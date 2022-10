3 ไวน์บาร์ กรุงเทพ พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก

La Casa Nostra เป็นภาษาอิตาลีที่แปลว่า ‘บ้านของเรา’ ที่นี่พร้อมเสิร์ฟอาหารอิตาเลียนชั้นดี ให้คุณรับประทานคู่กับไวน์ชั้นเลิศ ในบรรยากาศแบบบ้านในชนบทของทัสคานี หากคุณเป็นคนรักไวน์ คุณจะต้องประทับใจที่นี่อย่างแน่นอน เพราะ La Casa Nostra มีห้องเก็บไวน์ที่จัดเตรียมไว้อย่างดี ด้วยความร่วมมือระหว่าง The Wine Merchant Co. และ Chef Alessandro Frau จากร้านอาหาร Acqua ที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ที่นี่จึงรวบรวมไวน์ที่น่าสนใจจากหลากหลายประเทศทั่วโลก เช่น First Drop The Cream Shiraz จากออสเตรเลีย (3190 บาท/ขวด) หรือ Grace Chardonnay Yamanashi-Ken จากญี่ปุ่น (1840 บาท/ขวด) นอกจากนี้ยังมีซิการ์ของคิวบาให้เลือกอีกด้วย หรือจะเพลิดเพลินกับดนตรีแจ๊สที่มาเล่นสดให้ฟังกันทุกวันอังคารก็มีความสุขไม่แพ้กัน