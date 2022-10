10 เรื่องน่าดูบน Amazon Prime

ถ้าชอบ The Lord of the Rings คุณก็ไม่ควรจะพลาดเรื่อง The Wheel of Time เช่นกัน เพราะเป็นจักรวาลแฟนตาซีเรือธง Original ของ Amazon Prime เลยก็ว่าได้ โดย เล่าเรื่องราวในโลกย้อนยุคที่เวทย์มนตร์มีอยู่จริง และ มีเพียง อายเซได หญิงผู้มีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติที่เรียกว่า “พลังเอก” เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง และ ฝึกเวทย์มนตร์ได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “มอเรน ดามอเรด” ตัวเอกของเรื่อง เป็นผู้วิเศษหญิงที่เรียกว่า “ภคินี” นำแสดงโดย โรซามันด์ ไพค์” นักแสดงหญิงผู้เข้าชิงออสการ์จาก Gone Girl มารับบทนำเป็น มอเรน ดามอเรด

แค่ฟังเรื่องย่อก็ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

