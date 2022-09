6 ร้านสเต็ก กรุงเทพ เนื้อเกรดพรีเมียม ที่สายปิ้งย่างไม่ควรพลาด

เมื่อเดินทางมาที่นี่ คุณจะพบกับสถานที่อันน่าตื่นตาตื่นใจทั้งหมด 6 แห่งรวมกัน ได้แก่ The Grill, Chef’s Table, The Cocktail Bar, Whisky Room, The Mezzanine, Rooftop Terrace ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 34, 35, 35M และ 36 เหนือ Park Hyatt Bangkok ที่นี่จึงเป็นจุดหมายปลายทางแบบครบวงจร สำหรับมื้อดินเนอร์ที่แสนพิเศษของคุณ มีทั้งอาหารปิ้งย่างรสเลิศ ค็อกเทลชั้นเยี่ยม การตกแต่งภายในที่หรูหรา และทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองกรุงที่ไม่เคยหลับใหล ทุกสิ่งเหล่านี้จะทำให้ค่ำคืนนี้ของคุณสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

Penthouse Bar + Grill ชั้น 34 – 36 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท 88 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 02 011 7480