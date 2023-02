10 หนังในความทรงจำ วันวาเลนไทน์

ใกล้เข้าสู่ช่วง วันวาเลนไทน์ หลาย ๆ คน ถ้าไม่ได้ไปมีคู่รัก หรือกิจกรรมที่ทำเป็นคู่ หรือต่อให้คุณไม่ได้มีคู่ตุนาหงันก็ยังสามารถหาความบันเทิงแบบหวาน ๆ ให้กับชีวิตด้วยการหยิบภาพยนตร์สักเรื่อง เพื่อเติมเต็มให้น้ำตาลในร่างกายยังหวานเสมอ กับ 10 หนังในความทรงจำช่วง วันวาเลนไทน์

1. Dirty Dancing (1987)



นี่คือหนังคลาสสิกของคลาสสิก เมื่อ Baby ใช้เวลาช่วงวันหยุด ณ รีสอร์ตที่เงียบเชียบ ในการซ้อมเต้นพร้อมกับพ่อแม่ แต่เธอก็พร้อมที่จะต่อต้าน จนกระทั่ง ได้ครูสอนเต้นของรีสอร์ตอย่าง Johnny โดย Johhny ให้ Baby เป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ในการเต้นของเขา และ ก็ทำให้ความสัมพันธ์ของก่อตัวขึ้น จนกระทั่งพ่อของ Baby สั่งห้ามความสัมพันธ์นี้ทันที จากสาเหตุความรักแบบหนุ่มสาวที่เกิดขึ้น

2. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)



เรื่องราวเกี่ยวกับ Michel Gondry ที่เล่าเรื่องราวที่เจ็บปวดหัวใจของเขาที่แทบจะหมดหวังที่จะลืมความสัมพันธ์อันปวดร้าวนี้ได้ เพราะฉะนั้น เขาจึงดึงประสบการณ์ครั้งนี้กลับมาผ่านเทคโนโลยี แล้วต่อจากนั้นก็ให้ลบไปจากจิตใจเขาให้หมดซะ

3. Notting Hill (1999)



Huge Grant คือหนึ่งในผู้ชายที่น่าจะร้อนแรงที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ เพราะภาพจำของเขาคือการเป็นนักแสดงสหราชอาณาจักรที่ดังมากในหนังแนว Romantic Comedy ซึ่งเรื่องราวในหนังเกิดจากการที่ Anna นักแสดงหญิงชื่อดัง ได้บังเอิญไปพบกับคนขายหนังสือชาวอังกฤษอย่าง William ที่ความสัมพันธ์ไม่น่าจะลงเอยด้วยกันได้

4. Her (2013)



Her ไม่ใช่หนัง Rom-Com ในแบบกลิ่นดั้งเดิมแน่ ๆ แต่มันก็ยังมีความโรแมนติกอย่างถึงที่สุด ซึ่งในหนังก็จะเป็นเหมือนโลกอนาคตที่เป็นยุคดิสโทเปีย โดยมีตัวละครอย่าง Joaquin Phoenix ที่เป็นนักเขียนมืออาชีพ ตกหลุมรักผู้ช่วยของตัวเองที่เป็นระบบ AI ที่ได้รับการพากย์โดย Scarlett Johansson ก็จะมีความหวานอมขมกลืนอยู่ไม่น้อย แต่มันคงจะแย่อยู่ไม่น้อย ถ้าหนังเรื่องนี้ไม่ให้คุณคิดถึงความรู้สึกของตัว AI อย่าง Alexa เสียเลย

5. Valentine’s Day (2010)



แม้จะเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับเสียงวิจารณ์ที่ไม่ดีมากนัก แต่นับเป็นหนังรักที่รวบรวมนักแสดงชื่อดังมากมายไว้ในเรื่องเดียวกัน ไม่ว่าจะทั้ง

Jessica Alba, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Bradley Cooper ฯลฯ โดยเป็นภาพยนตร์ที่จับเอานักแสดงมาเป็นเรื่อง ๆ ร้อยเรียงเหตุการณ์แต่ละตอนให้เชื่อมกันไป

6. The Fault in Our Stars (2014)



เป็นภาพยนตร์ที่พระเอก และนางเอก ต้องรับมือการตรวจเจอมะเร็ง ซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่หนังที่โรแมนติกที่สุด แต่ด้วยอะไรก็ตามที่ภาพยนตร์ที่ทำออกมาเป็นอย่างดี ทำให้เรื่องราวรักที่แสนเศร้าก็ทำให้ฉายแสงการแสดงของ Shailene Woodley และ Ansel Elgort

7. Before Sunrise (1995)



เวลาที่มีการจัดอันดับหนังรักสักเรื่อง หนังตระกูล Before Sunrise ก็มักจะมาอยู่ในรายการนี้อยู่เสมอ เป็นเรื่องราวของ Jesse ชาวอเมริกันที่มาทำงานได้พบ Celine สาวกรุงปารีส บนรถไฟ Eurail ทำให้เกิดสปาร์คกันขึ้นมา ทำให้ทั้ง 2 ตัดสินใจที่ใช้เวลาร่วมกัน 24 ชั่วโมง ในการเดินทางร่วมกันที่ไปที่กรุงเวียนนา ซึ่งเป็นหนังที่มีความสมจริงสมจังในแง่คู่รักมากที่สุด และ มีซีนโรแมนติกที่สุดโดยไม่มีคำพูดในร้านแผ่นเสียง พร้อมกับฉากหลังในที่สวยงาม

8. 10 Things I Hate About You (1999)



ความฝันหนังวัยรุ่นวุ่นรักที่พวกเราไม่เคยมีมาก่อน โดยเป็นเรื่องราวพี่น้อง Bianca และ Kat ผู้ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกัน แต่เมื่อ Bianca ผู้โด่งดังไม่ได้ให้เธอสามารถเดทได้ ต้องรอเธอมีอายุมากกว่านี้ แต่กลับเป็น Kat ผู้ที่ช่างต่อต้านสังคม กลับได้มีแฟนก่อน เรื่องราวความสนุกก็ลุ้นกันต่อจากนี้

9. Romeo and Juliet (1996)



Romeo and Juliet เป็นเรื่องราวรักต้องห้ามที่แสนเศร้าของสองครอบครัวที่ไม่มีวันเป็นจริงของตระกูล Capulet และ Montague จากฝีมือการประพันธ์ของ William Shakespeare ที่ยังทำให้ทุกคนยังตราตรึงมาจนถึงทุกวันนี้

10. Moonrise Kingdom (2012)



หนังรักสุดหวานทีมีท่วงท่าลีลาไม่เหมือนใคร จากฝีมือการกำกับของ Wes Anderson สำหรับ Moonrise Kingdom ที่เป็นเรื่องราวติดตามชีวิตของกำพร้าอย่าง Sam วัย 12 ปี ที่ได้ตกหลุม Suzy โดยทั้งคู่ได้เกาะที่เงียบสงบ ทำให้ทั้งคู่ได้ค้นหาสิ่งที่หายไป

