Spotify Wrapped 2022 รวบรวมเพลย์ลิสต์ที่สุดแห่งปีเฉพาะคุณ

Spotify Wrapped 2022 ที่สุดของสุดยอดฟีเจอร์ที่จับความรู้สึกในการฟังเพลงที่สุดของปีนี้ที่ทาง Spotify จะรวบรวมเพลง และ พอดแคสต์เฉพาะแนวทางของคุณ โดยเป็นบริการสุดพิเศษที่ทางแอปสตรีมมิ่งเพลงที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Spotify ที่พร้อมจะมอบให้กับคุณได้ในทุกห้วงเวลาของชีวิตคุณ ไม่ว่าจะสุข เศร้า เคล้าน้ำตา หรือความรู้สึกเทา ๆ ตลอดปี 2022 เพลงเหล่านี้คือเพื่อนของคุณ

ไม่ว่าเหล่าสมาชิกของ Spotify จะประสบพบเจออะไรมา การได้ย้อนรำลึกช่วงนึงของชีวิต และ ได้ฟังเพลงในลิสต์ของตัวเองอย่างลึกซึ้ง ถึงรสชาติในแบบฉบับที่คุณชอบ รสนิยมของคุณ และ ตัวตนของคุณ รวมถึงการแบ่งประเภทที่สุดของปี เช่น เพลงยอดเยี่ยม ศิลปินยอดเยี่ยม แนวเพลงยอดเยี่ยม ที่สุดของศิลปินชายยอดเยี่ยม ที่สุดของศิลปินหญิงยอดเยี่ยม ฯลฯ

อีกมากมายที่ไม่สามารถบอกหมดจนกว่า คุณจะได้สัมผัสด้วยตัวเองจากที่ Spotify คัดสรรอย่างดีที่สุดจากอัลกอริทึมของคุณแบบสุดพิเศษ ก็น่าจะทำให้คุณรู้สึกดีอยู่ไม่น้อยกับเพลงที่คุณได้ฟังบ่อย ๆ

โดยที่การรวบรวมข้อมูลเพลย์ลิสต์เพลงเหล่านี้ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งเหล่าผู้ใช้แอปได้มีการแบ่งปันข้อมูลของพวกเขาให้ทาง Spotify ได้วิเคราะห์ทางโซเชียลมีเดีย และ แบ่งปันกับผู้อื่นต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยอัลกอริทึมที่แม่นยำ เหมือนเป็นการทบทวนในรอบปีที่ผ่านมา เราทำอะไรไปบ้าง บทเพลงเรานั้นทำให้เราผ่านวันที่เลวร้ายที่สุด หรือว้นที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ รวมไปถึงฟีเจอร์ อื่นๆ อย่าง On Repeat และ Release Radar ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกัน ที่กระตุ้นการใช้ของคนได้มากขึ้น

แต่เรื่องราวความสุขของปีนี้ นักฟังเพลงต้องต้องรออีกสักนิด เพราะพวกเขายังไม่ได้เปิดเผยวันที่ และ เดือนที่จะปล่อยฟีเจอร์สุดพิเศษนี้วันไหน ถ้าดูจากปี 2021 ก็เปิดเผยในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม ขณะที่ของปี 2020 เป็นวันที่ 2 ธันวาคม ส่วนปีนี้คาดหมายว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสุดท้าย พูดง่าย ๆ เป็นเดือนที่ฉลองกันสุดเหวี่ยงแบบสุด ๆ ช่วงก่อนปีใหม่ไปเลย

Turn up the music… it’s almost about damn time for #SpotifyWrapped pic.twitter.com/jKuA4CUryJ

— Spotify (@Spotify) November 23, 2022