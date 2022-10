7 virtual influencers อินฟลูเอนเซอร์บนโลกเสมือนจริง

นอกจากอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชีวิตแล้ว ในยุคที่โลกดิจิทัลก้าวหน้าเช่นในปัจจุบัน มีอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงอย่าง virtual influencers ที่ถือกำเนิดขึ้น และเริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับผู้บริโภคอย่างเรา แม้จะเป็นบุคคลเสมือนจริง แต่ก็ได้รับการออกแบบให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ราวกับเป็นมนุษย์จริง จนบางครั้งก็รู้สึกประหลาดใจในความสามารถของอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงเหล่านี้ ทั้งการเคลื่อนไหวทางสังคม การทำแคมเปญร่วมกับแบรนด์ดังระดับโลก ไปจนถึงการดึงดูดผู้ติดตามจำนวนมากจากทั่วโลก

นี่จึงเป็นกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มีอินฟลูเอนเซอร์คนไหนที่น่าติดตามบ้าง ไปดูผลงานของพวกเธอกันเลย

Lu Do Magalu

Lu Do Magalu ถือได้ว่าเป็น virtual influencers ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยเธอปรากฏตัวครั้งแรกบน Youtube ในปี 2009 เพื่อโปรโมต iBlogTV ในนามของ Magazine Luiza ตั้งแต่นั้นมา เธอก็เริ่มมีทำวิดีโอแกะกล่อง รีวิวผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมายบนโซเชียลมีเดียของเธอ นอกจากนี้ยังทำแคมเปญร่วมกับ Adidas ในการผลักดันการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคอีกด้วย ปัจจุบัน เธอมีผู้ติดตามบน Instagram มากถึง 6 ล้านคน และผู้ติดตามบน Tiktok 6.9 ล้านคน

Miquela Sousa

Miquela Sousa เป็นหนึ่งใน 25 ผู้ทรงอิทธิพลบนอินเทอร์เน็ต จัดอันดับโดย TIME Magazine ในปี 2018 เธอเริ่มโพสต์ชีวิตของเธอบน Instagram ครั้งแรกในปี 2016 หลังจากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่วงการอย่างเต็มตัว ทั้งโอกาสในการสัมภาษณ์ J Balvin ที่ Coachella ทำงานร่วมกับ Bella Hadid ในโฆษณา Calvin Klein และสนับสนุนแคมเปญ #Team Galaxy ของ Samsung นอกจากนั้น เธอยังปล่อยซิงเกิ้ลแรกในชื่อ ‘Not Mine’ ในปี 2017 จนติดอันดับชาร์ตของ Spotify

Noonoouri

Noonoouri คือแฟชั่นนิสต้าบน Instagram และยังเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อกิจกรรมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวีแกน และสตรีนิยม เป็นต้น นอกจากนี้เธอยังเคยขึ้นปกนิตยสาร The Future is Now ในปี 2019 และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศจีนผ่านนิตยสาร Vogue China และ Vogue Me และยังมีแคมเปญร่วมกับ Dior, Valentino, KKW Beauty ของ Kim Kardashian และ Seaspiracy ของ Netflix ไปจนถึง International Union for Conservation of Nature อีกด้วย

Imma

ครั้งหนึ่ง Imma เคยได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 100 นักแสดงหน้าใหม่ที่น่าจับตามอง โดย Japan Economics Entertainment เธอสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และปรากฏตัวในบทบาทของบรรณาธิการแฟชั่นมากมาย นอกจากนี้ ยังทำงานร่วมกับแบรนด์ Salvatore Ferragamo, SK-II และ IKEA อีกด้วย

Seraphine Song

Seraphine Song เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเล่นเกม เธอเป็นสมาชิกของ K/DA วงเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Kpop และเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่คุ้นหน้าคุ้นตาในเกม League of Legends อีกด้วย คุณสามารถติดตามผลงานเพลงและเพลิดเพลินกับการคัฟเวอร์เพลงของเธอได้ทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

Ayayi

Ayayi เป็นหนึ่งใน virtual influencers ที่น่าจับตามอง ทั้งรูปร่างหน้าตาที่เหมือนจริงมากเนื้อสัมผัสของผิวที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม จนแทบมองไม่ออกว่าเธอคือ virtual influencers แม้ว่าจะเพิ่งเดบิวต์ได้ไม่นาน แต่เธอก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Guerlain รวมไปถึงแบรนด์ระดับหรูอีกมากมาย

