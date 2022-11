6 Rooftop bar กรุงเทพ วิวสวย เหมาะสำหรับดินเนอร์ในโอกาสพิเศษ

หากคุณเคยเพลิดเพลินกับบุฟเฟต์นานาชาติที่ Up & Above Restaurant and Bar โรงแรม The Okura Prestige Bangkok Park ในตอนกลางวัน เราขอชวนให้คุณมาลองสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนที่ Rooftop bar ของที่นี่ ถึงจะเป็นสถานที่เดียวกัน แต่แค่เปลี่ยนช่วงเวลา ก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแล้ว ให้คุณเพลิดเพลินกับดินเนอร์มื้อพิเศษ ท่ามกลางวิวที่สวยงามอลังการ น่าตื่นตาตื่นใจ