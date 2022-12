INCREDIBLE™ Juice บอกว่าคุณสามารถอร่อยไปกับน้ำผลไม้ได้ โดยไม่ต้องกังวล เพราะน้ำตาล 0% ทำได้จริง

รู้ไหมว่าร่างกายมนุษย์เราต้องการน้ำตาลเพียงสัดส่วนที่ 24 กรัมต่อวันเท่านั้น และแม้คุณจะเลือกทานและเน้นแค่ผลไม้เป็นหลัก หากความหวานจากผลไม้เองก็มีจำนวนหลายสิบกรัมแล้วในตัวเอง กลายเป็นการสะสมน้ำตาลส่วนเกินในร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัว แต่ INCREDIBLE™ Juice บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องกังวลอีกต่อไป เพราะ น้ำผลไม้ หวานๆ แสนอร่อยหลากรสชาติของแบรนด์นี้ ให้คุณเอ็นจอยได้อย่างหมดห่วง เพราะเขาสกัดน้ำตาลออกจนหมดที่ 0 เปอร์เซนต์!

เพราะรู้ดีว่าน้ำตาลเป็นศัตรูตัวฉกาจของร่างกายที่พาให้เกิดโรคมากมายตามมา INCREDIBLE™ Juice จึงสรรค์สร้าง TRULY HEALTHY DRINK for EVERYONE ที่ทุกคนสามารถเอ็นจอยได้อย่างหมดห่วง และสามารถดื่มได้ทุกวันโดยไม่ได้รับน้ำตาลส่วนเกินในร่างกาย กับการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มน้ำผลไม้เจ้าแรกของโลก ที่สามารถสกัดได้เป็นน้ำผลไม้น้ำตาลใกล้ศูนย์ และน้ำตาลศูนย์ (Near Zero Sugar & Zero Sugar Juice) รายแรกและรายเดียวของโลก

ดื่มได้ทุกวัน No Worries คือคอนเซปต์ที่แบรนด์ต้องการจะสื่อกับผู้บริโภค รวมไปถึงความโปร่งใสที่เป็นหัวใจหลัก ที่เมกชัวร์ว่าทุกแก้วที่ได้ดื่ม คุณจะรู้ว่ามีแคลอรี่เท่าไหร่ และน้ำตาลเท่าไหร่ โดยแบรนด์คิดค้นด้วยการใช้วิธี Biotechnology คือการใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ เข้าไปกินน้ำตาลในน้ำผลไม้แทนเราจนหมด เพื่อดึงเอาความหวานและน้ำตาลที่เราจะได้รับออกไปนั่นเอง

ทีนี้ถ้าเจ้าจุลินทรีย์ธรรมชาติ สามารถกินน้ำตาลในน้ำผลไม้แทนร่างกายเราจนหมด แล้วความหวานอร่อยที่เอ็นจอยได้ไม่ยั้งของ INCREDIBLE™ Juice มาจากไหน?

หลังการคัดแยกจุลินทรีย์ธรรมชาติจากผลไม้ แล้วให้จุลินทรีย์เข้าไปกินน้ำตาลในน้ำผลไม้แล้ว แบรนด์มีการเติม Natural Sweetener แคลอรี่ต่ำอย่างหญ้าหวานและอิริทริทอลเข้าไป แต่แน่นอนว่ามันไม่ง่าย เนื่องจากรสชาติที่ไม่อร่อยชวนกิน จึงมีการพัฒนาสูตรและปรับสัดส่วนให้เข้ากับน้ำผลไม้โดยเฉพาะ (ไม่มี after taste) ซึ่งเทคโนโลยีนี้เองทําให้แบรนด์ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน “World’s Changing Idea” จาก FAST COMPANY สื่อชั้นนําของประเทศสหรัฐฯ และแบรนด์เองยังเมกชัวร์ด้วยว่า น้ำผลไม้ต้องออกมารสชาติอร่อย ครบรส กลิ่นต้องดี ให้ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ถึง 5 เซ้นส์ ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสอย่างชัดเจน

