่ให้เด็กแจ๊สรุ่นใหม่เองได้มาปล่อยของ ก่อนที่มันจะหายไปตามกาลเวลาอีกด้วย วงดนตรีที่เราได้ฟังกันในวันนั้นก็เป็นการรวมตัวกันของเด็กกลุ่มใหม่ที่มีแพชชั่นในสิ่งที่ตัวเองทำ ประกอบไปด้วยมือทรัมเปต ดับเบิลเบส กลอง และเปียโน ที่รับส่งลูกเล่นกันอย่างแพรวพราว นอกจากจะเล่นเพลงแจ๊สจ๋าๆ แล้วยังมีการพักเบรกหยิบเอา You’ve Got a Friend in Me ที่ประกอบการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง Toy Story มาให้เราได้ยิ้มกริ่มกับความน่ารักทะเล้นๆ

เราหันกลับมามองที่แก้วเครื่องดื่มกันบ้าง สำหรับดริ๊งค์ของ นัวร์ ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวในแต่ละแก้ว แน่นอนว่าชื่อที่โดดนำหน้าเตะตาเราคือพวกเครื่องดื่มในชื่อ Chet Baker, Frank Sinatra และ Louis Armstrong เครื่องดื่มที่เขาว่าได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อของเหล่าศิลปินเพลงแจ๊ส นำเสนอออกมาเป็นรูปแบบคลาสสิกค็อกเทลที่อาจหาดื่มได้น้อยลงในปัจจุบัน ในเวลาเดียวกันก็ยังเสิร์ฟเครื่องดื่มคลาสสิกตัวพ่ออย่าง Old Fashioned, Negroni ไปจนถึงค็อกเทลที่แฟนซีขึ้นมาหน่อยอย่างเมนู Ume 75, Rhubarb Gimlet และ Aviation ที่มีรสผลไม้หวานอ่อนๆ ดื่มง่าย

สำหรับเราแล้ว หลังได้ซุกตัวอยู่ที่มุมโซฟาด้านใน ก่อนจะย้ายมานั่งที่ส่วนบาร์ ทำให้เรารู้สึกว่าที่นี่มันสมกับชื่อคำว่านัวร์จริงๆ เพราะมันช่วยดึงแก่นแท้ตัวเราออกมา ตัวเราที่ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้เลว หากมีเรื่องราวที่ปั้นหลอมให้เราเป็นอย่างวันนี้ และมันทำให้เราดื่มด่ำไปกับบรรยากาศและบทสนทนาในกลุ่มได้อย่างเข้มข้นเลยทีเดียว เราจึงพูดได้ว่า นัวร์ ไม่ได้อร่อยแค่ที่ค็อกเทล แต่ที่อร่อยกว่านั้น คือการได้นั่งแกล้มบทสนทนาในบรรยากาศดิบๆ สุด Intimate ที่ให้คนได้ใกล้ชิดรู้จักกันมากขึ้น เคล้าไปกับเพลงแจ๊สสดๆ นุ่มหู ราวกับบาร์ผู้ดีที่ให้ทุกคนได้เอนจอยและดื่มด่ำค่ำคืนความชอบในมุมเล็กๆ ของตัวเอง

Noir CMI – ลานจอดรถโรงแรมเพชรงาม ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 06 4953 4221

