รวมร้านอาหารและคาเฟ่ที่ได้รสมือคนเหนือแท้ๆ ในเชียงใหม่ อ้างอิงจากคนท้องที่โดยเฉพาะ

พบกับคอลัมน์ One for the Road ที่จะพาคุณไปกิน ดื่ม เที่ยว และรู้จักสถานที่นั้นแบบครบวงจร และเส้นทางแรกของเราพบกับ ‘จังหวัดเชียงใหม่’

ไม่ว่าจะภาคส่วนไหนของประเทศไทย วัฒนธรรมด้านอาหารการกินไม่เคยถอยลงเลยสักที่ ยิ่งเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ หมุดหมายยอดฮิตทั้งจากคนในและคนนอกประเทศ จังหวัดที่แน่นไปด้วยสถานที่เที่ยว ที่พัก ร้าน อาหาร และคาเฟ่จำนวนมาก ถึงขั้นว่าลองเดินสุ่มๆ เอาที่ถนนเส้นไหนก็จะเจอทั้งร้านอาหารเด็ดๆ และคาเฟ่น่านั่งที่นั่นเลยทีเดียว และนี่คือลิสต์ร้านอาหารและคาเฟ่ที่เรารวมมาไว้ให้แล้ว ตามไปเช็คกันได้เลย

อาหารเหนือแบบ เนื๊อย เหนือ: ต๋องเต็มโต๊ะ

ร้านเด่นร้านดังรสเหนือแท้ๆ เจอกันที่ ร้าน “ต๋องเต็มโต๊ะ” ที่นี่เสิร์ฟอาหารหลากเมนูในบรรยากาศล้านนาแบบสบายๆ ไม่ว่าจะปั้นข้าวเหนียวร้อนๆ จิ้มกับน้ำพริกหนุ่ม แกล้มด้วยแคปหมู (จะไร้มันหรือไม่ไร้มันก็ตามแต่ใจชอบ) ต่อด้วยลาบหมูคั่วรสเด็ด (จานที่เราวนกลับมากินได้ไม่หยุด) หรือจะลองกินจิ้นส้มหมูเป็นครั้งแรกที่นี่ (แล้วพบว่ามันคือแรร์ไอเท็มดีๆ นี่เอง) และตัวอ่องปูที่มันข้นๆ แต่ถ้าใครไม่ถนัดอาหารเหนือจริงๆ ที่นี่ก็มีบริการเมนูกับข้าวพื้นบ้านทานง่าย ตั้งแต่ไข่เจียว ปลาทอด แกงต่างๆ และอาหารกินเล่นอย่างพวกปอเปี๊ยะทอดระหว่างมองดูเพื่อนของคุณละเลียดรสชาติอาหารเหนือแท้ๆ สำหรับพิกัดร้านเขาตั้งอยู่ในนิมมานเหมินทร์ ซอย 13 แนะนำให้โทรไปจองแต่เนิ่นๆ เพราะคิวเขาแน่นใช้ได้เลยทีเดียว

ชิมข้าวซอยปรุงใหม่: ข้าวซอยนิมมาน

อยู่กรุงเทพฯ ไม่เคยอยากกินข้าวซอยเลยสักครั้ง แต่ทันทีที่เท้าเหยียบเชียงใหม่ ความอยากข้าวซอยก็ล้นปรี่มาถึงที่คอหอย เรามุ่งไปยังร้านข้าวซอยชื่อดังของจังหวัด “ข้าวซอยนิมมาน” ที่นี่เป็นข้าวซอยที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เพราะสูตรของเขามีการปรุงใหม่ รสชาติบางเบาทานง่าย กลิ่นหอม ตัวเนื้อแกงไม่ข้นคลั่ก แต่รสชาติเฉพาะตัว มาพร้อมท็อปปิ้งล้นๆ สะใจ อย่างหน้าซูเปอร์โบล์วที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน รวมพลังด้วยกุ้งตัวใหญ่ ไก่เป็นน่อง เนื้อชิ้นหนา ปลาหมึกเด้งดึ๋ง และตบท้ายด้วยไส้อั่วหอมสมุนไพร แต่ถ้าใครจะเลือกเป็นหน้าเดี่ยวๆ ก็อร่อยแถมถ่ายรูปลงอินสตาแกรมก็สวยไม่ต่างกันด้วย พิกัดร้านอยู่ถนน นิมมานเหมินท์ ซอย 7

