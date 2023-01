NEW LAND ROVER DEFENDER 130 ใหญ่สะใจ

รถเอสยูวีแบรนด์ขวัญใจใครหลายคนอย่าง LAND ROVER เปิดตัวรุ่นใหม่กับ NEW LAND ROVER DEFENDER 130 HSE 3.0 DIESEL ด้วยราคาจำหน่าย 8,999,000 บาท หลังจากรถยนต์ รุ่น Defender 90 และ 110 ในประเทศไทยเมื่อปี 2563 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้การเปิดตัวครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับ

โดย NEW LAND ROVER DEFENDER 130 HSE 3.0 DIESEL มีตัวถังขยายใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสาร มอบความสบายที่เหนือชั้นสำหรับทุกการเดินทางของครอบครัว รองรับได้สูงสุดถึง 8 ที่นั่ง กับที่นั่งขนาดมาตรฐาน 3 แถวในรูปแบบ 2+3+3 ติดตั้งซันรูฟแบบพาโนรามิก และ มีซันรูฟอันที่สองติดตั้งเหนือเบาะนั่งแถวที่ 3 ทำให้ภายในห้องโดยสารสว่าง และ โปร่งสบายสำหรับทุกคน ความยาวตัวถังขยายใหญ่ขึ้น 340 มม. วิศวกรของแลนด์โรเวอร์ได้ออกแบบส่วนท้ายรถให้มีรูปทรงคล้ายหางเรือ โดยมีส่วนมุมจากอยู่ที่ 28.5 องศาในระดับความสูงแบบออฟโรด เพื่อให้ยังคงความสามารถในการขับขี่บนเส้นทางที่ขรุขระ และการหักเลี้ยวอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ของดีเฟนเดอร์

ด้านสเปคของดีเฟนเดอร์ 130 มาพร้อมเครื่องยนต์อันทรงพลัง 3.0 ลิตร ดีเซล ให้แรงบิดที่เพิ่มขึ้น และประหยัดเชื้อเพลิง โดยสามารถทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ที่ 6.7 วินาที ให้กำลังสูงสุด 300 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 650 นิวตัน-เมตร จากระบบส่งกำลัง 6 สูบ ทุกคันติดตั้งระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนสี่ล้ออันชาญฉลาด (iAWD) และ เกียร์อัตโนมัติ ZF 8 สปีดของแลนด์โรเวอร์เป็นมาตรฐาน เทคโนโลยี iAWD จะจัดการระบบส่งกำลัง และ ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าระหว่างเพลาหน้า และ เพลาหลังอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่บนท้องถนนและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกภาคพื้นตามความจำเป็น

ภายในห้องโดยสารเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสาร ช่องเสียบชาร์จ USB-C เพื่อชาร์จอุปกรณ์ขณะเดินทางช่วยให้ผู้โดยสารแถวที่ 3 มีความสะดวกสบายมากขึ้น หน้าต่างบานใหญ่ให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมในที่นั่งทั้ง 3 แถว เพิ่มความสบายด้วยช่องระบายอากาศสำหรับแต่ละแถว ควบคุมการปรับอากาศผ่านระบบควบคุมอุณหภูมิ 4 โซน (Four Zone Climate Control) ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของดีเฟนเดอร์ 130 ผู้โดยสารในแถวที่ 2 และ 3 ยังได้รับประโยชน์จากเบาะนั่งที่ยกสูงเพื่อทัศนวิสัยที่เหนือกว่า พื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางและใช้งานได้สะดวก สามารถรับน้ำหนักสูงสุด 3893 ลิตร แม้จะกางเบาะหลังสุดก็ตาม เมื่อไม่ได้ใช้งาน เบาะนั่งสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ได้ ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกปรับแต่งการจัดวางภายในห้องโดยสารที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยแบ่งเป็นสัดส่วน 40:20:40 และยังสามารถลดระบบช่วงล่างถุงลมแบบอิเล็กทรอนิกส์ของดีเฟนเดอร์ลงด้วยปุ่มที่อยู่ภายในพื้นที่เก็บสัมภาระ

ดีเฟนเดอร์ 130 รุ่นใหม่ มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัส Pivi Pro ขนาด 11.4 นิ้วเป็นมาตรฐาน หลังจากการเปิดตัวของ ดีเฟนเดอร์ 90 และ 110 ทำให้สามารถควบคุมฟังก์ชันยานยนต์หลักได้ดีขึ้นผ่านจอแสดงผลที่คมชัดและใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซกระจกโค้งจะให้ฟังก์ชันการใช้งานที่รวดเร็ว ล้ำสมัย และตอบสนองทันทีที่สตาร์ทรถ ด้วยโครงสร้างเมนูที่เรียบง่ายและเทคโนโลยีอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบ Over The Air จึงมีการอัปเดตอยู่เสมอ ด้านการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในรถให้ดีขึ้นในทุกการเดินทางด้วยระบบฟอกอากาศในห้องโดยสาร (Cabin Air Purification Plus) ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในดีเฟนเดอร์ 130 รุ่นใหม่นี้จะติดตั้งเป็นมาตรฐาน และ ผสานรวมเทคโนโลยี nanoeTMX สำหรับการลดสารก่อภูมิแพ้ และการกำจัดเชื้อโรค เพื่อช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และ ไวรัสจำนวนมาก นอกจากนี้ระบบจัดการ CO2 และ การกรองอากาศ PM2.5 ในห้องโดยสารยังช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องโดยสารให้ดีขึ้น โดยตรวจสอบอากาศภายในและภายนอก และปรับให้เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด

NEW LAND ROVER DEFENDER 130 พร้อม LAND ROVER CARE นาน 5 ปี ประกอบด้วย การรับประกันคุณภาพ บริการบำรุงรักษาตามระยะ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง โดยสามารถ บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้า และ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จากัวร์และแลนด์โรเวอร์อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

Main, Hero and Featured images: Land Rover Thailand

