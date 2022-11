Bluesky มาทำความรู้จักแพลตฟอร์มโซเชียลน้องใหม่

แจ็ค ดอร์ซีย์ (Jack Dorsey) อดีตผู้ก่อตั้ง และ CEO โซเชียลแพลตฟอร์มดังอย่าง Twitter ได้เตรียมส่งโซเชียลน้องใหม่ Bluesky ทดลองใช้กันได้แล้วในรุ่นเบต้า ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่ข่าวใหญ่ หลังจากที่ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) เจ้าพ่อ Space X และ Tesla ได้ Done Deal! ปิดจ็อบในการทุ่มซื้อ Twitter เข้ามาอยู่ในมือทันที ด้วยมูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การแข่งขันสายเทคสนุกขึ้นมาทันที งานนี้ต้องมาลุ้นว่า แจ๊ค ดอร์ซีย์ จะสามารถพลิกเกม ส่งโซเชียลน้องใหม่มาให้ดังเปรี้ยงปร้างอีกครั้งได้ไหม

ชื่อ Bluesky ให้นิยามว่าหรือแปลความหมายว่า “ปลุกความเป็นไปได้ของโอกาสที่กว้างใหญ่” หรือภาษาอังกฤษ evokes a wide space of possibilities ทำให้ทางแพลตฟอร์มน้องใหม่ประกาศหาคนมาทดลงทันทีในรุ่นเบต้า ซึ่งก็พบว่ามีคนรอเข้าคิวต่อแถวทดสอบเกิน 3 หมื่นรายภายในระยะเวลาแค่ 2 วัน เท่านั้น เป็นการต่อปิระมิดครั้งสำคัญน้องใหม่รายนี้ หลังเปิดตัวครั้งแรกในปี 2019

Wow. 30k signups for our app’s waiting list in the last two days! Thanks for the overwhelming interest, we’ll do our best to get you in soon. 🔜

— bluesky (@bluesky) October 20, 2022