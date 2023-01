Ant-Man and The Wasp: Quantumania แกะปมตัวอย่างสุดท้าย

Ant-Man and The Wasp: Quantumania หรือ แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์: ตะลุยมิติควอนตัม ที่ปล่อยตัวอย่างสุดท้าย และโปสเตอร์โปรโมทใหม่ ในเฟสที่ 5 แสดงให้เห็นความน่ากลัวของ ตัวร้ายอย่าง แคงผู้พิชิต หรือ Kang the Conqueror ที่นำแสดงโดย โจนาธาน เมเจอร์ส (Jonathan Michael Majors) ศัตรูที่ว่ากันว่าอยู่ในระดับเดียวกับ ธานอส เลยก็ว่าได้ เขามีความสามารถเดินข้ามเส้นเวลา และ เข้าถึงเทคโนโลยีจากศตวรรษใดก็ได้ ทำให้ สก็อตต์ แลง หรือ Ant-Man กับ โฮป แวน ไดน์ หรือ The Wasp ต้องร่วมออกเดินทางตะลุยมิติควอนตัวในครั้งนี้

นอกจาก Ant-Man และ The Wasp ยังได้ แฮงค์ พิม (ไมเคิล ดักลาส – Michael Douglas) และ เจเน็ต แวน ไดน์ (มิเชลล์ ไฟฟ์เฟอร์ – Michelle Pfeiffer) พ่อและแม่ของโฮป รวมถึงลูกสาว แคสซี แลง (แคธลิน นิวตัน – Kathryn Newton) ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ร่วมเดินทางในครั้งนี้ ที่ดูเหมือนพวกเขาจะเจออุบัติเหตุหลุดเข้าไปสู่โลกของควอนตัม ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในภาคตัวของแม่นางเอกเองก็เคยหลุดเขาไปก่อน โดยเต็มไปด้วยเหล่าสรรพสัตว์ และ สิ่งมีชีวิตที่พิศวงมากมาย แต่รอบนี้พวกเขาต้องต่อสู้เผชิญกับ แคงผู้พิชิต คงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอน ทำให้เราหวาดกลัวกันว่า เจ้ามนุษย์มด อาจจะถึงขั้นตายเลยก็เป็นไปได้

ตัวอย่างล่าสุดของ Ant-Man and The Wasp ภาคที่ 3 นั้นนำเสนอให้เห็นความอันตรายของตัวร้ายหลักแล้ว เรายังได้เห็นศัตรูอีก 1 ตัว หลังจากที่แฟน ๆ มาร์เวล รอคอยมาอย่างยาวนานอย่าง M.O.D.O.K. ซึ่งในตอนนี้ก็ไม่แน่ชัดใครที่ได้รับบทตัวร้ายไอคอนิคตัวนี้ ซึ่ง Ant-Man 3 จะเป็นภาพยนตร์ที่สำคัญสำหรับ เฟส 5 และ 6 ของจักรวาล MCU ที่จะเตรียมพร้อมไปสู่ยุคใหม่ ที่ปูทางไปสู่แก๊งอเวนเจอร์รุ่นต่อไปในหนังส่งท้ายอย่าง Avengers: The Kang Dynasty

ยิ่งถ้าลองสังเกตในหลายๆ ครั้งในภาพยนตร์ของจักวาลมาร์เวล เหล่าซูเปอร์ฮีโร มักจะแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองจนเกิดความวุ่นวายต่อมิติไม่สิ้นสุด ไม่ว่าจะ Iron Man, Spider-Man และ Dr. Stephen Strange ที่มักพาคนอื่นสุ่มเสี่ยงแกการสูญหาย จากการตัดสินที่ไม่ดี

ในส่วนของเงินลงทุนสำหรับภาคนี้ใช้เงินถีง 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จัดเต็มความเป็นวิทยาศาสตร์ผสมแฟนตาซีให้ทุกคนได้เห็นโลกควอนตัมแบบจัดเต็ม และการต่อสู้ที่เข้มข้นที่เราอาจจะคาดไม่ถึง โดยภาคนี้ได้ผู้กำกับ เพย์ตัน รีด (Peyton Reed) มานั่งแท่นกำกับอีกครั้ง พร้อมอำนวยการสร้างโดย เควิน ไฟกี (Kevin Feige) และ สตีเฟ่น บรูซาร์ด (Stephen Broussard)

เตรียมตัวกับการผจญภัยที่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของ Ant-Man และ The Wasp ใน Ant-Man and The Wasp: Quantumania ในโรงภาพยนตร์พร้อมกันทั่วประเทศไทย 15 กุมภาพันธ์นี้ ส่วนอเมริกา มีกำหนดฉาย 17 กุมภาพันธ์ นี้