ตามสั่งสไตล์มิชลิน: ครัวป้าอ้อย

มาเชียงใหม่ทั้งทีก็สามารถหาร้านมิชลินไกด์ทานได้เหมือนกัน ที่ครัวป้าอ้อยเป็นร้านอาหารตามสั่งสไตล์พื้นบ้านง่ายๆ แต่รสชาติกลับซับซ้อนไปด้วยความอร่อย ความเข้าถึงเครื่อง และความสะอาดของวัตถุดิบ ป้าอ้อยเป็นเชฟเก่าระดับโรงแรมหรูที่ผันตัวมาเปิดร้านเป็นของตัวเองจนได้รางวัลมิชลินหลายปีติดกัน ก่อนลงมือทานอาหารตรงหน้าเราเมียงมองไปยังบรรยากาศรอบตัวที่ตกแต่งง่ายๆ สไตล์บ้านๆ ห้อมล้อมด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต่างแข็งขันกันสั่งอาหารและถ่ายรูป (รีวิว) ด้วยกันทั้งนั้น วกกลับมาที่โต๊ะตรงหน้าลานตาด้วยเมนูอย่างขนมปังหน้าหมู ปูนิ่มทอดกระเทียม ไข่ซิ่ง หมูกรอบกระเทียมกากหมู และทุกจานอร่อยแบบที่ควรจะเป็น มาลองชิมด้วยตัวเองแล้วจะรู้ ตัวร้านตั้งอยู่ที่ถนนข้าง More Space

โดนัทที่คนเชียงใหม่ฝากใจไว้: Cheva Chavee

แม้ตัวร้านจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นแรงหนุนให้กับร้านข้าวซอยนิมมาน (เพราะเจ้าของคนเดียวกัน) ในยุคโควิดระบาด แต่ร้านโดนัท Cheva Chavee กลับขายดีจนกลายมาเป็นร้านประจำใจของคนท้องถิ่น เพราะเขาพิถีพิถันในการเลือกใช้วัตถุดิบ และสรรหาสูตรในการทำขนม จนกลายมาเป็นโดนัทแป้งนุ่มเนียนหอมกรุ่น เพิ่มความอร่อยด้วยการดิปกับครีมนมฮอกไกโดข้นๆ เหมาะกับการซื้อกาแฟร้อนๆ มานั่งทานด้วยกัน พร้อมรับลมธรรมชาติไปในตัว เพราะตัวร้านเป็นแบบโอเพ่นแอร์สไตล์ญี่ปุ่น มีที่นั่งไม่กี่ที่ เหมาะแก่การฮอปปิ้งไปมาสอดรับสไตล์คนรุ่นใหม่ที่ไม่อยู่เฉย พิกัดอยู่ที่นิมมานเหมินท์ ซอย 7

หอมกรุ่นกาแฟ่ที่คาเฟ่: Graph Ground

มีทั้ง ร้าน อาหารคาว และร้านอาหารหวานแล้ว เราขอจบลิสต์นี้กันด้วยคาเฟ่ในเมืองเชียงใหม่ที่หาง่ายๆ มีหลายสาขาอย่าง Graph ทริปนี้เราไปกันที่สาขา Graph Ground พิกัดคือปากซอยนิมมาน 5 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ที่นี่เสิร์ฟกาแฟในสไตล์ออสเตรเลีย มีเมนูกาแฟหลายตัวเลือก ที่สำคัญคือกลิ่นหอมอบอวลไปทั่ว โดยเฉพาะสาขานี้ที่ล่าสุดมีการกั้นกระจกด้านในขึ้นมา ให้เห็นถึงกรรมวิธีการคั่วของเมล็ดกาแฟเลยทีเดียว ส่วนตัวร้านตกแต่งในสไตล์ดิบๆ อย่างการทาไม้ด้วยสีดำ และการใช้ปูนเปลือย ถือเป็นคาเฟ่ที่นักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่าน ส่วนมากแล้วเป็นคนท้องถิ่นผลัดกันมานั่งทำงานเสียส่วนใหญ่