Mocktail, Cold Brew และ Snow คอนเซปต์ดื่มตามความชอบ

สำหรับคอนเซปต์เมนู ทางแบรนด์คิดค้นออกมาเป็น 3 แบบ Mocktail, Cold Brew และ Snow เพื่อตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้บริโภค ใครอยากดื่มแบบง่ายๆ เร็วๆ แนะนำม็อคเทล Coco Channel ส่วนผสมหลักอย่างแอปเปิ้ล น้ำมะพร้าว และสับปะรด กลิ่นหอมหวานอมเปรี้ยว สดชื่น โดยมีน้ำตาลเพียง 6 กรัม และให้แคลอรี่ที่ 60 ส่วนใครชื่นชอบเมนูกาแฟเราแนะนำเป็นโคลบลู Blackpnk ที่เสิร์ฟมาแบบแยกชั้นกาแฟ ให้ความหอมติดขมเล็กน้อยจากกาแฟอาราบิก้า จังหวัดเชียงใหม่ อมหวานนิดๆ ด้วยน้ำผลไม้อย่างแอปเปิ้ล และลูกพีช

สำหรับเมนูซิกเนเจอร์ที่มีเสิร์ฟเพียงวันละ 9 แก้วเท่านั้นคือ Zero J. เป็น น้ำผลไม้ แนว Sparkling ตัวเดียวที่ครีเอตออกมาแล้วมีน้ำตาล 0 กรัม หรือไม่มีน้ำตาลเลยในเครื่องดื่มแก้วนี้ และมี 10 แคลอรี่ เพราะยังมีเนื้อผลไม้ และส่วนประกอบอื่นของผลไม้ที่ยังคงไว้อยู่

สเปเชียลเมนูที่สยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น

ที่น่าสนใจไม่แพ้กันสุดๆ คือเมนูสเปเชี่ยลที่มีเสิร์ฟโดยเฉพาะ ที่สยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น กับเมนูพิเศษ Dscovery เมนูแนวเคี้ยวๆ สลัชชี่หน่อยๆ กับสโนว์ ที่ทางแบรนด์เล่าว่าเข้ากับคาแรกเตอร์ของสยามดิสคัฟเวอรี่ที่สุด เครื่องดื่มแก้วนี้เต็มไปด้วยความสดชื่น และบำรุงร่างกายไปในตัว โดดเด่นด้วยการใช้โยเกิร์ตที่เป็นไขมันต่ำ ผสมด้วยผลไม้อย่างแอปเปิ้ล และราสเบอรี่ รสชาติหวานอมเปรี้ยวจากตัวผลไม้ และหอมมันจากโยเกิร์ต เป็นการออกแบบเมนูที่กลมกล่อม ทานง่าย และหมดห่วง เพราะเครื่องดื่มแก้วนี้มีน้ำตาลเพียง 7 กรัมเท่านั้น และให้พลังงานที่ 49 กิโลแคลอรี่

นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเครื่องดื่มน้ำตาลน้อย ที่ออกแบบมาอย่างครอบคลุม โปร่งใส และเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม Juice Lover คนไหนโหยหาการดื่ม น้ำผลไม้ หวานอร่อยแบบที่ไม่ต้องกังวลใดๆ ทั้งสิ้น และอยากเก็บโควต้าแคลอรี่ไปกินอย่างอื่นได้อีก ก็ไปพบกับ Pop-up ICONIC EXPERIENTIAL Store ที่ SIAM DISCOVERY THE EXPLORATORIUM ชั้น 2 บริเวณทางเชื่อมไปยังสยามเซ็นเตอร์ มาอร่อยไม่กลัวน้ำตาลไปกับหลากหลายเมนู ที่เสิร์ฟพร้อมน้ำตาลเหลือเพียง 0-9 กรัม กับแคลอรี่ต่ำกว่า 50 Kcal เกือบทุกแก้ว (ต่ำกว่าน้ำหวานทั่วไปกว่า​ 5 เท่า) และเมนูพิเศษ DSCOVERY ที่เป็น Juice Slushies Yoghurt สร้างสรรค์มาเพื่อ SIAM DISCOVERY โดยเฉพาะที่เดียวเท่านั้น! ติดตามความเคลื่อไหวเพิ่มเติมได้ที่นี่

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia